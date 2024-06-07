「Less is a Bore」 鑽研複雜機械美 高技派構築未來

【後現代建築在香港系列之二】

巴黎「鐵籠」 多彩管道生趣

佼佼者有巴黎的龐比度中心（Centre Pompidou），其最大特色就是將複雜的結構及機電系統，如實呈現於建築外部。中心外表猶如鐵籠，由白色的鋼製桁架（steel truss）及鋼索交叉支撐（steel cable cross bracing）組成，結構之間佈滿五彩繽紛的「管道」，為整棟建築物增添不少趣味。這些「管道」以紅、黃、藍、綠4種顏色區別，分別代表輸送空氣、電力、水，甚至是人流——如升降機及扶手電梯等。

龐比度中心在1977年落成，是當時奠定高技派的重要建築。項目的建築師Renzo Piano及Richard Rogers後來自立門戶，設計出不少結構新穎而具玩味的地標。此外，他們的同儕如英國的Norman Foster和Nicholas Grimshaw等亦憑藉高技派的設計手法，在1980年代走上世界舞台。

位於中環、1985年落成的匯豐總行大廈，是奠定Norman Foster作為高技派，以至是整個建築領域中領導地位的重要項目。匯豐總行最具標誌性的元素，相信是左右兩邊如樓梯架的垂直桁架結構。它們充當結構的幹部，幹部又發展出支撐樓板的三角形橫向桁架。服務空間如走火樓梯、洗手間等置於左右兩邊，從而騰出中央的無柱空間作辦公室。建築物外表如實地反映以上結構及空間邏輯佈局，至今仍然在芸芸玻璃幕牆大廈中顯得獨一無二。

通風井站立 太空桁架「露骨」

除了像匯豐總行般的「明星」建築之外，高技派的影子也遍佈香港不同地區，如佐敦的恒豐中心，便以一對鮮明的紅色通風井，穿過彎形的懸垂玻璃幕牆，成為商場正門門廊。此外，由建築師嚴迅奇設計的九龍塘建新中心，除了立面上的圓形窗予人太空船之感，建築物的角落位置同樣找到從地上冒起、別樹一格的通風井設計。

此外，常見於體育館、商場等樓底高而大面積空間的太空桁架設計（space frame），同樣可視為受高技派影響的流行結構美學。筆者印象較深的兩個例子，是大埔富亨邨商場的上蓋，以及位於港鐵天后站兩個出口之間，私人屋苑栢景臺樓梯入口上架起的桁架。有趣的是，栢景臺的桁架沒有遮陽擋雨的作用，純屬裝飾。

「形式追隨功能」 過度設計增成本

高技派建築透過呈現複雜的建築系統而成的「機械美學」，某程度上符合建築師Louis Sullivan早在1896年提出的原旨「form follows function」（形式追隨功能），不過這種設計方式的明顯弊處，就是令結構過度設計，繼而令建築的經濟及環境成本大增。

在今天講求結構效能（structural efficiency）的前提下，高技派建築師也從當年龐比度中心、匯豐總行大廈的奔放，轉向服膺於當下更「簡約」的形式。

文：陳卓喬（Jefferson Chan）

戰後建築研究檔案（FAAR）成員

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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