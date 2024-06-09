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movie chic, movie style：《哥斯拉─1.0》：哥斯拉式瘋狂是一面鏡

【明報專訊】日本怪獸片《哥斯拉─1.0》陸續在北美地區上映後，近期在串流平台Netflix抵壘，即使製作公司老早聲明不會在亞洲地區發行影片，但最終香港觀眾也能收看。

日本怪獸片《哥斯拉─1.0》今年3月在美國奧斯卡頒獎禮勇奪最佳視覺效果獎，成為首部得奧斯卡獎的哥斯拉片，不少觀眾對此感到好奇，為什麼一部日本特技片可以擊敗眾多美國片而獲獎。美國片商引進哥斯拉版權與日本合拍多年，甚至還大搞「哥斯拉對金剛」，現在卻被一部日本土炮製作的《哥斯拉-1.0》「KO」，情况有趣。

不過，這部「得獎神作」的面紗，一直未能在香港揭開，因為發行公司東寶拒絕向部分亞洲地區包括香港出售放映版權，一般預計原因與劇情背景及人物設計有關。

近年的哥斯拉電影都有不同背景設定，例如同由東寶發行，庵野秀明執導，於2016年上映的《真·哥斯拉》，故事背景是東京灣海底突然下陷，有大量海水灌入海底隧道，政府官員認為是由地震引致海底火山爆發形成，結果從海底地震懷疑中，再發現巨大不明生物活動。故事令人聯想到日本2011年發生「311」地震及福島核災，再延伸至哥斯拉所帶來的「傷害象徵」。

是怪獸？其實是創傷及恐懼

事實上，哥斯拉在日本的文化脈絡裏，並不只是隻樣子兇惡的大怪獸，更盛載着日本國民真實的戰爭傷痛，並構成一代接一代的潛意識恐懼。

《哥斯拉─1.0》的編導山崎貴，並不避嫌，把劇情背景設定在二次大戰之後，就有重新面向歷史與創傷的味道。二次大戰結束，與美國在日本廣島與長崎投放原子彈有直接關係，而男主角「敷島浩一」更是日本軍國主義下的神風敢死隊成員。這個設定，肯定會觸及日本國民神經。不過，山崎貴的歷史回溯，不只是瞻望，而是想從故事帶出另一種解讀。例如影片開始的一場戲，就藉怪獸，先寫敢死隊成員敷島浩一。

敷島浩一是個敢死隊「逃兵」，他駕駛戰機降落大戶島日軍基地，機械維修員「橘宗作」認定他是藉機器故障逃離戰場，至於他為什麼要逃走，未有進一步說明，但劇情繼續考驗敷島浩一。當天晚上大戶島響起警報，發現怪獸來襲，敷島浩一避得過戰爭，避不過哥斯拉，他竟然太過顫慄，未有在戰機內向哥斯拉射擊，甚至暈倒。最後全島日軍近乎覆沒，只剩下他和橘宗作。

戰爭是宿命 逃兵是人生

敷島浩一的悲劇命運在於，他是個戰爭逃兵，戰爭是他的宿命，逃兵是他的人生。而哥斯拉對他來說，是頭兩面獸，一方面要把他的宿命推向深淵，另一方面也可能是一個機會，令他扭轉人生。《哥斯拉─1.0》是藉怪獸寫人、寫日本國民。

哥斯拉在戲中被描寫成毫無情感、無惡不作的邪惡之物。牠是美軍在大海進行核子測試受影響的異形生物，雖然懷着人類戰爭受害者身分，但這隻異形見人就襲擊，全無道理，構成戲中所有人類的陰霾。哥斯拉式瘋狂，其實不只是原子彈留下的傷害象徵，也是一面鏡子，反射向軍國主義者，包括二戰時期日本軍政府，反過來讓今天觀眾，反思戰爭侵略者與無辜者的關係和意義。

《哥斯拉─1.0》重新面向歷史，同時也向不少流行文化致敬。哥斯拉出沒，登陸東京，剷平銀座，畫面所見，哥斯拉在城市橫行擺尾，建築物頓時變成兒童玩具一樣，一掃就冧，市民更如螞蟻般細小，拚命逃跑，整個畫面令人想起日本超人打怪獸的特撮卡通。當哥斯拉到處放射熱線肆虐時，大概觀眾會期望有個超人可以變身出現，與牠抗衡。

影片參考了不少日本原作《哥斯拉之誕生》（1954），除了都設定在二次大戰之後，哥斯拉同樣襲擊大戶島之外，戲中人物對付哥斯拉的方法也異曲同工。原作中的專家博士嘗試用「氧氣破壞裝置」令哥斯拉在海底缺氧窒息，《哥斯拉─1.0》也創作了類似的手法，想把哥斯拉拉回海底葬身大海。戲中哥斯拉在大海升起，向着幾艘戰艦及主角們乘坐的木船進擊，主角們嘗試放魚雷進哥斯拉口中炸死牠等場面和情節，炮製出美國片《大白鯊》（1975）戲中幾個經典場面的驚險震慄感。另外日本初代科幻小說作家廣瀨正的首部作品《負零》（1970），也影響了整體戲劇主題構思。

《哥斯拉─1.0》呼應日本廣島受原子彈傷害，低調但深刻。當哥斯拉摧毁東京銀座，城市如同廢墟，自衛警在現場搜尋生還者時，最後一個鏡頭刻意放在一輛兒童三輪車之上，這與廣島原爆博物館中最著名的原爆殘骸文物兒童三輪車互相呼應。

假如你問《哥斯拉─1.0》的特技效果有幾好，可以好到贏奧斯卡，這問題不易解答。但可以肯定的是，日本製作人只用了美國電影十分之一的資金，製作出現在的效果，就令人驚歎。

影片在北美地區口碑很好，一方面不少觀眾影評都認為影片以相對小的成本，做出了大成就；另一方面，故事回歸人性，寫人重要過寫怪獸，是對美國不少發展失控的特技英雄片的當頭棒喝。男主角懷着無法擺脫的歷史（原爆）和宿命（戰爭與敢死隊身分），最終如何在哥斯拉身上得到救贖，成為結局的高潮戲。

無法擺脫的歷史 哥斯拉中獲救贖

早前上映的《哥斯拉x金剛：新帝國》實在難看，而《哥斯拉─1.0》比大部分近年複製的《哥斯拉》電影更值得看，因為能看到傳統日本《哥斯拉》片的味道，更重要的是看到影片像宮崎駿動畫一樣，故事以人為傷害作個人、家國反思，帶出「負零」主題，救贖重生。雖然結局主角們的命運有點「做戲咁做」，但觀眾樂見。

文˙皮亞

美術•鍾錦榮

編輯•林子慰、周淑樺

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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