明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

知多啲：斷食破壞正常用餐規律 飲食失調者增焦慮

【明報專訊】內分泌及糖尿科專科醫生林景欣強調，只要能量攝取少於能量消耗，就能減肥。168斷食法基於以下兩個原因有助減重。首先，它限制進食時間，從而減少總熱量的攝取。另外，當長時間禁食，血糖不足以應付身體需要，肝臟就會分解肝醣（儲存在肝臟和肌肉，作為能量的儲備物質）成葡萄糖，送到身體各部位使用。假設肝醣仍不足夠，體內開始燃燒脂肪，繼而幫助減重。

不過，林景欣和註冊營養師雷嘉敏均指出，以下幾類人士絕對不宜168斷食法。

1. 患胃病

遵循規律的飲食模式，有助減輕胃病症狀，168斷食法會對胃部造成負擔。

2. 血糖及血壓不穩

168斷食法可致血糖水平不穩定，需要保持血糖及血壓穩定的人士不適合。

3. 飲食失調症

168斷食法不會引發飲食失調，但如果本身有飲食失調，包括厭食症、暴食症和過度節食等，患者精神狀態絕不適合採用斷食法。飲食失調是複雜的心理病，當中涉及個人對食物、體重和身體形象的異常觀念。患者需要穩定的飲食模式和規律的進食時間，建立健康飲食習慣。而168斷食要求在特定時間進食及禁食，破壞正常飲食規律，增加患者焦慮和壓力，會導致更嚴重的心理困擾。

4. 孕婦和哺乳期婦女

為了胎兒及嬰兒的生長和發育，孕婦和哺乳期婦女必須攝取充足的營養，不建議斷食。

5. 青少年及兒童

發育中的青少年及兒童需要攝取充足的營養，不宜斷食。

[健康]

上 / 下一篇新聞