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澤星寄語：團隊精神

【明報專訊】俗語說：「三個臭皮匠，勝過諸葛亮」。集思廣益，群策群力，往往是成功的關鍵。所以我們常說要建立「團隊精神」，藉此凝聚團隊成員的力量，一起實現目標。

我們熟悉的足球、籃球等以團隊為單位的競技運動，最講究團隊精神。技術一枝獨秀的球員的確很容易成為球迷的焦點，然而單憑個人的力量，卻很少能夠帶領球隊穩操勝券。早前我出席了一個國際論壇，其中一場由美國職業籃球聯賽（NBA）球隊代表主講的對談，亦令我重新深思團隊精神的意義。

對談的題目相當有趣：究竟贏取NBA總冠軍的最大功臣是球員或是班主？對談嘉賓是邁阿密熱火的退役球員、綽號「閃電俠」的韋迪（Dwyane Wade）及密爾沃基公鹿的班主賴斯瑞（Marc Lasry）。兩人各自以球員和班主的身分發言，內容相當有趣，但結論並不令人意外：在奪標的過程中，球員和班主都扮演着重要的角色，缺一不可。

儘管是老生常談，細聽兩人的對話，也獲得一些啟發。曾帶領熱火三奪NBA總冠軍的韋迪表示，如要奪取錦標，球員不但要付出巨大的努力，甚或作一些犧牲，某程度上也要有點「自私」——就是撇開生活上的一切，全心全意投入到他們熱愛的運動中。聽他娓娓道來，不禁想起夏禹治水，三過家門而不入的故事。誠如韋迪所說：「要成功，就必須自私，但這種自私是有意義的。」後人稱頌夏禹因公忘私，拯萬民於水火；但站在他父母妻兒的立場，撇下滿門老少長期在外，甚至過門不入，也確實有顧全大局的「自私」。

「獨行走得快，眾人同行走得遠」

可惜人生就是如此，若要在學問或工作上追求突破，就必須非常專注和投入，往往因而減少了在家庭方面的時間和心思。我想，其實家人也是我工作團隊的一分子；他們的包容和體諒，讓我免除後顧之憂，專心工作，也算得上是「團隊精神」的一部分。

然而成敗得失取決於很多因素，無論個人多麼努力，團隊多麼堅定，也無法保證成功，即所謂「非戰之罪」。就如足球和籃球比賽，團隊精神只是取勝的關鍵之一。其他因素如球迷的支持，球隊本身的優勢與局限，其他隊伍的表現，甚至運氣，同樣不可或缺。

非洲諺語有云：「一人獨行，走得快；眾人同行，走得遠」。適逢今天是端午節，我們欣賞龍舟競渡時，也不要忘記龍舟之所以能夠乘風破浪，端賴鼓手發號施令，指揮隊員們配合節奏同時揮槳。若是缺少了任何一方，龍舟就無法前進。這讓我更加堅信團隊的力量，同時也是港大醫學院建立現屆院長團隊的根基。我期待與來自不同學術背景的副院長和助理院長攜手合作，一起為醫學院的長遠發展而奮鬥。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

相關字詞﹕港大醫學院院長 劉澤星 澤星寄語 團隊精神

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