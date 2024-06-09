明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

通識導賞：諾曼第登陸八十年祭 「我們會在沙灘上戰鬥。」

【明報專訊】「D日」80周年，41位老兵重踏諾曼第灘頭接受致敬，這該是最後一次如此陣容鼎盛了。畢竟當年十七八歲的小伙子，如今已是九秩老人。他們或由人攙扶，或坐著輪椅，但都精神矍鑠；然而憶起往事，總不由得掏出手帕拭淚。年前西片The Great Escaper講述米高堅飾演的老兵從英國老人院出走，一個人推著助行車，千山萬水遠渡至諾曼第參加儀式。到底什麼令他們對故地夢縈魂牽？是軍人光榮、同袍之誼，抑或揮之不去的殺戮夢魘？當日其中一位出席老兵Ronald Hendrey這樣說：「我試過忘記D日，但終究不能。我回來只有一個目的，就是懷念戰友。」

1944年5月15日：倫敦漢默史密斯區，聖保羅學校

此處雲集了即將扭轉二戰軌迹的大人物。美國的艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）就任盟軍最高總司令不足半年，他額上半禿，一臉和善，但前線指揮經驗不豐，主要從事參謀工作。英國的蒙哥馬利（Bernard Montgomery）是邱吉爾愛將，曾大破沙漠之狐隆美爾（Erwin Rommel），將出任盟軍地面部隊司令。他律己甚嚴，但極度自我中心，老是得罪人，尤喜羞辱美國軍官，有學者指他患有亞氏保加症。他也瞧不起艾森豪威爾，不留情面地要新任上司捻熄煙頭，以配合他不許下屬在其面前吸煙的規定。

這天是「大君主作戰」（Operation Overlord）戰前會議，蒙哥馬利率先發言，侃侃而談盟軍登陸即日攻克康城（Caen）、90日內兵臨塞納河的大計。不過會前發生一段小插曲：當英王喬治六世和邱吉爾進場後，隨即點煙和雪茄，席上眾人紛紛跟隨拿出香煙，一時煙霧瀰漫，蒙哥馬利也無可奈何。散會前艾森豪威爾發言，他並沒豪言壯語，只是再三叮囑將領多提意見。一向對登陸心存悲觀的邱吉爾士氣大振，揚言「我對這盤計劃有信心了」。

盟軍的矛盾

這一幕象徵了英美國力逆轉。英國對重返法國遲疑不決，畢竟它獨力抵禦納粹4年已師老兵疲，邱吉爾自己更難以擺脫一戰時加里波利登陸之辱。英軍的如意算盤，是持續轟炸德國軍工要塞，期望對方自行崩潰；並登陸西西里從南面箝制德軍，確保對方無力南進染指中東油田。可是形勢比人強，意大利戰場陷於膠著，羅斯福對英失去信心，而且斯大林不斷催促開闢西線，因此登陸法國主意已定，從此美國主導盟軍決策。英國史家甚著迷於蒙哥馬利這號人物，這位剛愎自用近乎狂妄的名將，大概反映了戰後大英民族自負又自憐的情結。

艾森豪威爾憑其外交手腕，證明他是盟軍統帥不二之選。大君主作戰規模空前，千頭萬緒，將領難免各有己見：蒙哥馬利堅持在作戰地圖劃上「階段線」，規限美軍行軍進度，美軍的布萊德利將軍（Omar Bradley）堅拒不從。美軍主張登陸前大舉轟炸德軍交通要道，阻截增援；英軍極不情願，擔心法國平民死傷大量。即使美軍內部也就空降傘兵一事爭論不休：空降是為了登陸前在敵人後方製造混亂，但若時機和落點不準確，傘兵勢必白白犧牲，來自英國的空軍總司令李馬洛里（Trafford Leigh-Mallory）便力爭取消空降。面對各方爭端，若非艾森豪威爾一一擺平，親下決定，盟軍便勢難同心同德。據聞他壓力沉重，每日私下抽4包駱駝煙。

當氣象專家斯塔格（James Stagg）手持天氣報告會見眾將，便是他須下關鍵決定之時。盟軍原定6月5日趁漲潮和滿月登陸，卻因六級大浪擱置。4日晚上，低壓槽移動有放緩迹象，6日早上將有短暫風平浪靜。席上議論紛紛，蒙哥馬利高呼機不可失，李馬洛里舉棋不定。艾森豪威爾心忖：若不行動，便須再待兩周才再有合適潮汐，但到時敵軍好整以暇。他一錘定音：「出發吧。」然後趕往樸茨茅夫，為第101空降師送行。

德軍的苦惱

對岸德軍將領也深知盟軍勢將渡海，卻苦於海岸線綿長，未能確定登陸地點。隆美爾剛調來出任B集團軍司令，發現希特勒吹噓的「大西洋鐵壁」（The Atlantic Wall）千瘡百孔，許多碉堡炮台都因物資調往東線，根本未竣工，只好下令從速修補。

隆美爾與西線總司令倫德斯特（Gerd von Rundstedt）也不咬弦，對佈防各執一詞。倫德斯特秉持傳統理論，主張裝甲師部署內陸，待得知盟軍上岸處才集中力量反攻；隆美爾在北非領教了盟軍空軍火力，力主把坦克防線推近岸邊（但須確定登陸點），務求在敵軍上岸之際就趕回海中，否則對方登陸後獲空軍掩護便勢不可當。二人交希特勒仲裁，偏偏希特勒對下屬猜疑日深，竟分而治之弄出折衷方案：雙方各分得數個裝甲師，卻只有他本人可授權調度。

那盟軍何處登陸？德軍將領崇尚理性，普遍認為是盟軍航程最短的加萊（Calais），希特勒和隆美爾卻直覺相信是諾曼第（Normandy）。不過這無濟於事：隆美爾雖已把第21裝甲師部署在距諾曼第不遠的康城，卻偏盡信天氣預報，見6月6日天色不佳便回德慶祝妻子生日，順道謁見希特勒請求增兵。遠在阿爾卑斯山的希特勒是夜貓子，盟軍清晨大舉登陸時，他正在倒頭大睡，隨從都不敢叫醒他，一時間無人有權調動增援。他9時終於起床，卻一如征俄時在重要關頭三心兩意，猜想盟軍可能聲東擊西，加萊才是真正目標，因此拒絕動用精銳的第12裝甲師。至下午盟軍攻陷諾曼第，他才如夢初醒，可惜已貽誤戎機。

變形金剛和幽靈軍團

幕前大人物博弈連場，但後勤、科研和諜戰其實更不可少，近年許多研究都集中這些環節。

遠航補給困難，邱吉爾便曾胡謅「浮動港」構想，英國海軍上將休斯哈利特（John Hughes-Hallett）靈機一觸，決意把港口帶去諾曼第，動員麾下工程師設計「桑葚人工港」（Mulberry Harbour）。簡言之，那是一個個中空浮箱，宛如巨型樂高積木，在蘇格蘭預製組件，然後拖至英倫海峽沉海，形成防波堤、碼頭和道路，物資卸載運輸如履平地；更厲害是它會隨潮汐升降，確保戰船順利停泊。這是無數工程人員智慧結晶，如今灘頭尚有遺蹟供人憑弔。

英軍陣中不乏發明怪傑，霍巴特（Percy Hobart）便擅長改裝雪曼戰車，但外形奇特被譏為「滑稽坦克」（Hobart's Funnies），包括配備噴火器的「鱷魚」，加裝滾動鐵鏈引爆地雷的「螃蟹」，裝上防水帆布漂浮水中的「唐老鴨」，更有像變形金剛首尾可摺疊展開的ARK（可充當臨時斜台供其他坦克越過）。霍巴特性情古怪（像電影中的「達聞西」？），但他的巧思軍方仍應用至今。

兵不厭詐，史上最天馬行空的欺敵計劃是「堅忍行動」（Operation Fortitude）。為使德軍對加萊登陸深信不疑，盟軍竟捏造出一整個幽靈兵團：「美軍第1集團軍」，不但為轄下各「師」設計了軍旗臂章，在多佛港興建軍營，還誠邀電影廠道具組製作充氣坦克大炮，讓德國偵察機高空攝下，也讓雙重間諜們肆意「泄漏軍機」。領銜統率此團的，竟是德軍聞風喪膽的「鐵血將軍」巴頓（George Patton）（他剛因掌摑下屬，暫時退居二線），卡士如此龐大，德軍焉能不入信。登陸諾曼第後，擾敵手法仍層出不窮：「窗式行動」（windows）是派戰機在加來上空撒下大量錫紙，令敵方雷達看來有艦隊逼近，「魯伯特」（Rupert）則是從天而降的降傘假人。希特勒正是因此而杯弓蛇影，誤信敵人還會進攻加萊，盟軍才得以拖延德軍的增援。

灘頭上的戰士：他們永遠年輕

餘下就是戰爭最慘烈部分。「D日」凌晨，英軍第6空降師率先降落東面戰場後方，搶奪飛馬橋（Pegasus Bridge）以阻止德軍裝甲師支援；美軍第82和第101空降師降落西面後方，但應驗了李馬洛里的擔憂，經驗不足落點欠準，加上德軍先發制人淹沒土地，大量傘兵降落後淹死。清晨六點半開始，主力部隊登陸5個海灘，其中美軍在奧馬哈（Omaha）灘頭遭遇頑強防守，加上登陸艇巨浪中偏離航道，不少士兵降落在水浸過頸的沙洲，跋涉時活活被炮火擊斃。最終盟軍雖攻佔全部海灘，但一日內四千多人陣亡。

從前觀眾透過電影認識戰况，拜新科技所賜，近年有機會貼近更真實聲畫。年前彼得積遜《不老的戰蹟》（They Shall Not Grow Old）便以數碼還原一戰影像，讓士兵彷彿定格青春時。今年BBC則製作《D日：未聞之聲》（D-Day: The Unheard Tapes），蒐羅生還軍人訪問聲帶，經數碼混音，再由演員夾口形演出，造型幾可亂真。一位位風華正茂的青年，就此重生熒光幕前，訴說戰場生關死劫，令人黯然神傷。

他們血氣方剛，不識愁懼滋味，回憶初踏沙場還是一臉躍躍欲試，直至談起D日，才愁眉深鎖陷入沉思。英軍第6空降師二等兵Wally Parr憶說，登上滑翔機前還用粉筆在機身塗上愛妻名字，一眾同袍忘形高歌；但到目標迫近，歌聲漸歇，機上一片死寂，繼而一下猛擊，滑翔機撞在樹林裡，飛馬橋則在50米外，眾人立即冒著彈雨搶佔橋頭；但當他回頭察看，一位隊友已倒在血泊中──短短20秒間，戰友生命化為烏有，還遺下鄉間即將分娩的妻子。

奧馬哈灘頭更是傷心慘目。Chuck Thomas是美軍第一步兵師二等兵，他的隊友不幸中彈，睾丸飛脫，軍醫急忙在傷口敷硫磺粉，但傷者竟失心瘋狂笑。他回憶負傷從水中跋涉上沙灘，短短一程恍如永劫。Franz Gockel是德軍槍手，講述在碉堡操作自動步槍；但鏡頭一轉，原來是個臉容俊美的小伙子，他說以前從未殺人，眼見海水染紅屍填巨港，只想盟軍別再前仆後繼上岸送死。

文˙ 潘拔

{ 圖 } 法新社、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 林子慰、周淑樺

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞