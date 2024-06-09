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2024年6月9日星期日
星期日生活
星期日生活
「的士禮貌運動」推出後，「的士司機你好，去唔去…」
不要問，只要去
周日話題：愛港足……有時候，殊不易
movie chic, movie style：《哥斯拉─1.0》：哥斯拉式瘋狂是一面鏡
開門讀書：《的士司機的新生活》
藝術介入：打開雪櫃暖說話：葉沙芭和葉卓芝(土生土長香港人/巴基斯坦裔家庭)
無名周記：消失的日本？
老少女之麻糬周記！
同場加映：不要死！ 你還要加班呢──The 8 Show
圖文城市：一個夢
同場加映：《長夜盡頭的微光》：黎明前黑暗所收藏的一切
五音筆傳：聽出歌裏低音部
#31 金魚囝
Short D：（一）：再見九龍城
放心寫作：#91 有去無回的信任
讀者來信：〈寇比力克的家規〉
論語‧電影：為什麼荷李活大片都不賣錢——George Miller做錯了什麼？（上）
家明雜感：復仇的弔詭 再談《芙莉歐莎》
影片簡評
單元連載：香港書101
星期日文學‧Kairos：記憶的保存方式
{漫畫達人}智海 迂迴創作路
盤中食事：燒茄子芝士捲 濃郁下酒菜 微醺賞音樂電影
打開垃圾：一「爐」永逸？ 學者環團：焚化前先回收減廢
通識導賞：諾曼第登陸八十年祭 「我們會在沙灘上戰鬥。」
街知巷聞：繪本藍地 香港農區舊貌新姿
未來城市：獲國際認證 深圳大吸觀星客 暗夜經濟 星星引路？
放心寫作：#91 有去無回的信任
【明報專訊】最近，聽到一位朋友訴說自己在工作上給人欺負的事，於是想起了一個來自於西班牙的民間故事，故事的名字是〈有去無回城堡〉。
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「的士禮貌運動」推出後，「的士司機你好，去唔去…」
不要問，只要去
周日話題：愛港足……有時候，殊不易
movie chic, movie style：《哥斯拉─1.0》：哥斯拉式瘋狂是一面鏡
開門讀書：《的士司機的新生活》
藝術介入：打開雪櫃暖說話：葉沙芭和葉卓芝(土生土長香港人/巴基斯坦裔家庭)
無名周記：消失的日本？
老少女之麻糬周記！
同場加映：不要死！ 你還要加班呢──The 8 Show
圖文城市：一個夢
同場加映：《長夜盡頭的微光》：黎明前黑暗所收藏的一切
五音筆傳：聽出歌裏低音部
#31 金魚囝
Short D：（一）：再見九龍城
放心寫作：#91 有去無回的信任
讀者來信：〈寇比力克的家規〉
論語‧電影：為什麼荷李活大片都不賣錢——George Miller做錯了什麼？（上）
家明雜感：復仇的弔詭 再談《芙莉歐莎》
影片簡評
單元連載：香港書101
星期日文學‧Kairos：記憶的保存方式
{漫畫達人}智海 迂迴創作路
盤中食事：燒茄子芝士捲 濃郁下酒菜 微醺賞音樂電影
打開垃圾：一「爐」永逸？ 學者環團：焚化前先回收減廢
通識導賞：諾曼第登陸八十年祭 「我們會在沙灘上戰鬥。」
街知巷聞：繪本藍地 香港農區舊貌新姿
未來城市：獲國際認證 深圳大吸觀星客 暗夜經濟 星星引路？
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