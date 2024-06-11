明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
飲食

每日秘製12味草本鹵湯 深圳新「潮」金獎鹵鵝攻港

【明報專訊】說起潮州菜，很多人就是喜歡那種豪邁，三五知己，開支大啤，魚飯、蠔烙、凍蟹、鹵鵝……叫滿一桌，開懷吃喝，氣氛一流。

最近，被形容為「中國潮汕菜的驕傲」的深圳陳鵬鵬潮汕菜登陸沙田新城市廣場，以傳統潮州菜為基礎，炮製出獨特的菜式；而香港亦有一間扎根60年的老字號菜館，打造高檔潮州手工菜，滿足一班老饕的味蕾。

潮汕一帶，有句俗語「無鵝不成宴」，鹵鵝是潮汕盛宴不可或缺的一道傳統菜。2016年於深圳成立的陳鵬鵬潮汕菜，就是憑這道傳統菜式突圍而出，80後創始人陳鵬鵬將鹵鵝改良，提升肉質，還原風味。開業僅2年已在深圳設有10間分店，同時亦獲得中華鹵鵝大賽金獎、法國鵝肝大賽亞洲首獎，之後更連續4年登上大眾點評的「深圳美食必吃榜」首位。

採用獅頭鵝 包辦養殖屠宰配送

許多人到深圳的陳鵬鵬，必會吃招牌菜——金獎鹵鵝。大家都知道鹵鵝最優質就是獅頭鵝，是潮汕地區名物。為保證食材新鮮及優質，品牌建立獨家的鮮鵝供應鏈，擁有自己的養殖場，從養殖、屠宰到配送一手包辦。每隻鵝都以新鮮象草餵飼，養足至14斤才會屠宰，然後冷藏直送至店舖。同時，餐廳堅持每日新鮮現鹵，不賣「隔夜貨」，鹵汁也包括在內。

棄傳統鹵水「換肉不換湯」做法

在我們認知中，傳統鹵水是愈鹵愈香，偏偏他們摒棄這種「換肉不換湯」的做法，改為每天新鮮調配鹵水，每日鹵製5次。品牌曾表示，一鍋老鹵水製了上百天，水分會經大量揮發，令油脂容易變質。為此，店方秘製12味草本鹵湯，以十數種香料和醬料調配而成，標榜不含味精。同時，將傳統鹵水鹹香味道調低，以突顯鵝肉本身的鮮甜。若想一次過試勻不同部位，可選金獎鹵鵝拼盤，包括鵝片、鵝頸、鵝血、廣章（潮汕豬肉條）、腩肉及秘鹵溏心蛋，皆深受喜愛。而在創新鹵湯加持下，加入鳳凰單叢的鳳凰單叢鵝肝口感綿滑，近乎入口即融，濃郁的鹵水與鵝肝本身的油脂融為一體，是愛吃鵝肝者的新指標。

海鮮砂鍋粥 鹹香鮮甜

除了鹵鵝，餐廳將菜餚分為打冷、海鮮、潮汕圍爐、潮汕風味、砂鍋粥等類別，包含各種家常小菜，每個分類皆有專門的潮汕廚師主理。要知道潮汕地區背山靠海，當地人的餐桌上從不缺海鮮，餐廳的海鮮砂鍋粥最值得試，它即是潮汕地區著名的鹹香粥，將有機大米、蝦、花蛤、蠔仔放入砂鍋熬煮，粥底吸收了濃濃的海鮮精華，格外鮮甜。

蠔仔烙香脆 得獎䱽魚外酥內嫩

潮汕海鮮的烹調方法非常百變，當地人亦十分喜愛香脆可口的滋味。潮汕經典小食蠔仔烙，依照了地道的南澳做法，使用新鮮蠔仔和潮汕特產木薯粉製作，分量十足，每啖都食到飽滿的蠔仔。而且蠔仔烙煎得金黃香脆，再配上魚露及辣椒醬，特別冶味。此外，由餐廳獨門秘方炮製的香煎䱽魚，外酥內嫩，曾獲得香港潮州菜大賽銀獎，不要錯過。●

陳鵬鵬潮汕菜

地址：沙田新城市廣場一期703A

查詢：6662 2126

註：不收加一

文：陳真紀

美術：朱勁培

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com

[飲食]

相關字詞﹕鹵鵝 新食店 沙田美食 沙田餐廳 潮州菜 中菜

上 / 下一篇新聞