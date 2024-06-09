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「的士禮貌運動」推出後，「的士司機你好，去唔去…」

【明報專訊】「白石角，唔該」，「唔該司機，我要去白石角」，「司機你好，去唔去白石角」……在心中演繹千百遍後，深呼吸，鼓足勇氣，抬起手臂，待車停穩，拉開車門——這不是電影場景，而是記者前日（7日）搭的士的真實寫照。居港4年，搭的士對於記者而言仍是挑戰，少有的幾次的士體驗，或遇司機冷言冷語，或因不熟路而小心翼翼，最終被迫轉用Uber。搭的士，這一看似簡單的日常行為，因不斷有的士司機濫收車費、拒載等新聞，變得令人心驚。

記者首先搭乘新界的士，由港鐵大學站外的士站上車，目的地為白石角海濱長廊，全程約2公里。告知目的地後，司機面露不悅，但未表示拒絕。上車後，司機保持沉默，不時望向架在軚盤旁的手機熒幕，上面顯示文字，目測為小說。面對記者「注意安全」的提醒，司機亦未回應，氣氛略顯尷尬。計程表顯示，是次車資為27元。記者將30元交給司機，司機並未找零。記者下車後，司機打開車窗說：「咁近自己行，唔好學人搭的士。」隨後離去。

記者再按原路返回，於白石角附近攔車。司機陳先生聽到目的地後，表示「冇問題」並讓記者上車。上車後，面對「會不會太近」的提問，陳先生表示，「你要去咪去，都冇得話近唔近」。在擁有逾10年出租車駕駛經驗的陳先生看來，乘客搭乘的距離並不重要，「有客先係最緊要」。

陳先生並未聽說過「禮貌運動」，亦未看見過相關宣傳與禮貌大使，但他認為「有禮貌是應該的」。他向記者解釋，大多數情况下，的士司機並不會因乘客搭乘距離過短而生氣，只要目的地有人流，便可接到下一名乘客。但在一些特殊地區，如機場、口岸等地，司機需排隊較長時間等待，若乘客搭乘距離較近，會令司機覺得「浪費時間」，進而憤怒，影響服務態度。陳先生舉例，有次在港珠澳大橋香港口岸等待逾1小時才接到乘客，乘客的目的地卻是香港機場，「等了1個鐘，收了30蚊，你說我生不生氣？」

外國客被拒載 感香港「不友好」

第三程，記者搭乘市區的士，在銅鑼灣羅素街的士站等車，希望搭乘的士去兩公里外的港鐵會展站。然而，記者接連遭遇兩次拒絕，有司機禮貌地表示目的地距離太近，並建議記者搭乘港鐵，省錢省力；另一名司機則在聽到目的地後直接表示「太近，唔去」。

遭遇拒載的並不止記者一人。來自泰國的Boeing和Mon，希望從羅素街搭的士往位於中環士丹利街的「陸羽茶室」。正值下班時間，他們排隊近20分鐘，卻連遭的士拒載。為避免語言問題導致司機無法理解地點，Boeing和Mon特地將手機語言調至英文，「以為香港司機都能看懂」。然而，第一名司機以英文回覆：「對不起，我不懂。（Sorry, I don't understand.）」，並拒絕了他們；第二名司機則並未細看，在聽見他們講英文後，便連連搖頭說：「No, No」，並以手勢要求他們下車。

Boeing表示，今日是他們香港之行的第一天，初到埗便接連兩次遭到拒絕，他「十分尷尬（awkward）」，已放棄搭的士的打算。Mon補充，因覺得香港港鐵線路較複雜，想去的地方亦無港鐵直達，因此選擇搭的士。然而，因語言問題連遭拒絕，讓他感覺香港對外國人似乎有些「不友好（unfriendly）」，這影響了他們的旅行體驗。

投訴麻煩 寧選Uber

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》（香港法例第374D章第37條），的士司機如無合理辯護，不得拒載、兜路，否則將可能面臨罰款10,000元及監禁6個月。然而，市民吳女士向記者反映，如無嚴重事故，鮮少有人會因被司機拒載或兜路而選擇投訴，大部分時候「大家都覺得太麻煩，算啦」。

吳女士自述，日前搭的士由港鐵站前往公務員考試考場，全程約1.2公里，地圖顯示6分鐘可到達。然而，司機以不熟悉路况為由，在附近反覆兜圈，吳女士「好明顯見到呢個地方之前都行過」。面對催促，司機不僅不道歉，還表示「識路你自己行」，令吳女士十分憤怒。最終因擔心考試遲到，吳女士支付27元車資後下車步行前往目的地。

對於「的士禮貌運動」，吳女士十分贊同。在她看來，司機的態度十分重要，「的士態度唔好，大家都搭Uber囉」。她補充，Uber讓司機看到目的地再選擇是否接單，避免司機「唔識路、亂兜路」的情况發生，的士可參考；若司機態度不好，Uber亦可直接通過客服投訴，十分便利，希望的士也可以推出相應投訴渠道，有助保障乘客權益。

的士業議會：運動效果難量化

日前，文體局宣布，政府各部門將連同開展「好客之道」運動。旅發局文件顯示，將斥資1.35億元用於推動禮貌運動。的士業議會亦復辦「的士禮貌運動」，望助力「好客之道」。然而，重資打造「禮貌運動」，是否看見效果？

香港的士業議會主席黃卓邦回應記者查詢，表示的士司機禮貌問題已存在多年，「若單靠做一個運動、派傳單就可解決，未免太樂觀」。他認為，司機與乘客都不想產生衝突，但受限於溝通不足，易產生掙拗。是次「的士禮貌運動」，希望幫助雙方增加溝通，改善不必要矛盾；亦希望配合政府「做多一步，好客之道」主題，推動司機做多一步，主動為乘客提供更多協助。

黃卓邦補充，禮貌運動效果難以量化，但在運輸署「的士車隊牌照」計劃下，預計今年年底，將有5000輛的士投入運作，望提升服務質素；亦將通過完善投訴機制、建立網約平台等多項措施，推動的士業界大改革。

文、圖˙王梓萌

編輯•王翠麗

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