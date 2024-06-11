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AI一眼關七 智能地盤力求零意外

【明報專訊】近年香港地盤發生多宗嚴重致命意外，部分個案懷疑涉及人為疏忽。如何把傷亡「清零」？去年發展局開始推行《安全智慧工地系統》政策，要求特定工程須運用科技提升工地安全。今次記者跟隨土力工程處工程師一起落地盤視察，看看人工智能等新科技產品如何協助工程做到「零意外」。

聰明鏡頭 工人缺裝置即時通報

記者來到安達臣道石礦場，自從採礦營運商於2017年將礦場修復交還政府後，這裏便隨即展開一連串建築工程項目，包括興建住宅及學校等。其中在安健道、安愉道交界處的山邊斜坡，有一項聯用岩洞發展工程，日後土力工程處工務中央試驗所及檔案處歷史檔案中心，都會由九龍灣現址搬至岩洞內。

土木工程拓展署高級土力工程師徐立智解釋，今次是土力工程處第一項自行推展的岩洞發展工程。雖然招標時《安全智慧工地系統》政策（4S，見「知多啲」）尚未正式落實，但土力工程處在招標書已列出相關要求，現時聯用岩洞地盤使用的系統及設備，都達到4S的要求標準。他強調，每個地盤都應注重工業安全，但由於今次工程頗複雜，除了有地面作業，還要在山體內開出4個深度約90米的岩洞，涉及不少爆破工程，可預見工程會在狹窄及佈滿盲點的空間下展開。為減少意外，今次便使用了最先進的人工智能（AI）技術。

徐立智解釋，以往的地盤工業安全，主要依賴管工或負責工人在現場監管，之後雖有監控鏡頭，仍得靠監工「一眼關七」，因為地盤範圍廣闊，無法完全監控每個角落的運作情况。直至有AI系統輔助下，很多問題都得以解決。

「現時鏡頭科技很先進，不僅傳輸畫面，背後的演算法更可分析這些影像有沒有問題。」他以工人安全裝束為例，「經訓練後的AI，會知道每名工人應該頭戴安全帽，身穿反光衣，如果AI系統發現有工人沒有這些裝備，便會在中央控制平台發出警報，經手機應用程式或其他方法，通知我們、安全經理及承建商即時跟進」。徐立智補充，由於大家使用同一中控平台，且警報只能在問題解決後才能取消，因此必定有人跟進，不會不了了之。

GPS手表 懷疑暈倒即時救

單靠AI監控鏡頭，仍難保系統不會出錯，徐立智說不能只靠單一方法防止意外發生。「我們會為每個工人派發一隻具備全球衛星定位（GPS）技術的智能手表，只要工人在戶外工作，系統便能在中控平台地圖上顯示使用者的身分及實時位置。」智能手表背後也有AI分析技術，例如因應工人的身分權限，分析他是否可以在該位置上出現，「又如系統發現工人不尋常地在同一位置停滯過久，亦會懷疑他是否有身體問題，繼而發出警報通知負責同事前往查看」。

藍牙頭盔 閉密空間內掌握位置

不過今次工程環境複雜，除了戶外，工人還要進入山體內炸出岩洞及處理其他作業，徐立智說這時便要出動其他設備去保障工人安全。他解釋由於山洞屬密閉空間，無法接收衛星信號，且引爆炸藥涉及信號傳輸，因此在作業期間必須關掉監控鏡頭等電子設備，工人亦要除下智能手表以免干擾。為應付這段「真空期」，他們在工人安全帽上安裝藍牙發射裝置，並在山洞內分區域安裝藍牙接收器。徐立智說：「我們測試過，藍牙傳輸不會干擾引爆炸藥信號，但為安全計，藍牙接收器仍要與引爆裝置保持一段安全距離，但足夠我們在山洞內使用。」採訪時剛好有引爆工程，從中控平台可見山洞內的監控畫面變成漆黑一片，但圖像化的位置圖顯示山洞內已沒有工人在內，都聚集於洞外的安全區域。

三軸測量儀 防止天秤傾斜

徐立智認同沒有單一的安全裝置，可百分百應用在不同作業環境，「所以我們會選用不同科技互相補足，而且隨着工程進展，例如後期要使用天秤，亦有需要應用不同科技裝置」。為防止天秤倒塌事故，現時已有三軸測量儀可快速安裝到天秤及加入中控平台監控，一旦天秤輕微傾斜，系統也能及早發現。「工程的風險愈高，我們會考慮引入愈多科技，例如無人飛機、機械人等，代替工人到危險區域確認安全狀况。」如有需要亦會採用最原始的人手作業，例如在高風險區域，除了在入口使用人臉辨識門禁系統，還有工人把關，核對出入者身分及卡片紀錄。

岩洞工程開展接近9個月，整套4S系統表現能否達到預期目標？徐立智笑說暫時仍能維持零意外，但始終要當真發生了問題，才能夠真正考驗系統的安全效能，現階段只能通過刻意犯錯或按手表求救去評估系統的準確度及反應。他又特別提到，地盤安全亦有賴工人的安全意識，現時每日開工前會舉行安全例會，由管工轉達當日需要特別注意的事項，並提醒必須做足安全措施。「雖然引入很多新科技系統，但其實工人額外要配合的事情不多，他們只需要記得在開工時佩戴智能手表，放工離開前將手表放入儲物櫃充電便可。」徐立智說這種安排是為免令事情變得繁複，又或增加工人的工作量；最重要是他們都自覺使用，以及明白地盤安全的重要，才能真正做到地盤零意外。●

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：周淑樺

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