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浸沉濠式「繁花」 百年酒店復刻流金歲月

【明報專訊】王家衛首部電視劇《繁花》早前在內地引發熱潮，今個月終於正式在香港播放，許多觀眾愛上劇中的唯美場景，其中討論度最高，首推主角寶總長期居住兼辦公的和平飯店英國套房。近日澳門新中央酒店經活化後重開，建築設計風格亦走上世紀初的歐陸路線，一眾網民入住後，在社交平台留言力推：「浸沉繁花中」、「繁花同款懷舊風」等。

事實上，澳門新中央酒店（早期稱為總統酒店）早於1928年開業，在澳門曾屬赫赫有名的地標大樓，雲集富商巨賈、紳士名流。風光過後，一度破落不堪，如今經活化後蛻變重生，成為新馬路上的百年傳奇。

走進翻新後的新中央酒店，的確有點「繁花」feel，令人聯想到主角寶總所住的和平飯店歐陸復古套房。繕修後的新中央酒店，大堂雖不算十分寬敞，但佈局設計甚有心思，懷舊紙皮石鋪成的地板、拱形牆身裝飾、前台中央的羅馬數字時鐘、復古指針升降機、坐枱燈、留聲機等，一下子讓你感受到20世紀初的歐式典雅時尚。再走進客房，貴氣家具、復古撥輪電話、瑰麗絨布窗簾，裏裏外外都帶一種上世紀的歐式風尚，難怪一眾網紅都大讚「繁花再現」。

位於澳門新馬路的新中央酒店，早於1928年開業，最初名為總統酒店，原樓高6層，是全澳首間裝有升降機的酒店；及後被傅老榕、高可寧等賭業大亨收購，1932年改名為中央酒店，並於酒店內設立賭場。其後樓高9層的國際酒店開幕，傅、高等人遂將中央酒店加建至11層，1942年完成，當時是全澳最高酒店，並改名為新中央酒店。酒店頂樓的「新中央」招牌更成為澳門人、旅客的集體回憶，原因是酒店位於內港碼頭附近，當年客輪乘客遠遠望見「新中央」招牌，就知道快要上岸了。

3主題客房穿越不同年代

新中央曾有輝煌時光，但到1960年代，澳門賭業經歷巨變，加上不少現代化酒店陸續建成，新中央不再是富人出沒的地點，甚至成為一間日久失修、以背包客為主的廉價酒店。直至2016年，力行集團以超過20億港元收購和修復，在澳門文化局監督及協助下，以「修舊如舊」的形式開展活化工程，例如以靜態乾鑽式工法重新打樁，最終在原本沒有樁基的情况下加入129支樁，以加固建築物。經過幾年翻新，新中央今年終於以全新面貌登場。

現時酒店設有114間客房，由於「修舊如舊」建築所限，酒店不設套房，整體屬精品酒店格局。5至10樓的樓層，每兩層設定一個年代主題——5、6樓為1920年代；7、8樓為1930年代；9、10樓則為1940年代，各自用上不同年代的佈局設計。例如1920年代的主題客房，設計靈感源自當年開業時具年代感的木飾，並使用低飽和度灰綠色肌理漆營造復古情懷。大家訂房時可跟酒店提出，希望入住哪年代的主題客房，職員會盡力安排。酒店亦提供旗袍租借及化妝服務，讓客人沉浸舊時光之中。

碧麗宮懷舊菜 秘製鹵水乳鴿顯功架

酒店裏的一事一物都講究非常，注重細節，尤其是4樓的碧麗宮餐廳，在懷舊氛圍下更有意想不到的驚喜！當年碧麗宮大酒樓曾「饗」譽全濠，而經修繕後的碧麗宮則改為主打中西懷舊名菜，既有傳承亦糅合現代元素。例如一道「煙熏桂花法國乳鴿・糯米雞脆片」就盡顯大廚功架，此菜靈感源於19世紀末在廣州太平沙一家西餐廳製作的燒乳鴿，碧麗宮注入以多種中藥和香料自家秘製的鹵水，並選取肉味較濃的法國乳鴿，過程中亦會加入蜂蜜，使乳鴿表面焦糖化，還附以自家製的桂花馬達加斯加煙熏鹽花，入口嫩滑。●

新中央酒店

地址：澳門亞美打利庇盧大馬路（新馬路）270號

房價：高級單人房每晚588澳門幣起；經典大牀房每晚860澳門幣起；至尊露台客房每晚2410澳門幣起；即日至7月31日推出「新中央旗袍體驗之旅」住宿優惠，包括雙人房、雙人早餐及旗袍體驗，每晚990澳門幣起；已包稅及服務費

交通：港珠澳大橋澳門口岸乘巴士101X至新馬路／大豐站；外港碼頭乘巴士3至新馬路／華僑站，或乘巴士3A或10至金碧文娛中心站

查詢：+853 2828 6668

文：綽希

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

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