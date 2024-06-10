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臨老入花叢？ 正視長者情性需要

【明報專訊】76歲老翁與比他年輕30載的女子結婚，成為城中茶餘飯後的八卦話題，但焦點多集中在家人間的金錢糾紛，卻忽略長者的情性需要。

長者喪偶或離婚後，感情孤單無依；想重新找個伴，卻被貼上「為老不尊」、「臨老入花叢」的標籤。當長者有了新伴侶，家人則會擔心受人非議，甚至懷疑對方欺騙感情和財產，不予支持。老來想找一個伴，似乎困難重重。

喪偶或離婚後的長者，除要忍受失去配偶的傷痛，也要面對日後孤單無伴的生活。傳統「從一而終」的觀念，令不少孤獨長者抑壓感情需要。

香港性教育、研究及治療專業協會創會會長及現任副會長邱貴生表示，不少喪偶長者抱着「從一而終」的傳統觀念，認為自己應該忠於已故配偶，即使想尋新伴侶，內心也充滿矛盾和掙扎，尤其擔心家人或朋友不理解。惟他認為，長者應先清楚了解自己的感情需要。

子孫親友 無法代替伴侶陪伴

喪偶後經歷憂傷十分正常，尤其若兩人本來感情深厚，衝擊尤其巨大。長者可能會抑鬱、自我否定、內疚，甚至覺得應該隨伴侶而去；但憂傷會隨時間慢慢改變，如果能夠妥善處理情緒，長者通常能夠較快地恢復正常生活。重建社交圈子，展開新社交生活，都有助跳出憂傷。但若憂傷情緒持續，並伴有強烈的內疚和失落感，則可能需要尋求專業輔導甚至藥物幫助。

退休後離開工作崗位，社交圈逐漸縮小，再加上伴侶離去，寂寞感強烈，更渴望尋求陪伴。在長者喪偶的過渡期間，家人不應忽視長者對親密關係的需要，尤其是與家人關係較疏遠的長者，對於尋求伴侶的欲望或更強烈。邱貴生指，與年輕時相比，晚年對情感需求和親密關係有不同的渴望；年輕時通常追求更多親密接觸，年老時更多的是尋求一個陪伴。

觸動輔導中心性治療及家庭治療總監程翠雲認為，社會應該對長者拍拖持開放態度，欣賞他們在晚年仍然擁有熱情，無論是愛情、伴侶的陪伴，還是性方面，仍然抱有盼望。「不忠於逝去的配偶」是封建觀念，無疑在逼迫和壓榨長者。無論生前兩人感情如何深厚，過世的配偶相信也希望在世的人好好生活下去；子女更無權阻止長者去追求愛情或者陪伴，子孫或親友的陪伴亦無法代替伴侶之間的陪伴。「子女或照顧者都要給長者有自由度去開心，經歷一個新的關係，何必要他一個人孤獨終老？」

子女強行阻撓 愈難愈愛

至於擔心長者受騙，程翠雲認為「這種擔心很正常」，但不應因而反對或阻止長者尋找新的感情。若擔心長者受騙，邱貴生和程翠雲皆認為，子女可以善意提醒，但不宜過分保護和無理批判。

程續指，為免遇到不懷好意的人，子女可以提醒長者，例如設置提款限額，或者將銀行戶口加簽授權給子女，需要「雙簽」才可提款。當發現長者頻繁轉帳且金額巨大，應及時介入。不過，長者如何運用自己的財產，意願也應該受尊重。「正如有人花十幾萬元買手袋、幾百萬元買車，有人認為亂花金錢。要是能夠換來彼此的快樂，為何要加以阻止呢？」

「開開心心過餘下的日子，已經值回票價啦！」邱貴生表示，不應該因為擔心長輩受騙，而阻撓他們發展新關係。「我們不能期望世上全是好人，沒有壞人，就算是年輕時的婚姻或親密關係中，都會遇到衰人。」年輕人亦有可能成為戀愛詐騙目標，不要隨便認定長者一定會受騙；即使最後分手收場，子女可以給予長者多些關懷和支持，助他們過渡分手期。「長者跟一般人分手一樣，都是經過一個階段再重新上路。」

程翠雲又指出，長者並非無時無刻都需要受保護，他們有一定人生經歷，可衡量自己需要什麼，患有認知障礙症另作別論；相反，子女強行阻撓或拆散往往適得其反，長者覺得子女不相信其判斷，會更堅決維護這段感情，保護對方這個「弱者」，並試圖向子女證明自己正確。

家庭聚會 認清真愛定騙子

當發現長者認識了新伴侶，家人應該先以開放態度了解來龍去脈，包括對方背景、如何認識、目前感情狀况、關係發展到哪個階段、平時約會活動等，而非不問情由就反對。程翠雲提醒，家人可與長者新伴侶多溝通，互相認識；切忌用侮辱或專橫無理的態度，要是對方有心欺騙長者，反會成為跟長者哭訴的把柄。

要分辨對方是否「情場騙子」，程翠雲建議多安排家庭聚會。若對方真誠好意，會感到被接納；相反立心不良的騙徒，通常會刻意迴避接觸家人，因為愈接觸多人，愈容易「露出馬腳」。

文：李祖怡

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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