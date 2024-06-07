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【多倫多】在Koerner Hall聽奧拉夫遜

【明報專訊】於社交平台頗為活躍的鋼琴家維京格‧奧拉夫遜（Víkingur Ólafsson），5月27日發了一段帖文，感嘆其巡迴演奏巴赫《哥德堡變奏曲》之旅，已來到尾聲，並列出了未來兩星期的8場演出，當中包括尾三場的香港，以及於台北與高雄的最後兩場。然而，8個場地中的北京，演奏曲目卻非《哥德堡變奏曲》，而是舒曼的鋼琴協奏曲。因此，巡演餘下的場數，應為7場。

於2023-24樂季，奧拉夫遜定下巡演《哥德堡變奏曲》的場數，共88場，悉為現代鋼琴琴鍵的數目，可謂巧思，是對於巴赫作品以現代鋼琴演奏的一番致敬。他於多倫多的一場，定為2月4日，場地為皇家音樂學院的Koerner Hall。此音樂廳的定位，跟香港大學的李兆基會議中心大會堂（Grand Hall）頗為相似，兩者皆屬中型的古典音樂演出場地，觀眾席座位約一千上下，俱以頂級聲學設計見稱，而且都與其所附屬的大學音樂系關係密切，節目以器樂獨奏或室內樂為主，不時富以學術性的編排，也有演奏家參與的座談會。由於座位有限，奧拉夫遜的《哥德堡》演奏會公開售票不久，門票已告售罄。我稍遲購票，已無奈向隅，故請李宇森兄代購奧拉夫遜於卡內基音樂廳（Carnegie Hall）的門票，本欲專程到紐約捧場，但後來因工作分身不暇而放棄。可幸的是，多倫多的主辦方見反應踴躍，臨時於2月3日晚加開一場，讓我得償所願。

出席演奏會前，已把奧拉夫遜去年推出的《哥德堡變奏曲》專輯細聽多遍。其後，觀賞他去年12月15日首爾演奏會的串流轉播，已驚訝於他處理現場演出時的不同。然而，即使對他的即興樂感有所預期，那天於Koerner Hall的親聆體驗，依然出乎意料地震撼。多倫多的音樂廳之中，我對Koerner Hall特別熟悉，在那裏聽過不少名家，卻從未想像過奧拉夫遜呈現的音色。

樂曲開始的〈詠嘆調〉，奧拉夫遜把旋律幽幽地以琴音唱出，卻不落煽情，整體呈現一份深情而高貴的氣韻。往後的30段變奏與重彈的〈詠嘆調〉，奧拉夫遜以不分段的方式，一氣呵成地把全曲彈完，其理念應來自顧爾德（Glenn Gould）1981年的錄音。雖然奧拉夫遜的錄音室版本，已傾向如此處理，但錄音過程始終分段進行，當中也必有重錄的段落，論其完整性、把32段樂曲化成一首大曲的詮釋，現場演奏帶來的深思與啟發，遠遠超越他於唱片上留下的紀錄。至於樂曲最後幾個變奏，奧拉夫遜帶出猶如管風琴的效果，把整個音樂廳頓時化成一座教堂內的莊嚴氛圍，也是意料之外的驚喜。

當天演出過後，奧拉夫遜走到台前，對觀眾說：「能於『《哥德堡變奏曲》的首都』（the capital of the Goldberg Variations）演奏此曲，深感榮幸。」——此中所說，固然是幽默地向顧爾德致敬。但他也提到，彈奏過這樣偉大的作品後，以任何樂曲作為「安哥」（encore），也是不妥，在「無以為繼」的情况下，宣布演奏會就此結束，並無「安哥」環節。

古典樂壇雖今非昔比，依然有極其出色的演奏家輩出。奧拉夫遜指下的《哥德堡變奏曲》，若於30年前問世，肯定是「現象級的經典」。聽過奧拉夫遜的現場演出，頗為他的「生不逢時」而輕嘆，卻也為得能躬逢盛會而慶幸。

文：邵頌雄

人文學者，專研佛學 熱愛音樂、喜歡電影，亦好文史哲學、宗教命理 現為多倫多大學以馬內利學院的佛學教授

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