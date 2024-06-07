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想像香港「未來遺產」

【明報專訊】在韓國首爾，市政府有個計劃叫做「首爾未來遺產」，由官方認可首爾人生活記憶中的事物，預示未來具備成為文化遺產的潛力，入選的可以是一間打鐵舖、一間手工鞋店、一條舊書店街，今期文化力場（刊D3）有記者專訪首爾第一副市長金尚漢，談談「首爾未來遺產」計劃。放膽想像，倘若香港也有「未來遺產」，什麼事物值得入選？

澳牛與序言

我們邀請香港恒生大學亞洲研究課程講師李祖喬挑選香港的「未來遺產」，他目前研究海外與內地的旅遊文化史、華語亞洲電子遊戲遺產和香港的小商店文化及其社區經濟。他認為「任何能夠幫我們理解普通人生活的物件和地方，都值得入選」，並且選擇澳洲牛奶公司和序言書室。他指出，「未來遺產」雖是首爾市政府的官方政策，背後其實鼓勵普通人運用想像力，平衡選定文化遺產時過分依賴專家判斷的狀况。學術界就此討論多年，甚至出現批判文化遺產協會（Association of Critical Heritage Studies），「遺產成為遺產，不止因為它的物質性，也因為普通市民認可它的意義」。

飲食類型方面，他選擇澳洲牛奶公司（上圖）為未來遺產，「因為它是少數令我有一種永恆感而又很有活力的地方」。他直言不喜歡過分有禮的侍應，反而喜歡有性格而有點「江湖味」的伙計，背後亦蘊含食客跟服務員明買明賣的平等關係，企堂毋須壓抑情感、笑臉迎人服務客人，「客人是因為你們的商品和獨特風格而來，不介意也不需要貴賓式服務」。那是不難想像的香港風情。

小店盛載普通人故事

至於人文類型，他選擇小書店，尤其是序言書室（下圖），對他而言，小書店和獨立出版物才是城市特色。他回憶到外地旅遊，買的都是有關當地利益（local interests）的書籍，而非國際和全國暢銷書，因這些書在公共和大學圖書館都能借閱。仔細想想，小書店和獨立出版物不就是香港的一道風景？

首爾珠玉在前，他認為香港官方亦可發起「未來遺產」計劃，以文化旅遊為主，因為遊客恰恰透過小店來感受城市文化。小店盛載「普通人的故事」，反而是建立城市風格的起點。他想像屬於普通人的舊天星碼頭和街道舊招牌若未拆卸，小心維護和翻新，今天可能就是旅客打卡的熱點。「我們常常說，香港的特性是靈活變通，其實是一種只說對了一半的神話。很多受旅客和本地人歡迎的老店，本來都不是努力追趕市場潮流的人，也長久以來沒有被特別珍惜，而是一群努力做好本業，又幸好尚未離開其崗位的普通人。」

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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