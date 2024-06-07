令人印象深刻、最黐線的是出現在硫磺島舉行的八朔太鼓舞會中的蒙面之神メンドン（Mendon），戴着神秘猙獰面具的メンドン會變得瘋狂，擾亂擊鼓舞蹈、用樹枝擊打旁觀者、襲擊婦女。儘管如此，在表演期間，メンドン會「受到了世界的豁免」，無論他變得多麼暴力，他都不會受到懲罰。但為什麼傳統上總是婦女做這些角色，真是反白眼。說到心靈層面，日本人的祖先應是相信他們可以透過戴上那些猙獰、強烈又細緻的面具，變成人類以外的東西，比如神靈、動物、死人或靈魂惡魔，從而由敬畏自然到與自然融為一體，保持人與自然之間的平衡。

奇妙的是，3天後我恰巧經過一間神秘的面具專門店，位於東京都墨田區的「仮面屋おもて」。店主是舞踏家大川原脩平。舞踏是一種基本上只用身體來表達的形式，因此直接與物體聯繫的機會並不多。在這種情况下，面具才是物體與肢體表達之間的直接聯繫，這是大川原和面具的緣分。網上一查，他提及他曾研究傳統面具和戲劇面具，但當他遇上受到非洲傳統面具影響的藝術家坂爪康太郎後，感到非常震驚，因為他的面具竟可歸類為當代藝術作品。後來他們合作，就開了此店。另一點有趣的是，大川原提及在巴布亞新幾內亞，有一座名為「Haus Tambaran」的精靈之家，用來存放面具。房子本身被認為是精靈的軀體，而房子本身被稱是「面具」。換句話說，面具不是指任何具體的形狀或物體，而是一種現象或概念。「面具」在世界各地似乎也是一種宗教的投射。

文：陳楚翹

從事藝術創作，現居東京

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