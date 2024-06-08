照顧視聽娛樂 生活所需 送爸爸最貼心電器

【愛煲劇爸爸】HONOR 12吋靚芒平板 8喇叭夠「戲」勢

如果爸爸愛追劇集，可以考慮新推出的HONOR Pad 9作為禮物。此機賣點之一是12.1吋超高清HONOR FullView屏幕，提供2560×1600像素及88%佔屏比，顯示效果拍得往不少手提電腦。此面屏幕有不少宣稱可紓緩眼睛疲勞的功能，包括動態調光技術，藉着模擬瞳孔而調節光暗；晝夜調節屏幕功能則可因應時間自動調整色溫，在晚間時可降低藍光量。同時機體也通過德國萊茵的低藍光認證、無頻閃認證。

人聲增強功能更入戲

音效方面，機身設有8聲道喇叭，配合自家音效調校技術，能播放出更自然的環繞音效，臨時感大大提升。機內還設有雙向人聲增強功能，能把背景聲調低以突出人聲，讓爸爸煲劇時更投入。

效能上，Pad 9用上Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1八核心處理器，配備8GB 記憶體及256GB內存，其中記憶體支援渦輪模式，可利用部分快閃內存轉化為記憶體使用，最高可提供16GB記憶體，多工處理就更暢順。鏡頭配置則較為基本，分別設有800萬像素（F2.2光圈）前鏡頭及1300萬像素（F2光圈）主鏡頭。

由於屏幕更大，所以能容納8300mAh的高容量電池，並支援35W有線快充技術。雖然電量提升，但Pad 9仍保持重555克、厚6.96毫米

，帶出街隨時睇都不會感到累贅。●

售價：$2299（Wi-Fi版）

查詢：3106 3338（HONOR）

【愛打卡爸爸】POCO AI追焦手機 捕捉孫仔一舉一動

如果父親最愛和孫仔到處玩、打卡，一部強調拍攝功能的手機便最好不過。早前由小米旗下獨立品牌POCO推出的X6 Pro，配備6.67吋1.5K AMOLED屏幕，並支援120Hz更新率及480Hz觸控採樣率，無論睇片或打機都十分適合。至於重點的拍攝功能，X6 Pro機背設有6400萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角及200萬像素微距鏡頭。其中主鏡頭不但支援光學和電子雙重防震，令拍攝影像更穩定，還有動作追蹤對焦技術，利用智能AI演算法識別人和寵物並追蹤對焦，更容易捕捉活潑好動小朋友的一舉一動。手機前方則有支援臉部辨識的1600萬像素自拍鏡頭。以兩千多元的手機來說，拍攝能力可說是十分不俗。

$2399享主鏡頭雙重防震

效能方面，X6 Pro使用MediaTek Dimensity 8300-Ultra八核心處理器，內置12GB記憶體及512GB內存，並支援記憶體擴展功能，有需要時可額外擴展多8GB記憶體來提升運作能力。手機支援屏幕下指紋辨識，還有加強版的水冷技術，內置大面積的導熱板及石墨，就算長時間上網、煲劇都不怕手機燙手。手機內置有5000mAh電池，支援67W有線快充，足夠正常使用●

售價：$2399

網址：www.mi.com/hk

【長壽爸爸】小米Watch S3簡易求助 通報跌倒

子女們當然最想父母身體健康，送智能手表是不錯的選擇。早前由小米推出的Watch S3，表背的心率偵測有別於其他品牌，廠方開發出12頻道心率監測模組，宣稱可去除雜訊，提升信號品質，確保動態心率監測更穩定，平均心率準確度達97.95%。此外，手表也加入全新睡眠演算法，將血氧飽和度和呼吸數據納入計算之中，宣稱可得出更準確的數據。

對於年紀較大的爸爸來說，最重要功能是遇到緊急情况下能夠隨時求助。Watch S3用家當遇到身體不適、安全受威脅等情况時，只要連續按下按鈕3次，即可致電緊急聯絡人。而針對行動不便的老人家，手表也能夠偵測用家是否意外跌倒，並自動致電緊急聯絡人和發送短訊通知家人幫助。

每次充電可用15天

除了健康功能齊全外，手表賣相也很重要。Watch S3可讓用家可自行更換表圈，而且更換表圈後表面會自動切換至專屬表盤，那就不用擔心父親收到禮物後嫌設計不合心水。表面有1.43吋AMOLED屏幕，觀看時間及點選功能都清晰顯示；同時具備60Hz更新率及600Nits亮度，在戶外也能看到清楚屏幕內容。至於電量方面，日常使用下能每次充電能使用14至15天，不用擔心要麻煩地頻頻充電。●

售價：$899

查詢：3104 1078（小米）

【獨樂型爸爸】Sennheiser封閉式耳機 隔絕打擾

不少人都愛靜享好音樂，父親也不例外，想父親聽歌時享有好音質，可考慮送由Sennheiser所推出的HD 620S封閉式耳機。耳機特別訂製42毫米動圈音頻換能器，由品牌位於愛爾蘭塔拉莫爾的音頻換能器廠房生產，配合150歐姆鋁製音圈，利用高阻尼系數，令樂器尾音表現更加出色。加上封閉音箱後殼的鋼板有效隔音，能減少導致內在聲學信號變得模糊的反射。同時也設有保持開放的傾斜擋板，令空氣流通，模擬開放式音頻換能器的作用。

支援多種口徑插槽

由於耳機採用金屬加固頭帶和耳罩外殼，因此具有不錯的防撞能力，而附送的收納袋可為耳機防塵，並有充足空間收起可拆卸的接線，不用怕遺失配件。跟機亦設有長1.8米的接線連接3.5毫米單端立體聲插槽，並內置整合式鎖定螺絲，可固定於附送的6.3毫米轉接器。如果父親是音響發燒友的話，廠方在今個夏天也會推出4.4毫米平衡接線，方便連接家中的Hi-Fi設備。●

售價：$3099

網址：www.sennheiser-hearing.com

【愛搖滾爸爸】Marshall冷鋼喇叭 小體積大聲量

有超過60年歷史的英國品牌Marshall，是不少父親都鍾愛的音響品牌，早前廠方推出全新Emberton II冷鋼黑色藍牙無線喇叭，內置兩個10瓦特的D類擴音器，並採用真立體聲（true stereophonic）技術，以獨特的方式營造出360度環繞立體聲效，再透過分隔立體聲音頻的空間，發出更豐富響亮的聲音。而Marshall一向是不少搖滾樂迷的首選之一，今次推出的Emberton II採用矽膠外殼和金屬網罩設計，以提升它的防撞能力。機身提供IP67防水防塵等級保護，在戶外使用都不怕淋壞機身。

可連兩部電子設備

此外，用家通過Stack模式，可將多部Emberton II喇叭互相連接，令音場變得更廣闊，也能同時連接兩部電子設備輸出音樂。單次充電後，機體可提供30小時的播放時間，同時Emberton II還具有快充功能，只需充電20分鐘，便可提供4小時的播放時間。用家可通過Marshall Bluetooth App內置的均衡器，找到適合自己的音效，以及在線（OTA）升級喇叭至最新系統。●

售價：$1499

網址：www.streetvalue.asia

【型男爸爸】Braun音波電鬚刨 微震動剃刁鑽位

電鬚刨一向是父親節的熱門禮物，當中德國Braun是不少男士鍾愛的品牌。廠方早前推出的Series 9 Pro+電鬚刨，採用往復式設計，刀頭包括超薄刀片、肌膚保護金屬條、刀頭鎖、抬起及剪切刀片，能更貼面地刮走鬍鬚，同時也能好好保護皮膚以免刮傷。

此外，Series 9 Pro+加入諧振音波技術，能提供每分鐘10,000次微震動，從而剃走更多毛髮。由於刀頭可40度上下移動，所以就算是下巴或頸部這些刁鑽部位也能輕易處理。Series 9 Pro+亦內置智能感應技術，能偵測用家的鬍鬚濃密程度並自動調節至最合適的動力，協助用家剃得更加乾淨。

智能底座自動清潔

為方便用家為鬍鬚造型，Series 9 Pro+內置的protrimmer刀片採用手術級不鏽鋼製作，無論是長短鬍鬚都能整理。此外，機體100%防水，因此無論乾濕都能使用，習慣用泡沫剃鬚的用家也毫無問題。

除了普通版本（型號9510S，機身連充電盒及旅行套）之外，廠方另外特別推出加設了智能清潔底座的套裝（型號：9565CC）。用家只要將Series 9 PRO+的刀頭一方插入底座，再按下按鍵，就能一邊充電一邊自動清洗刀頭，同時為刀片除菌、風乾、除臭等，減省清潔鬚刨的時間。●

售價：$4138﹙型號9510S）、$5168﹙型號9565CC）

網址：hk.braun.com

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

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