明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

「糖友」168斷食 血糖忽高忽低傷身

【明報專訊】夏天一到就要開啟減肥mode！在芸芸減肥方法中，「168斷食」相對較易理解和執行，成為不少人追隨的減肥方法。不過，這個曾被推崇為減磅見效快、有助降血脂、減低心臟病風險的斷食法，有研究卻發現，會令心血管疾病死亡風險增加91%。

168斷食法究竟是傷心定護心？斷食還有什麼健康風險？

168斷食法，是指每日禁食16小時，其間只喝水、茶等無糖無熱量飲品，只限餘下8小時內進食，但對食物選擇、餐單類型等不設任何規範。早前美國心臟學會（American Heart Association）於芝加哥舉行的論壇上，來自上海交通大學的研究團隊發表一份研究結果，回顧2003至2018年間，美國2萬多名參與國家健康和營養檢查調查（National Health and Nutrition Examination Surveys，簡稱NHANES）成人的飲食數據。研究參與者平均年齡49歲，完成兩份24小時飲食回憶問卷，計算出平均進食時間後，分成5個組別：少於8小時組、8至10小時組、10至12小時組、12至16小時組、多於16小時組，探討進食時間與死亡率之間關係。

結果發現，進食少於8小時組，心血管疾病死亡風險比一般進食時間（12至16小時組）增加91%；每日進食時間8至10小時組，心血管病死亡風險也增加66%。研究沒有解釋168斷食法與心血管疾病之間的因果關係。

「168」傷心？研究沒考究其他高危因素

香港專業教育學院（IVE）葵涌院校健康及生命科學系講師、註冊營養師雷嘉敏指出，是次研究只靠參與者填寫飲食回憶問卷的數據作分析，相關數據會受到多個原因影響，尤其是參與者的記憶力，影響準確度。「這研究除了飲食模式，並沒有考究其他高危因素，包括吸煙、喝酒、不做運動等，這些高危因素都會增加心血管疾病風險。值得一提，這個屬於觀察性研究（observational study），以觀察和檢閱記錄方式蒐集數據分析，並不能確定因果關係。如果想研究飲食與心血管疾病關係，不應把焦點放在進食時間，反而食物選擇更為重要。」

內分泌及糖尿科專科醫生林景欣亦指出：「除了進食時間，其他高危因素都沒有納入分析中，包括參與者是否吸煙者、有否運動習慣等，這些都會令結果產生變數。值得注意的是，進食少於8小時組別，本身患有心臟病和吸煙者的比率較多。如果想證明168斷食法與心血管疾病或死亡風險的關係，最理想是做大型前瞻性研究（prospective study），招募至少幾千人，將參與者分成兩組，一組實行一段時期（例如6個月）168斷食法，另一組正常飲食，並追蹤這兩組人士5至10年的身體狀况。 」

大量進食血糖飈升 可致急性併發症

過往不少研究指出，168斷食法對改善心臟和代謝疾病有一定作用，與上述研究結果相反。林景欣說：「過往大多數研究結果指出，斷食有效改善心臟和代謝疾病風險因素。168斷食法有助減重，可減輕心臟負擔，降低高血壓、高血脂和糖尿病等心血管疾病風險因素。又有研究發現斷食有助改善血脂水平，降低總膽固醇、低密度脂蛋白（LDL）膽固醇和三酸甘油酯，有助保護心臟健康。亦有研究表明，斷食可以降低收縮壓和舒張壓，降低心血管疾病風險。」

但另一方面，研究亦指出168斷食法確存健康風險，如導致血糖不穩定。由於進食時間僅得8小時，有些人可能會在短時間內攝取大量碳水化合物，令血糖水平急升；而長時間禁食，空腹太久，血糖與能量處於較低水平，產生飢餓感，亦會影響情緒，令精神欠佳，血糖低更會導致頭暈、手腳冰冷等，令人感到不適。雷嘉敏說：「168斷食法對慢性病患者如糖尿病人士有一定風險。另外，空腹時做運動可能會導致血糖過低，使人容易感到虛弱，影響運動效率。如想做運動，建議在飯後2小時，快步行半小時。」

林景欣亦表示，糖尿病患絕對不宜選擇斷食法控制體重。糖尿病患對胰島素阻抗，當大量進食，血糖必然飈升，嚴重會引致急性併發症。他們適宜少食多餐，有助嚴格維持血糖穩定。

戒肉或致蛋白質不足 肌肉流失

肌肉流失亦是168斷食法另一風險。由於進食時間縮短，有些人可能減少食量或忽略均衡飲食，以致營養不均，尤其是蛋白質攝取不足，造成肌肉流失。雷嘉敏指出，蛋白質來源，最好以低脂肉類為主，紅肉、白肉均可，要避免加工肉類。奶類及其製品、雞蛋、豆腐、海產類也是不錯的選擇。建議成人每天進食5至8両肉、魚、蛋及代替品。有些人在斷食期間，為了增加減肥效果，不吃肉，雷嘉敏建議不吃肉者可以選擇其他富含蛋白質食物如雞蛋，1隻雞蛋等於1両肉。另外，建議增加蔬菜量，攝取更多纖維，有助維持飽肚感並減少熱量攝取。

進食時間「暴食」 功虧一簣

兩名受訪者均表示，168斷食法限制進食時間，若同時配合均衡飲食，可有效減重。雷嘉敏說：「進食時首先消化碳水化合物，分解成糖分提供能量。透過斷食，身體出現生酮反應，體內葡萄糖、肝醣耗盡後，開始消耗體內儲存的脂肪，繼而做到消脂減肥效果。一般斷食最少12小時，身體才開始消耗脂肪。有研究指168斷食法減重效果，初期（即頭2至3個月）較明顯，可減約3%至8%體重，但後期（即6至12個月）身體慢慢適應後，減重效果和一般限制熱量攝取的減肥法沒有太大差異。」但如果在8小時進食時間內放任地進食，甚至比正常吃得更多，熱量攝取有增無減，體重不跌反升。

文：黎芸迪

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]

相關字詞﹕心血管疾病 血糖 減肥 健康 城中熱問 168斷食法

上 / 下一篇新聞