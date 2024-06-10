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人生下半場

健康

知多啲：性慾隨年齡降低 仍有親密感需要

【明報專訊】長者要開展一段新關係，從子女、生活習慣、健康、壽命等考慮點往往較多，要怎樣維持健康關係？香港性教育、研究及治療專業協會副會長邱貴生建議，長者可以先培養共同興趣，同時尊重彼此的空間，了解對方的需要；畢竟大家在晚年才相識，不能要求對方放棄自己的朋友和生活來迎合，要明白為何走在一起，而不是要求改變對方。

觸動輔導中心性治療及家庭治療總監程翠雲表示，有人看到長者牽手搭膊就認為是不正經，甚至直斥「鹹濕」、「為老不尊，教壞子孫」，其實這都是拍拖的正常交流；除非是在公眾場合做出猥褻行為，就需要關注他們的精神健康，可能因認知退化，未意識到自己的處境，做出不合宜的行為。

至於性生活，性慾會隨年齡降低，但親密感的需要依然存在。邱貴生表示，長者應理解自己和伴侶的能力和需求，抱合理和實際的期望，享受愉悅的性愛，「不一定要做到『放煙花』達到高潮，而是彼此享受，覺得滿足」。程翠雲補充，性不僅僅是性器官的互動，身體其他部分也能帶來快感和滿足，親密關係不一定通過性交來建立，拖手、接吻、擁抱、身體接觸等，亦能滿足部分人對親密感的需求。她提醒，長者體力不如年輕人，或需要較長時間的刺激才有性興奮，但小心不要胡亂吃藥，特別是心臟病患者。

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