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健康

吾生有杏（255）：過度治療

【明報專訊】今天返電台做直播，剛好一名電台同事徵詢我的意見。原來他的媽媽早前例行驗身，發現膽囊內有幾粒膽石。這名女士大約70歲，身體素來健康，從來沒有任何患有膽石的徵狀，這份驗身報告令她感到十分詫異。她根據保險公司提供的資料尋求專科醫生的意見。

「那個醫生翻閱了媽媽的保險單後，便建議她接受切除膽囊手術。」這名同事向我轉述那個醫生的說話，接着問：「陳教授，是否檢查出錯呢？我媽媽什麼徵狀也沒有。」

「其實膽石是常見的現象，很多健康人士也有一些『沉默的膽石』，對健康並不構成威脅。」我毫不含糊地回答。

「為什麼那個醫生卻說如果膽石跌落膽管內便後果嚴重，會有生命危險，所以應該盡早把膽囊切除，以防後患？」同事追問。

「小事化大」 增不必要醫療開支

我嘆了一口氣，便嘗試向他解釋：「我不能夠推測那個醫生的背後理念，但是醫學數據告訴我們有關的風險極低，我並不認同這種沒有臨牀數據的『治未病』理論，正如我不會切除沒有徵狀的盲腸去預防盲腸炎的道理一樣。因為手術風險及可能出現的後遺症是不可忽視。」

醫學技術進步讓我們在檢測過程中發現很多沒有嚴重後果的「不正常」情况，例如一些低精準度的基因生物標誌物（genetic biomarkers）、輕微收窄（<50%）的冠狀動脈/心臟血管造影、低風險或甚至模稜兩可的掃描影像等。不少人卻誤以為這些「不正常」報告是「治未病」的信號，其實這些「及早治療」往往沒有醫學證據支持，反而增加了治療所引致的副作用或併發症的風險。

由於私營市場可能出現的商業誘因，過度治療容易導致「小事化大」，增加了不必要的醫療開支，令私人保險費不斷上升。過度治療亦耽誤了醫管局醫院的輪候時間，這並不只是香港的問題，也是全球正面對的嚴峻威脅。

社會對醫療的期望愈來愈高，動不動便訴諸法律，促使不少醫生抱着「唔怕一萬，最怕萬一」、以防走漏眼的心態行醫，有個別行醫者藉此風氣尋找商機，進一步扭曲醫患關係。

要減輕過度治療，社會期望、醫療制度，以及行醫態度三方面都需要共同正視這個問題。身為醫生，我認為首要做好本分，用心醫病總比「大包圍」式的檢查和治療有效，更不應視過度治療為一種商機。

文：陳家亮（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕過度治療 膽石 吾生有杏 陳家亮

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