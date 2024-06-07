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被棄草圖登大雅 詰問「設計—藝術」「有用—無用」怎分界

【明報專訊】生活在香港近9年的俄裔設計師Alice Mourou自認是個異類。如她的工作室名字.Oddity Studio，小眾的怪——據說「odd」的古北歐原文指三角尖啄地，把這地理概念疊上她的生命圖景，真是適合不過：建築系畢業卻轉行當設計師，旅居數年，沒想過定居亞洲卻終以異鄉人之姿留在這座城裏。三尖八角。她5月初結束的個人展Oddities. Neglected Art of Design貫連相同的名稱，將多年來丟置垃圾桶的企劃草圖轉化成畫廊作品，用力詰問，何謂設計何謂藝術？有用與無用的分界在哪裏？

展覽地點在深水埗大南街Parallel Space。藝廊原本透亮的玻璃窗面被一條條黑布垂落掩蓋，人們要主動伸手撥開才可踏內，彷彿某種儀式（不少途人只在外頭窺望一陣，便離開）。越過沌暗，走向靈光，是展覽的核心意象。「這裏的設計師拿作品集給我看時，常害羞地說不太喜歡某些部分、被客戶修改過云云。我一直想，為什麼他們不能展示最初的草稿？為什麼不保留它們，反而讓它們被糟糕地毁掉？創作過程中，我們總扔掉所有好的元素和想法」，Alice慨嘆。

展出倒入垃圾桶的創作靈感

如同黑簾，觀眾拿上手的一紙藝術家自述也呈碎條狀，展場閣樓更擺有一部即席使用的碎紙機。碎紙，很直觀連上丟棄的動作。Alice補充，那貼在路面的不起眼展覽資訊，以至場刊和印製品用的FSC認證永續回收紙料，同一呼應不被看見、原被定義為「廢物」的內部敘事。28組展品所表意的「neglected」有幾層，先是概念自身——比如33、Take off One、Take off Two演變自九龍某畫廊否決的符號標識，時光倒流回啟德機場跑道和格仔山導航的年代；再來是試驗期間——就像她替Dead Poets酒吧寫商標草圖，閉着眼寫，腳趾夾着寫，試了百多個版本，沒被選上的歪斜筆迹變成Haunted by Dead Poets，恍似真由詩人鬼魂操控（她打趣地介紹，有約翰連儂，有MF Doom）；最後是物料面向——比如Paper Jam原本是噴墨打印餐牌時卡紙失誤，怎料視覺上形似焦黏的一撻撻果醬，玩味可觀。

展內的作品，無疑達一定美學水平。但能不能稱其為「藝術」呢？關於「藝術」與「設計」的界線，Alice認為是鬆動的，「人們總覺得設計師沒能力創作自己的作品。但我大量閱讀工藝史、印刷史、藝術史的書後，意識到，兩者從沒什麼明確定義。兩者之間的界限，只是人類審視世界的不同方式，甚至有人說優秀的藝術家必須像設計師一樣思考呢。透過這個展覽，我想向觀眾挑戰——你覺得它們是什麼？是設計？是應用藝術（applied art）？」配置碎紙機的Say Yes Type，牆上有她唇印出來的「Y」、「E」、「S」，讓觀眾自主表決她那以愛吻成的「我是藝術家」意念，自行思考要否把「NO」或「XX」的疊疊紅紙碎掉。這種揉揑「語言」材料的裝置，實已立於概念藝術（conceptual art）的位置上（有趣的是，展覽限定的此藝術字款，旋即被客戶選為菜單上的設計符號，似再一次證明互換的可能）。

「兩者界限 只是審視世界的不同方式」

概念先行，「語言」成為了思想和觀念的載體。展場地下正中央，Sketchbook One和Sketchbook Two的兩座白柱和兩份厚厚草圖文件夾，因Alice的文字導引，扣合上美國概念藝術家Mel Bochner在1966年的先鋒作品Working Drawings and Other Visible Things，將一整個展覽放入歷史脈絡——成形卻未發展成作品的意念到底呈什麼樣態？可見與不可見之物有何價值？排版失誤的Abstract Poetry亦是一例，線條錯落零散，高檔女裝商標的字形（glyph）可讀性不再存在，Alice順而添進蘇黎世達達主義先驅Tristan Tzara的音節詩（phonetic poems）浮想，將直橫符號化作抽象而純粹的詩聲，那幅圖像，被她詮釋為一句詩：「在一種脆弱的平衡和一條幼細的線上，存在着女性的優雅。」攸關「藝術」與「設計」的駁通之處，能實際去想的方向還有很多很多。譬如Alice絲網印刷大部分展品，乃一種設計界和藝術圈都喜愛的手工媒介；又如觀眾買下她的標價畫作，似乎認可了它們作為藝廊藝術品的收藏價值。

「設計為什麼是藝術？」這是展覽開始前結束後，最多人問Alice的問題。那些不完全認同的懷疑目光，或源於香港這座城市對「設計師」一行業的誤解和輕視。2018年的她，批評此地充斥低廉而呆悶的「模板」（template），只求夠趕夠快，卻犧牲了時間釀造的有質素設計；2024年的她，坦率說，情况依舊，「好似你在香港當設計師，注定無法謀生。我認識一些本地很棒的資深設計師，依然在預算不足的困境下長年掙扎着。這難道不是很荒謬嗎？香港明明不是物價低的地方」。像Alice那樣特異獨立的工作室，固然有其營運條件，比如客群需擴至全球各地，且對準高端品牌等。然而，在一己生命裏，我們或都能走向自身的三尖地上，當個小小的非主流怪胎。如同「Oddity」之名來自大衛寶兒的Space Oddity，對Alice而言是一則恒久提醒，不要膽怯，不要顧忌，在這趟旅程裏朝宇宙般的廣袤未知邁步：Now it's time to leave the capsule if you dare。

文：吳騫桐

編輯：孫志超

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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