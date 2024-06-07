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【倫敦】港人營運的獨立藝術空間

【明報專訊】說到東倫敦的紅磚巷（Brick Lane），你可能會想起塗鴉、二手店、次文化的聚集地，又或者是難得的香港味道——米線店之類。然而，就在Brick Lane轉角一條低調的內街之中，有一名香港人膽粗粗地成立了一個獨立的展覽空間——THE ALTER SPACE。今期我與主理人Bede做了個訪談，說一下他的藝術之路如何開始，為何成立THE ALTER SPACE。

在成立THE ALTER SPACE之前，Bede已是收藏家和策展人。他的藝術之路始於購買英國藝術家Damien Hirst的一張版畫。在大學修讀藝術的他，在當年的Art Hong Kong（類似現在的Art Basel）買下那張版畫後，發現藝術收藏並不是遙不可及的東西，由此慢慢學習了解，豐富自己的知識、藏品。到現在他的藝術藏品橫跨版畫、油畫、雕塑、玩具等不同的藝術形式，用Bede的說法來說，是愈買愈大。

把香港藝術家帶到英國

多年的收藏經歷令Bede認識了不少收藏家、藝術家、策展人等。因此漸漸地他亦在香港舉辦展覽，例如2021年的「One must look with the heart」，讓不同藝術家圍繞《小王子》這個文化符號創作。Bede說他在這些經歷之中找到了策展的趣味。

來到英國後，Bede說他本來沒有開展覽空間的打算，但是有合作過的藝術家與畫廊提議他開一個art space，把香港的藝術家帶到英國，而他亦對這個提議很感興趣，THE ALTER SPACE由此誕生。Bede說他做這個決定時是衝動的，他說想太多的話就不會行動，這點我非常認同，而他亦覺得現時倫敦沒有很多畫廊去專門推廣亞洲（特別是香港）的新銳藝術家，因此他想往這個方向進發。

Bede營運了THE ALTER SPACE一段時間，問他在倫敦營運獨立藝術空間的感覺，他說挑戰不小。Bede解釋，首先人流頗為起伏不定，倫敦是一個很大的地方，因此walk-in的觀眾會比較少，即使參展藝術家本身已有一定知名度，很多想看展覽的人都住在一小時以上車程的地方，所以在預測人流方面是一大挑戰。而文化隔膜是另一個挑戰。就像剛剛完結的DEVILROBOTS 25周年展覽，由於DEVILROBOTS最著名的作品是豆腐人，而在今次展覽中，一些油畫作品是以不同的豆腐菜式創作，例如日式冷豆腐、胡麻豆腐等，來自亞洲的觀眾能讀懂其中的巧思，但是對歐美觀眾來說就有點難度了。不過，Bede亦提到由於亞洲當代藝術的作品視覺上都比較「易入口」，較容易解讀，因此來看展的觀眾都對作品很感興趣，很樂意去多了解，而這點是非常難得。

至於下一個展覽是什麼？在這裏先賣個關子，但是喜歡香港本土藝術的人，應該會非常感興趣。至少，我對那個展覽非常期待。

文：Michael Cheung

當代藝術家，現居倫敦 畢業於Central Saint Martins

個人網頁：michael-cheung.com

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