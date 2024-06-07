「死蛇爛鱔」創意迸裂 重組潘惠森昆蟲宇宙

取材「昆蟲系列」 從凍檸茶說起

潘惠森現為香港話劇團藝術總監，話劇團剛上演的《白湖映像》同樣拆解「昆蟲系列」文本，而郭翠怡和李穎蕾早於話劇團劇季公布前，已決定取材「昆蟲系列」。在缺乏生命力和意志力的社會氛圍下，雙方不約而同想到——今天需要重溫「昆蟲系列」。

「昆蟲系列」為5部潘惠森劇作——《雞春咁大隻曱甴兩頭岳》、《螞蟻上樹》、《三姊妹與哥哥和一隻蟋蟀》、《螳螂捕蟬》和《在天台上冥想的蜘蛛》。曾有人告訴潘惠森蜘蛛有8隻腳，所以不是昆蟲，他在《潘惠森劇本集．昆蟲系列》序言便寫道：「寫劇本又不是搞生物學。我覺得是，牠就是，不然我還寫什麼劇本？大家的現實生活都挺委屈的；在創作上，就別跟我計較昆蟲應該有幾隻腳了。」

李穎蕾說潘惠森筆下人物，就似「瀕臨絕種的香港人」——《螞蟻上樹》是茶客、推銷員和企堂為求生與謀生而在茶樓糾纏；《螳螂捕蟬》則是兩名殺手執行任務期間討論起生命意義。《死蛇爛鱔大戰潘惠森》打散「昆蟲系列」5個文本，從凍檸茶說起，落幕於一台雪櫃，並非傳統說故事的方式。郭翠怡形容像一趟旅程，來到既似香港又不似現實的劇場世界，譬如演員會突然跳舞、唱歌或繪畫，「透過『旅程』見到生活的第二種狀態」。

劇場營造香港氛圍毋須形象化，她們說潘惠森文字已經「好香港」。文本出現不同香港地名；人物說話地道，譬如「生果佬賣橙」，很難想像外國人稱呼生果商販為fruitman；凍檸茶本身就是香港味道，在外國很難找到相同茶底。

年輕人出演 藉潘文字訴說自身

雖然處理文本手法跟《白湖映像》相似，但她們預計會有不一樣的氛圍。因為《死蛇爛鱔大戰潘惠森》演員都是年輕學生，由他們演繹潘惠森筆下角色，進深一層是年輕人藉潘惠森的文字說自己的故事。郭翠怡續說，兩者分別在於世代不同，《白湖映像》出自大人視點，相較之下，《死蛇爛鱔大戰潘惠森》就似出自「小朋友」視點。

小朋友的特點是天真，不被世故框架束縛，反而迸發無窮的想像力，躺平社會正正缺乏。演員造型走龐克風，源於東西德被柏林圍牆分隔時，東德年輕人藉龐克文化，表現夢寐更美好的世界。柏林圍牆矗立時恍如永恆，但一晚政令失誤，東德人誤會放寬旅遊限制為即時開放邊境，大批民眾湧到邊境前往西德，東德邊防軍無法應對大量人潮，柏林圍牆形同倒下。「世界可不可以無端白事就變得美好？」郭翠怡問，我們在劇場的想像力，也可轉化成日常生活的想像力。

《死蛇爛鱔大戰潘惠森》

日期及時間：

6月13至16日晚上8:00

6月15至16日下午3:00

地點：石硤尾賽馬會創意藝術中心賽馬會黑盒劇場

票價：$190

詳情：bit.ly/456p1Ql

文：嚴嘉栢

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