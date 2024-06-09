盤中食事：燒茄子芝士捲 濃郁下酒菜 微醺賞音樂電影

適合家中小酌

疫情慣了在家淺酌，近一兩年才漸漸多了外訪酒館。近日跟着朋友「酒精路跑」（沿着路線喝酒），由銅鑼灣、灣仔喝到中環，可惜現在的店都早關，不止是夜不繽紛，而朋友心心念念的堅尼地城串燒店沒開，「路跑」沒法以清酒作結。「路跑」的食物都是配角，像喝啤酒、雞尾酒總會叫上一盤炸物，邊吃邊聊。紅白酒常常作為餐酒，搭配的下酒菜就更講究。好像只有威士忌才能當獨當一面，演獨腳戲。

自從看過日劇《晚酌的流派》，在家喝啤酒都要有儀式感，下酒菜似為酒精畫龍點睛，為一天完美地作結。演算法推送了不少日式洋食下酒菜食譜的短片，這道燒茄子芝士捲（茄子のインボルティーニ）就是其中之一。來自日本的意菜廚師大家輝經營網誌及社交媒體For the table，把洋食（西餐）簡化成在家中輕易整作的菜式。インボルティーニ即意大利菜中的Involtini，用肉類或蔬菜把其他食材捲起來的都叫Involtini，雞肉或西班牙火腿捲蘆筍，甚至金菇肥牛捲也是Involtini。這次的食譜用煎軟的茄子裹着一坨忌廉芝士，一口一啖濃郁的味道，適合在家中小酌時作下酒菜。

梅肉醬添鮮 鹽突出檸檬清新

因食材相近，想起中東菜Baba ghanoush（又稱Moutabal），Baba ghanoush是把茄子烤至軟身，取出茄子肉，混和芝麻醬、檸檬汁，以蒜蓉、鹽及香料調味，這茄子蓉與鷹嘴豆泥 （Hummus）相似，用作沾醬。Baba ghanoush按字面解作「被縱容/寵壞的爸爸」，相傳是一道為父親發明的軟餐，但無法證實Baba是指茄子品種，還是真有其人。各地的Baba ghanoush材料略有不同，如有些加橄欖油不加芝麻醬，有些會加羊奶或洋蔥。

大家輝的食譜使用堅果碎，我改以粗粒花生醬代替，也可用中式芝麻醬，為忌廉芝士味道層次增添變化及香味。剛巧在日式超市買了一支特價紀洲南高梅梅肉醬，好奇加進去來取代原食譜的鹽，梅肉醬加一點點已有非常鮮明的特色，如不喜歡梅肉味道，用回鹽則較突出檸檬的清新，下次或試試加些紅椒粉、孜然粉，多些異國風味。

芬蘭導演郭利斯馬基（Aki Kaurismaki）除了近作《落葉》（Fallen Leaves）正上映，電影節發燒友（HKIFF Cine Fan）近日也辦了回顧展，作品離不開煙酒、音樂、電影和狗，應該不少人的人生如是。當中以酒尤甚，在英國導演堅盧治（Ken Loach）的新作《讓我們酒在一起》（The Old Oak）中，把難民與當地居民聚在一起的，是那間殘舊的小酒館the Old Oak。朋友C說年過三十，像年輕般喝到醉如爛泥，覺得好像太不該。開心地喝酒，往往暢快，何需自責，最怕要解憂分憂，似是 《醉美的一課》（Another Round）的Mads Mikkelsen，人生問題解決不了就喝酒逃避，一醉未能解千愁。「 在科學和啤酒都不能安撫的夜晚／他們丟失了四季／惶惑之行開始／這顆行星所有的酒館／無法聽到遠方的呼喊／野心勃勃的燈火／瞬間吞沒黑暗的臉龐」（〈在這顆行星所有的酒館〉）。

《落葉》插曲訴心聲

談起演算法，自從Instagram多了reels這功能，不慎點開，就會被一波抖音洗腦歌攻擊。穿搭片、動物片、煮飯片，各類不相關的短片，都清一色配上韓團ILLIT的Magnetic，歌詞密集出現You, you, you，比超市歌更洗腦，但Magnetic還能稱上一首歌。韓風接着又帶來兩首魔音，由兩個其貌不揚「偽日本執事」組合ASMRZ的《晚安大小姐》，和小六學生Eve Seo念白式跳唱《麻辣糖胡蘆》，讓人難受又揮之不去。現在做音樂不好動聽，做出仿效風潮即可。談不上樂曲，很難聽，但又無法逃避，似是在快餐店迫你聽流行曲，用無法共鳴的音符困在那個狹迫空間，才悟出原來《唱K小魚仙》的物理攻擊是言之有物。

但有時，會自願被一些音樂困着，像《落葉》一幕，女子樂隊Maustetyt￼t唱着歌曲Syntynyt suruun ja puettu pettymyksin（〈我生於悲傷身披失望〉），歌詞訴說生前被悲傷、失望包圍，死後也被墳外欄柵困着，歌曲點題之餘，也像說中心聲，連續聽了好幾天，開始以為自己會說芬蘭文，也像男主角般遠離酒精。極厭惡那兩個「偽日本執事」的朋友Y，活了30年才發現自己敏感體質不能吃牛，不吃牛還有很多東西能吃，但朋友W更慘，才活了30年，年紀輕輕就患了痛風，不戒口照吃「嘌呤宴」，間中淺酌。活了35年，每年總有一天比生日更能提醒年歲，聽着萬青的歌，有些憂未能解，畢竟是未竟之夢。「把一切交付於夢境／和優美的浪潮／在這顆行星所有的酒館」（〈在這顆行星所有的酒館〉）。行星所有的酒館，也可是the Old Oak。

燒茄子芝士捲 Involtini（2人份）

【材料】

長茄子……1條

蒜鹽……少許

忌廉芝士……80克

日式沙律醬……1湯匙

花生醬……1湯匙

檸檬汁……2茶匙

日式梅肉醬……半茶匙（可用少許鹽代替）

意大利歐芹碎……適量

黑胡椒……少許

【步驟】

1.茄子切片，用橄欖油開中火煎至軟身，撒蒜鹽放涼備用

2.把餘下材料攪拌均勻，製成芝士醬

3.茄子片塗上芝士醬後捲起上碟

文、圖˙ 呂晞頌

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 周淑樺

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