明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

E潮

照顧視聽娛樂 生活所需 送爸爸最貼心電器

【明報專訊】還有約一個星期就是父親節，又是子女表達孝心的重要日子。除了和父親一同慶祝，當然不能缺少奉上一份貼心禮物。要選禮物有時並不容易，如果不夠實用，都幾難得到爸爸的「芳心」。今期e潮特別推介一些父親們日常生活中用到電子產品，包括平板電腦、手機、智能手表、耳機及電鬚刨，總有一件適合父親需要。

【愛煲劇爸爸】HONOR 12吋靚芒平板 8喇叭夠「戲」勢

如果爸爸愛追劇集，可以考慮新推出的HONOR Pad 9作為禮物。此機賣點之一是12.1吋超高清HONOR FullView屏幕，提供2560×1600像素及88%佔屏比，顯示效果拍得往不少手提電腦。此面屏幕有不少宣稱可紓緩眼睛疲勞的功能，包括動態調光技術，藉着模擬瞳孔而調節光暗；晝夜調節屏幕功能則可因應時間自動調整色溫，在晚間時可降低藍光量。同時機體也通過德國萊茵的低藍光認證、無頻閃認證。

人聲增強功能更入戲

音效方面，機身設有8聲道喇叭，配合自家音效調校技術，能播放出更自然的環繞音效，臨時感大大提升。機內還設有雙向人聲增強功能，能把背景聲調低以突出人聲，讓爸爸煲劇時更投入。

效能上，Pad 9用上Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1八核心處理器，配備8GB 記憶體及256GB內存，其中記憶體支援渦輪模式，可利用部分快閃內存轉化為記憶體使用，最高可提供16GB記憶體，多工處理就更暢順。鏡頭配置則較為基本，分別設有800萬像素（F2.2光圈）前鏡頭及1300萬像素（F2光圈）主鏡頭。

由於屏幕更大，所以能容納8300mAh的高容量電池，並支援35W有線快充技術。雖然電量提升，但Pad 9仍保持重555克、厚6.96毫米

，帶出街隨時睇都不會感到累贅。●

售價：$2299（Wi-Fi版）

查詢：3106 3338（HONOR）

【愛打卡爸爸】POCO AI追焦手機 捕捉孫仔一舉一動

如果父親最愛和孫仔到處玩、打卡，一部強調拍攝功能的手機便最好不過。早前由小米旗下獨立品牌POCO推出的X6 Pro，配備6.67吋1.5K AMOLED屏幕，並支援120Hz更新率及480Hz觸控採樣率，無論睇片或打機都十分適合。至於重點的拍攝功能，X6 Pro機背設有6400萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角及200萬像素微距鏡頭。其中主鏡頭不但支援光學和電子雙重防震，令拍攝影像更穩定，還有動作追蹤對焦技術，利用智能AI演算法識別人和寵物並追蹤對焦，更容易捕捉活潑好動小朋友的一舉一動。手機前方則有支援臉部辨識的1600萬像素自拍鏡頭。以兩千多元的手機來說，拍攝能力可說是十分不俗。

$2399享主鏡頭雙重防震

效能方面，X6 Pro使用MediaTek Dimensity 8300-Ultra八核心處理器，內置12GB記憶體及512GB內存，並支援記憶體擴展功能，有需要時可額外擴展多8GB記憶體來提升運作能力。手機支援屏幕下指紋辨識，還有加強版的水冷技術，內置大面積的導熱板及石墨，就算長時間上網、煲劇都不怕手機燙手。手機內置有5000mAh電池，支援67W有線快充，足夠正常使用●

售價：$2399

網址：www.mi.com/hk

【長壽爸爸】小米Watch S3簡易求助 通報跌倒

子女們當然最想父母身體健康，送智能手表是不錯的選擇。早前由小米推出的Watch S3，表背的心率偵測有別於其他品牌，廠方開發出12頻道心率監測模組，宣稱可去除雜訊，提升信號品質，確保動態心率監測更穩定，平均心率準確度達97.95%。此外，手表也加入全新睡眠演算法，將血氧飽和度和呼吸數據納入計算之中，宣稱可得出更準確的數據。

對於年紀較大的爸爸來說，最重要功能是遇到緊急情况下能夠隨時求助。Watch S3用家當遇到身體不適、安全受威脅等情况時，只要連續按下按鈕3次，即可致電緊急聯絡人。而針對行動不便的老人家，手表也能夠偵測用家是否意外跌倒，並自動致電緊急聯絡人和發送短訊通知家人幫助。

每次充電可用15天

除了健康功能齊全外，手表賣相也很重要。Watch S3可讓用家可自行更換表圈，而且更換表圈後表面會自動切換至專屬表盤，那就不用擔心父親收到禮物後嫌設計不合心水。表面有1.43吋AMOLED屏幕，觀看時間及點選功能都清晰顯示；同時具備60Hz更新率及600Nits亮度，在戶外也能看到清楚屏幕內容。至於電量方面，日常使用下能每次充電能使用14至15天，不用擔心要麻煩地頻頻充電。●

售價：$899

查詢：3104 1078（小米）

【獨樂型爸爸】Sennheiser封閉式耳機 隔絕打擾

不少人都愛靜享好音樂，父親也不例外，想父親聽歌時享有好音質，可考慮送由Sennheiser所推出的HD 620S封閉式耳機。耳機特別訂製42毫米動圈音頻換能器，由品牌位於愛爾蘭塔拉莫爾的音頻換能器廠房生產，配合150歐姆鋁製音圈，利用高阻尼系數，令樂器尾音表現更加出色。加上封閉音箱後殼的鋼板有效隔音，能減少導致內在聲學信號變得模糊的反射。同時也設有保持開放的傾斜擋板，令空氣流通，模擬開放式音頻換能器的作用。

支援多種口徑插槽

由於耳機採用金屬加固頭帶和耳罩外殼，因此具有不錯的防撞能力，而附送的收納袋可為耳機防塵，並有充足空間收起可拆卸的接線，不用怕遺失配件。跟機亦設有長1.8米的接線連接3.5毫米單端立體聲插槽，並內置整合式鎖定螺絲，可固定於附送的6.3毫米轉接器。如果父親是音響發燒友的話，廠方在今個夏天也會推出4.4毫米平衡接線，方便連接家中的Hi-Fi設備。●

售價：$3099

網址：www.sennheiser-hearing.com

【愛搖滾爸爸】Marshall冷鋼喇叭 小體積大聲量

有超過60年歷史的英國品牌Marshall，是不少父親都鍾愛的音響品牌，早前廠方推出全新Emberton II冷鋼黑色藍牙無線喇叭，內置兩個10瓦特的D類擴音器，並採用真立體聲（true stereophonic）技術，以獨特的方式營造出360度環繞立體聲效，再透過分隔立體聲音頻的空間，發出更豐富響亮的聲音。而Marshall一向是不少搖滾樂迷的首選之一，今次推出的Emberton II採用矽膠外殼和金屬網罩設計，以提升它的防撞能力。機身提供IP67防水防塵等級保護，在戶外使用都不怕淋壞機身。

可連兩部電子設備

此外，用家通過Stack模式，可將多部Emberton II喇叭互相連接，令音場變得更廣闊，也能同時連接兩部電子設備輸出音樂。單次充電後，機體可提供30小時的播放時間，同時Emberton II還具有快充功能，只需充電20分鐘，便可提供4小時的播放時間。用家可通過Marshall Bluetooth App內置的均衡器，找到適合自己的音效，以及在線（OTA）升級喇叭至最新系統。●

售價：$1499

網址：www.streetvalue.asia

【型男爸爸】Braun音波電鬚刨 微震動剃刁鑽位

電鬚刨一向是父親節的熱門禮物，當中德國Braun是不少男士鍾愛的品牌。廠方早前推出的Series 9 Pro+電鬚刨，採用往復式設計，刀頭包括超薄刀片、肌膚保護金屬條、刀頭鎖、抬起及剪切刀片，能更貼面地刮走鬍鬚，同時也能好好保護皮膚以免刮傷。

此外，Series 9 Pro+加入諧振音波技術，能提供每分鐘10,000次微震動，從而剃走更多毛髮。由於刀頭可40度上下移動，所以就算是下巴或頸部這些刁鑽部位也能輕易處理。Series 9 Pro+亦內置智能感應技術，能偵測用家的鬍鬚濃密程度並自動調節至最合適的動力，協助用家剃得更加乾淨。

智能底座自動清潔

為方便用家為鬍鬚造型，Series 9 Pro+內置的protrimmer刀片採用手術級不鏽鋼製作，無論是長短鬍鬚都能整理。此外，機體100%防水，因此無論乾濕都能使用，習慣用泡沫剃鬚的用家也毫無問題。

除了普通版本（型號9510S，機身連充電盒及旅行套）之外，廠方另外特別推出加設了智能清潔底座的套裝（型號：9565CC）。用家只要將Series 9 PRO+的刀頭一方插入底座，再按下按鍵，就能一邊充電一邊自動清洗刀頭，同時為刀片除菌、風乾、除臭等，減省清潔鬚刨的時間。●

售價：$4138﹙型號9510S）、$5168﹙型號9565CC） 

網址：hk.braun.com

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞