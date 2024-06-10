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健康

化療+免疫治療 子宮內膜癌存活率提升

【明報專訊】子宮內膜癌是香港第四位最常見女性癌症，過去20年間，一直有上升趨勢。根據香港癌症資料統計中心數據，子宮內膜癌新症數字，由2002年435宗，上升至2021年1250宗。

約九成患者確診時屬早期，其餘患者發現時已屬晚期，腫瘤擴散至子宮體外，甚至轉移至其他地方，預後情况明顯較差，平均5年存活率低於20%。最近研究發現，化療與免疫治療結合使用，12個月無惡化存活率由38%升至74%。

46歲黃小姐兩個月前開始咳嗽，看了幾個醫生，情况沒有改善，慢慢更嚴重至氣喘，「肺片」發現肺部有很多細小腫瘤。跟進正電子掃描，發現腫瘤原發於子宮內膜，經婦科醫生抽取組織，證實患上子宮內膜癌，並轉移至肺部和淋巴。由於病情來得急，黃小姐決定盡快接受治療。

兩研究證能延晚期患者壽命

治療晚期子宮內膜癌，除化療之外，有沒有其他更有效方法呢？

以往，紫杉醇類和鉑類（taxol/carboplatin）化療組合，是治療晚期和復發性子宮內膜癌的標準方案。隨着免疫治療進步，近年研究發現化療與免疫治療結合使用，能延長晚期子宮內膜癌患者的無惡化存活率和壽命。

其中兩個研究去年在《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）發表：

1. NRG-GY018研究：逾800名第三、四期子宮內膜癌患者參與，使用混合化療（taxol/carboplatin）共6套，並隨機分配使用免疫治療派姆單抗（pembrolizumab）或安慰劑共2年時間。結果發現，化療配合免疫治療能明顯延長無惡化存活率。對於腫瘤具有特定基因改變的患者（d-MMR或MSI-High）尤其明顯，化療配合免疫治療能把12個月無惡化存活率由38%升至74%；而沒有基因改變的患者，12個月無惡化存活率也由30%提升至50%。

2. RUBY研究：研究化療配合免疫治療多塔利單抗（dostarlimab），用於復發或晚期子宮內膜癌病人。494名女士分為2組，一組接受6次紫杉醇類和鉑類（taxol/carboplatin），另一組接受化療配合免疫系統藥物多塔利單抗，總共3年療程。結果顯示，使用免疫系統治療有效提高無惡化存活率和總存活率。當中118名患者的腫瘤具有特定基因改變（d-MMR或MSI-High），化療配合免疫治療能把24個月無惡化存活率由15.7%提升至61.4%，24個月總存活率由58.7%升至83.3%。而376名沒有基因改變患者，24個月無惡化存活率由18.8%提升至28.4%。

嚴重副作用少於5%

化療加上免疫治療，副作用會否加劇？

化療加上免疫治療，免不了會增加藥物副作用。不過，免疫治療在不同癌症已廣泛利用，用於子宮內膜癌病人身上，並沒有明顯其他副作用。由於免疫治療是利用自身免疫力去對抗癌症，身體不同部位也有可能出現副作用，包括出現皮疹、肚瀉、內分泌失調（例如甲狀腺素低、皮質醇低等）、影響肝酵素或腎功能等，不過大多數副作用輕微，嚴重副作用少於5%。而上述兩個研究，都沒有因免疫治療而引致的死亡個案。

HER2陽性 化療+標靶療效理想

除了免疫治療配合化療作一線治療外，還有沒有其他新型治療對抗子宮內膜癌？

現時，晚期子宮內膜癌患者可以檢查特定基因MMR/MSI之外，檢測人類表皮生長因子受體二型（HER2）也可幫助治療選擇。

子宮漿液性癌是一種罕見但入侵性很高的癌症，當中三成子宮漿液性癌患者HER2陽性。一項第二期臨牀研究，61名HER2陽性的晚期子宮內膜癌患者，分別接受化療或化療配合抗HER2標靶治療曲妥珠單抗（trastuzumab），結果顯示，加入標靶治療組別的無惡化存活期由8個月升至12.6個月。

另一項研究，40名HER2陽性表現1至3分（HER2表現量由低至高分為0至3分，0分屬陰性，1至2分表現量低，3分表現陽性）的晚期子宮內膜癌患者，在一線或後線治療無效後，接受針對HER2因子的抗體藥物複合物（antibody-drug conjugate - trastuzumab deruxtecan, T-DXd）治療，整體反應率高達57%，而HER2為3分（HER2表現陽性）病人整體反應率達84.6%，24個月無惡化存活率逾六成。

標靶藥或影響心臟泵血

抗HER2的標靶藥物有什麼副作用？

抗HER2標靶藥物常用於乳癌和胃癌，副作用包括疲倦、發燒、食慾不振等，亦可能影響心臟泵血功能，所以醫生會定期替病人用心臟超聲波檢查心臟。

癌症治療日新月異，雖然新型藥物能幫助提高存活率和無惡化存活率，但仍有部分病人出現抗藥性，期望將來有更多新的治療方案，加強藥物效果之餘，也能減低副作用，保持患者的生活質素。

文：陳穎樂（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕化療 免疫治療 子宮體癌 子宮內膜癌 治療癌症 癌治準繩

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