「Less is a Bore」 鑽研複雜機械美 高技派構築未來

【明報專訊】在後現代建築的論述中,其中一句座右銘為「Less is a Bore」(少即是悶)——這是從經常與現代主義掛鈎的「Less is More」(少即是多)中二次創作而來的批判,由建築師文丘里(Robert Venturi)在他的著作Complexity and Contradiction in Architecture中提出。在一片批判現代主義「納悶」的氛圍下,不同後現代建築分支以不同方法回應:上篇提到古典復興(classical revival)一派回到過去,擷取裝飾元素為建築外表添上細節,而這篇的焦點高技派(high-tech)則歌頌未來,強調當代建築的複雜,並以機械美學作為主調。