明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

「死蛇爛鱔」創意迸裂 重組潘惠森昆蟲宇宙

【明報專訊】廣東話俗語「死蛇爛鱔」，形容人精神委靡、懶懶散散，換轉時下說法，就是「躺平」。環境艱難，躺平誘人，劇場人郭翠怡和李穎蕾倒想起潘惠森在回歸前後創作的「昆蟲系列」——以昆蟲為比喻，刻劃人物面對金融風暴和回歸前途問題等環境，生命雖卑微但堅韌。她們拆解「昆蟲系列」文本，成為新劇場作品《死蛇爛鱔大戰潘惠森》，劇作不似大戰哥斯拉般大戰潘惠森，因為鬥人先要鬥自己。

取材「昆蟲系列」 從凍檸茶說起

潘惠森現為香港話劇團藝術總監，話劇團剛上演的《白湖映像》同樣拆解「昆蟲系列」文本，而郭翠怡和李穎蕾早於話劇團劇季公布前，已決定取材「昆蟲系列」。在缺乏生命力和意志力的社會氛圍下，雙方不約而同想到——今天需要重溫「昆蟲系列」。

「昆蟲系列」為5部潘惠森劇作——《雞春咁大隻曱甴兩頭岳》、《螞蟻上樹》、《三姊妹與哥哥和一隻蟋蟀》、《螳螂捕蟬》和《在天台上冥想的蜘蛛》。曾有人告訴潘惠森蜘蛛有8隻腳，所以不是昆蟲，他在《潘惠森劇本集．昆蟲系列》序言便寫道：「寫劇本又不是搞生物學。我覺得是，牠就是，不然我還寫什麼劇本？大家的現實生活都挺委屈的；在創作上，就別跟我計較昆蟲應該有幾隻腳了。」

李穎蕾說潘惠森筆下人物，就似「瀕臨絕種的香港人」——《螞蟻上樹》是茶客、推銷員和企堂為求生與謀生而在茶樓糾纏；《螳螂捕蟬》則是兩名殺手執行任務期間討論起生命意義。《死蛇爛鱔大戰潘惠森》打散「昆蟲系列」5個文本，從凍檸茶說起，落幕於一台雪櫃，並非傳統說故事的方式。郭翠怡形容像一趟旅程，來到既似香港又不似現實的劇場世界，譬如演員會突然跳舞、唱歌或繪畫，「透過『旅程』見到生活的第二種狀態」。

劇場營造香港氛圍毋須形象化，她們說潘惠森文字已經「好香港」。文本出現不同香港地名；人物說話地道，譬如「生果佬賣橙」，很難想像外國人稱呼生果商販為fruitman；凍檸茶本身就是香港味道，在外國很難找到相同茶底。

年輕人出演 藉潘文字訴說自身

雖然處理文本手法跟《白湖映像》相似，但她們預計會有不一樣的氛圍。因為《死蛇爛鱔大戰潘惠森》演員都是年輕學生，由他們演繹潘惠森筆下角色，進深一層是年輕人藉潘惠森的文字說自己的故事。郭翠怡續說，兩者分別在於世代不同，《白湖映像》出自大人視點，相較之下，《死蛇爛鱔大戰潘惠森》就似出自「小朋友」視點。

小朋友的特點是天真，不被世故框架束縛，反而迸發無窮的想像力，躺平社會正正缺乏。演員造型走龐克風，源於東西德被柏林圍牆分隔時，東德年輕人藉龐克文化，表現夢寐更美好的世界。柏林圍牆矗立時恍如永恆，但一晚政令失誤，東德人誤會放寬旅遊限制為即時開放邊境，大批民眾湧到邊境前往西德，東德邊防軍無法應對大量人潮，柏林圍牆形同倒下。「世界可不可以無端白事就變得美好？」郭翠怡問，我們在劇場的想像力，也可轉化成日常生活的想像力。

《死蛇爛鱔大戰潘惠森》

日期及時間：

6月13至16日晚上8:00

6月15至16日下午3:00

地點：石硤尾賽馬會創意藝術中心賽馬會黑盒劇場

票價：$190

詳情：bit.ly/456p1Ql

文：嚴嘉栢

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞