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不要問，只要去

【明報專訊】花費逾億元之的士司機禮貌運動，禮貌周周的橙黃背心大使好心勸導，有能力融化一個又一個揀客又燥火的司機，願意收起脾氣重新做人？在運動發起翌日，記者王梓萌鼓起勇氣一連試搭了幾程車，遭遇是三次中有兩次都是受氣的，不知道這跟一般人所遇到的會否相若。運動推出當日，有記者街訪司機，司機答：客人有禮司機便有禮，應先教育客人，網民嘩然。當然不排除有無禮粗魯的搭客，但看呀，客人已經被馴化至先問准司機「去不去邊度」才登車，實在是連自己的權利都雙手奉上了，香港的的士乘客簡直是過度有禮。

港足又打了漂亮一仗，雖然打輸但球迷好滿足，香港球壇近日負面新聞甚多，當中形象斯文有禮的港足教練安達臣宣布辭職，叫眾多港足迷心碎，球員一點一點打出成績，但在產業發展上仍千瘡百孔。林康琪文章文題有點嚇人，事實當地也實實在在地討論譬如池袋會否於2040年消失。日本消失不因哥斯拉，而是嚴重少子化的問題，當中又與年輕女性的育兒選擇有關。

垃圾徵費延後焦點轉移至興建焚化爐的推動，「打開垃圾」今期研議是否可以「一爐永逸」，社區旅遊方面由九龍城轉到南大嶼及西貢，研議利用天然地利發展觀星旅行的可能。回說禮貌運動，它可為乘客挽回幾多頹勢？網約車又會否將的士業改頭換面？禮貌運動主事人黃卓邦答記者說成效難以量化，若司機個個變回不過問目的地，爽快踩油就去，咪就成功囉。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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