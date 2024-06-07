美食相片「空想錯視」 發掘超現實面孔喜怒

當我們拿起相機拍攝美食時，往往只為了記錄當刻的擺盤和環境，但本地攝影藝術家梁大偉（David）卻突破這一界限，將美食攝影提升到藝術層次。其作品以「空想性錯視」概念聞名，乍看之下是一張張「面孔」，有的如人臉、動物，更有的像怪獸，散發喜怒哀樂等不同情緒，但實際上是由日常生活中拍攝的食物照片構成。「空想性錯視」其實是一種心理現象，在日常生活中並不陌生，例如大家常常會將天空上的雲朵「腦補」成熟悉的面孔、動物或物件。

引發重新思考日常事物

「見餐不是餐：see food NOT see food」展覽一共展出5個系列，共22幅全新作品。展覽主題受禪語「見山是山，見山不是山，見山還是山」啟發，以作品演繹「見山不是山」描述的人生哲理，希望透過不同視角，從常見的食物中發掘並展示它們富有「生命力」的一面，從而引發參觀者對日常事物的新思考。

本身在餐飲集團擔任品牌和概念總監的David，10多年來一直在拍攝美食，但一次意外令左眼嚴重受傷之後，讓他對事物視角理解變得不一樣，有時一眼就可以看出隱藏在其中的「面孔」。加上他在偶然間發現朋友們對同一張雲朵照片產生的不同聯想後，了解到「空想性錯視」這種現象，便開始嘗試將兩者結合。「每個人都會用自己的感知去了解一件事，所以有些人如果很不開心，就會看到負面的事物，有些人一向樂天的，可能會看到很可愛的狗仔。」David說。

炸蒜片變水牛 燒棉花糖像毒蛇

他開始重新審視以前拍攝的過萬張食物照片，嘗試從這些菜餚中尋找隱藏的半張面孔構圖，然後再利用鏡像效果，以電腦複製出另一半，拼合成完整的一張臉，創造出BEASTS FROM FEASTS一系列令人嘖嘖稱奇的影像作品。例如炸蒜片經過對稱處理後變成一頭可愛的水牛，一團燒棉花糖看起來像是一條毒蛇……大家可以盡情發揮想像力，在這些超現實的影像中尋找驚喜。

別以為這些照片全都經過精心安排，David表示，基本上都是依靠直覺。「創作過程都在我的腦海中發生，過程其實與常人一樣，進食、拍照、發布，但當我回顧這些照片時，偶爾就會發現半張面孔。」這一切都是純粹的巧合，在經過處理後，最普通的食物都充滿故事和情感。「縱使它可能是很簡單的食物，但是從另一個角度看就會發現更多，並帶出反思：其實我們在平常生活中，也可以用不同角度了解其他事物。」作品的裱裝方式同樣花了心思，與影像主題互相呼應。BEASTS FROM FEASTS系列作品皆在金屬箔紙上打印，然後裱在直徑18吋的白色陶瓷圓碟上，呈現美食端上餐桌的模樣。透過這些作品，我們不僅能看到餐桌上的美食如何變成藝術，更能感受到生活中的點滴美好。

與李純恩跨界合作 結合書法文學

David也首次與不同界別人士合作創作4個全新系列。其中OFF MENU是他與本地藝術家李純恩的跨界合作，以水墨畫方式呈現食物由來和作品故事，結合攝影、書法和文學，呈現一場視覺與文字的雙重饗宴。David表示，這也是李純恩第一次將自己的書法寫在別人的作品上，考慮到他許多畫作主題涵蓋亞洲美食，因而選擇油條照片配合，效果和諧。

Art Jamming系列以美食作家兼果醬匠人Wilson Fok手工製作的天然果醬為主角，並由David親自擺盤拍攝。他笑言用果醬吃了好幾天的早餐，拍攝了大概200、300張照片後，才誕生這4幅作品，能夠發掘這些「面孔」也是一種緣分，並非刻意安排就能夠創作出來。

另外David也首次利用他人拍攝的照片創作。Camera Eats First是來自海港城較早之前舉辦的攝影比賽，當時邀請眾多美食愛好者分享他們拍攝的美食照片，其中一幅作品被David改造成限量藝術品，讓公眾作品成為他創作的一部分。

畢竟現在智能手機確實方便，隨時也能「打卡」，他近來嘗試使用iPhone拍攝「空想性錯視」作品，不過不是以食物為主角，而是他在過去半年以iPhone 15 Pro在瑞士、日本和香港拍攝許多有趣風景照片，其中以瑞士的火爐和天空、日本的樹木、香港的建築再創作，呈現不同面貌。他更以iPhone的比例和形狀呈現作品，突出手機攝影作為藝術創作的無限可能。不知道大家在這場展覽中，又能想像出多少趣怪面孔呢？

「見餐不是餐：see food NOT see food」

日期：即日至6月16日

時間：上午11:00至晚上10:00

地點：海港城美術館（海港城海洋中心二階207號舖）

查詢：2118 8666

文：陳真紀

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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