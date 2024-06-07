明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 一場show一次旅行

行山飲茶以外 凝視川龍藝文空間

【明報專訊】講起荃灣川龍村，你會想到什麼？郊野公園行山，尋味山水茶樓，或是探索苧麻珍蝶棲息處？上個月，由香港攝影文化協會營運、香港國際攝影節策劃的攝影文化空間「貫文空間」在川龍開幕，希望邀請不同藝術家駐村觀察，與村民在地交流，將此處打造成為視覺藝術與川龍獨特人文地景融合的文藝空間，展示「在飲茶行山以外，川龍村是什麼地方」。

貫文空間開幕共設兩展。在主展廳「明室」中，是影像藝術家黃淑琪個展「石頭與凝視」。黃淑琪以村民故事與舊相創作，結合詩人劉芷韻撰寫的虛構故事，凝視村民生活與村中變化。另一邊廂，在交流活動主廳「茶室」，則展出黃淑琪和柏齊經過一年半駐村田野考察，訪問逾10名村民後共同策劃的「影像發聲：川龍村民二三事」。通過川龍3名土生土長村民的影像紀錄，述說獨屬於此處的個體故事，見證60年川龍村變遷。

荒廢校舍 承載共同記憶

貫文空間位於擁有逾60年歷史的貫文學校舊址。始於百年之前的貫文學校，由村民自發捐出土地、籌備經費建成，在日佔時期一度倒塌；1958年，學校在村民與政府的支持下重建，高峰時期學生超過180人，直至1988年因收生不足而停辦，貫文校舍就此空置。

「幾乎所有村民都在這裏讀過書。」香港攝影文化協會董事會成員孫樹坤說，村民對學校感情深厚，停辦後校舍成為他們的公共空間，在此辦婚禮、食盆菜，承載着川龍村民的共同回憶。在發展局「支援非政府機構善用空置政府用地」資助計劃的支持下，香港國際攝影節提出計劃，將貫文學校改建成為全新藝術空間，獲地政總署及分區地政處5年租約。

孫樹坤表示，空間「九成都保留學校原貌」，沿用貫文學校舊名，保留主體建築等，希望保持空間與村民良好連結，並讓更多人透過藝術展覽、攝影工作坊等，對川龍這一地區產生興趣，更加尊重和熱愛本土文化。「大家一放假就離港，其實香港是一個好有趣的地方，值得我們深入研究。」

蒐家庭舊照 走入村民世界

新婚夫婦對着鏡頭面帶喜悅、農民抱着作物回眸一笑、女人在鏡子前塗抹口紅……明室中掛着的一幅幅相片，全部來自川龍村民的舊相簿。在黃淑琪看來，「這些照片所抓住的，是拍攝的人與被拍的人之間的親暱感，就算身為攝影師走入村民的世界裏，都不可能拍出那種氣質」。

因此，黃淑琪在一年半的駐村觀察中，收集了許多家庭故事與舊相片，以印刷技術放大其中令她觸動的情感細節，並將故事交予詩人劉芷韻，根據村民訪談素材來創作小小說，將相片中的記憶延續。觀眾可在文字與影像的結合中，走入村民的世界，一窺川龍村過去的風貌。

手繪地圖 呈現童年回憶

走入茶室，首先映入眼簾的是一張手繪地圖。白色背景布上用米色繪出川龍佈局，24幅手繪村景錯落分佈村中，有村中「古屋」、「舖仔」、「天主堂」等各式建築，亦有村民推泥斗、游水氹、等巴士等生活場景，趣味橫生。這是村民曾劍文的手繪作品《川龍文仔的生活圖鑑》，以地圖方式呈現他童年回憶中的川龍村。

在展覽統籌人柏齊看來，「文仔」的生活圖鑑展現了1950到1980年代，「比荃灣高出300米」的川龍村由農村社會轉變為現代社會的交界過程。彼時，位於大帽山腰的川龍村未開通公路，村民出行不便，囿於農田一隅，與山下交流甚少；後來官路開通、巴士線開設，但稀疏的班次「一等就是一兩個鐘」，村民下山仍以步行為主。高出的300米，使川龍村的發展始終「慢荃灣一步」。直到1960至1970年代，荃灣工廠發展，產生大量工人需求，村民才逐漸走出川龍。

今昔對比 鏡頭捕捉四時之景

「村民期望我們幫他們寫下歷史」，柏齊表示，新一代村民不再了解過去發生的事，老一代村民難有機會講述，造成歷史「斷層」。藉是次展覽，柏齊希望記錄逐漸被遺忘的過去，令村民「了解自己的歷史」，亦讓觀眾透過村民的記憶，了解這片土地。

展覽中另一項作品，來自村民陳偉昌。與祖輩都土生土長於川龍的曾劍文不同，陳偉昌的父輩從潮州來到這片陌生的土地，經過多年才在川龍定居。陳偉昌和父親一起在此修橋補路，逐漸在這片山川中，確立了自己的身分認同。

柏齊起初將相機交給陳偉昌，希望他拍下自己眼中的川龍，但他並不擅長使用相機。後來，陳偉昌回到當時修建的橋與路旁，由柏齊幫忙拍攝，結合相簿中的舊相片，製作成今昔對比的作品，見證村中變化。

同樣兩代居於此處的翟曼菁，則將鏡頭對準日常生活，記錄川龍四時之景。山中月亮的陰晴圓缺；微微搖曳的木棉花枝；牆頭瓦上跳動的黃貓……村中生活自然地呈現在畫面中，輔以她用詩寫下與父親的回憶，觀眾猶如透過她的眼睛，感知到這片土地。

在柏齊看來，社區藝術最重要的就是社區居民的參與，藝術家只是為居民的創作提供輔助，「我要做什麼呢？沒有事情做，我看着他們做，通過對話幫他們找回記憶」。

古舊的墨綠色窗欞在風中微微作響；不知何人種下的紅膠樹已綠蔭如蓋；耳畔沒有車流喧囂，只有蟬鳴鳥叫。走入貫文空間，展開一場遠離城市煩囂的旅行，在視覺藝術中尋找川龍村失落的天地。

「貫文空間」開幕展覽

‧黃淑琪「石頭與凝視」

‧柏齊、黃淑琪「影像發聲：川龍村民二三事」

日期：即日至8月4日（周四預約開放，周一至三休息）

時間：周五至日上午11:00至下午2:00、下午3:00至晚上6:00

地址：荃灣川龍村338荃錦公路

網址：reurl.cc/NQOgon

文：王梓萌

編輯：林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞