實心實意：一站式晚期照顧 避免轉移照顧煎熬

癌症、心臟病、腦血管病、腎病、認知障礙等慢性疾病患者，都需要接受晚期照顧（end-of-life care）。普遍認為晚期照顧泛指病人生命最後數月或數周的照顧及支援，但隨着標靶治療、免疫治療等治療選擇出現，延長晚期病人壽命，同時有效控制症狀和緩解不適，晚期照顧已不限於生命最後數月或星期的支援，而是在病人健康不可逆轉時，便開始提供晚期照顧，以保持生活質素。

加入復康治療 助病人維持尊嚴

晚期照顧不再局限於紓緩治療，復康治療的投入也十分重要。即使是末期癌症病人，也應該接受復康治療。病人原本自己做得到的事情，哪怕是穿衣服這樣簡單，若他們喪失了這能力，對心靈會帶來很大打擊。復康治療不止幫助病人保持身體機能，更加重要是維持病人的尊嚴，這是金錢無法買到，也切實體現了靈實的服務精神——「尊重生命．改變生命」。

從復康、療養、護理，以至生命後期，不同身體狀况的病人，需要的照顧和治療也不同。因慢性病患導致體能下降的病人，需要密集式復康治療，以重返社區生活為目標；身體狀况較穩定、有長期護理需求的長者，需要優質療養服務；認知障礙、多次中風、癌症、柏金遜症患者，則需要接受持續醫療和護理；晚期癌病、器官衰竭患者，或需要接受紓緩治療。

有見及此，院舍需要更新各項服務。以靈實司務道寧養院為例，推出4套服務計劃，覆蓋了由復康、長期照顧至生命後期整個光譜，讓不同情况的病人都得到合適治療和照顧。在寧養院內，無論病人身體情况轉好或轉差，可以由一套服務調至另一套服務，繼續在熟悉的環境和醫療團隊照顧下，接受適切治療，避免轉往其他院舍或醫院，讓病人和家人承受不必要的壓力和煎熬。

跨專業醫護合作 共擬治療方法

現今晚期照顧涵蓋範圍愈來愈廣，需要跨專科和跨專業醫護人員共同參與。舉例說，在長者復康或身體機能退化方面，老人科醫生可以提供意見；長者全身骨痛、癌症病人骨轉移，這時候骨科醫生的意見便大派用場。在寧養院內，老人科、骨科、腎病科、紓緩治療科、腫瘤科等專科醫生，每隔一星期便會與物理治療師、職業治療師、言語治療師、護士、社工、院牧等一同開會，討論病人不同需要，擬定治療方法。

心靈治療 改善病人家屬關係

現今晚期照顧十分注重病人身、心、社、靈等各方面需要，如果醫護人員是身體治療師，社工和院牧就是心靈治療師。醫護人員在治療過程中，許多時候未必兼顧到病人和家人的感受和情緒，例如病人與家人的關係，家人在照顧上的需要和期望，病人最後心願等。社工和院牧的參與，不僅為病人帶來平安，更讓醫護人員更深入了解和認識病人，間接改善醫護、病人和家人之間的關係，這種合作往往發揮出一加一大於二的協同效應。

此外，也可透過中醫服務，利用針灸和中藥，中西結合幫助中風或其他身體機能衰退的病人。為了提升晚期病人的生活素質，我們按病人喜好和需要，引入音樂、藝術、園藝等不同療法，刺激他們的感官神經，紓緩病情。曾經有一名女病人對於所有事物都已沒有興趣，但當她嗅到臭草氣味後居然有反應，原來她年輕時喜歡喝綠豆沙，臭草喚起了她許多美好回憶，讓我們非常鼓舞。

集體活動可以擴闊社交圈子。動物醫生到來探訪，許多病人看到可愛小動物後，生活和心理狀况都得到改善。病人也喜歡理髮師到來為他們剪髮。我們會盡量安排各種不同活動，為病人的生活增添姿彩，提升他們的幸福感。

文：黃建成

（靈實司務道寧養院副院長）