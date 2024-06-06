beauty：了解美容儀原理 輕鬆在家護膚

現時市面上普遍的家用美容儀，通常運用HIFU（高能量聚焦超聲波）、RF射頻型、離子型等技術，聲稱可令皮膚達至緊致飽滿，減少細紋、縮小毛孔，甚至改善膚質等功效。然而，由美容師Melanie Simon有份研發的ZIIP HALO，則透過雙波形技術，將微電流與微小的納米電流波形配對，聲稱具有提升、收緊面部輪廓，淡化細紋等抗衰老功效。

如何透過電流護膚？

記者曾把這部美容儀放在手背上測試，過程中感受到輕微的電波，究竟它如何透過電流來達至護膚成效？Melanie解釋：「隨着年齡增長，皮膚新陳代謝能力下降，微電流可模擬大腦發送到皮膚細胞的電信號，調節皮膚細胞，從而刺激膠原蛋白和皮膚細胞再生。」她補充：「當使用ZIIP時感受到的電波，便是微電流，它能刺激面部肌肉收縮與放鬆，從而提升並緊致皮膚。」至於當中的納米電流，則利用微小的電波長在細胞層面上與人體的自然電流同步，據稱有助減少細紋和皺紋、淡化疤痕、均勻膚色，令皮膚看起來年輕。ZIIP HALO的原理便是透過品牌獨家的雙波形技術，將微電流的即時拉提效果和納米電流的持久作用相互結合，在護膚程序結合兩種不同波長的電流，聲稱有助達到即時和長遠的美容效果，令皮膚緊致和輪廓分明。

這款美容儀聲稱具備有助收緊面部輪廓的功效，相信有人會以HIFU技術比較，兩者的不同之處，在於微電流美容儀只會產生微弱的電荷，不會像HIFU對皮膚產生較劇烈的刺激，而微電流療法針對的主要是面部肌肉，而並非HIFU以皮膚底層細胞為主要目標。Melanie表示：「微電流有助刺激淋巴引流，使用美容儀可以為面部淋巴代謝按摩，而刺激肌肉正是為面部帶來提升的原因。」

尺寸僅手掌般大

有別於市面上普遍的家用美容儀，ZIIP HALO的外形設計相對小巧，尺寸僅手掌般大小，方便在面頰上下移動，Melanie表示：「我們聽取了前幾代使用ZIIP美容儀的客戶意見，曾測試40多個模型。我喜歡把這部美容儀握在手掌上的感覺，它可以舒適地貼合手掌，使用時也感到舒適。其形狀也切合面上的所有位置，確保每個問題區域都得到照顧。」至於材質方面，Melanie特別選擇鍍鉻飾面，好讓當中的兩個金屬接觸頭與皮膚貼合，使用起來時自然順暢。●

doctor's note：使用前請閱讀說明書

雖然家用美容儀方便易用，但使用時，也需要小心注意。皮膚及性病科專科醫生林嘉雯指出：「微電流家用美容儀一般能量較低，未必達到醫學美容儀器的效果，長遠效果亦有待證實。」她也指出並非任何膚質人士都適合使用，例如玫瑰痤瘡患者，「在使用後有可能令病情更加嚴重」。她提醒，使用前必須看清楚說明書，正確地使用運作，以免發生危險。而初次使用時，亦應在皮膚不太敏感的位置先試用，例如手背，沒有問題才用在臉上。若使用後出現任何問題，應立即停用和諮詢皮膚科醫生意見。

那麼使用後該如何護理皮膚？林嘉雯表示：「由於家用美容儀的質素參差，安全起見，應使用較溫和的護膚品，避免使用較為刺激的護膚品，例如果酸、A醇、A酸等，減少皮膚負擔」，另外亦應該做好保濕和防曬，減少出現色素沉澱的情况。●

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文:劉詩言

編輯：陳淑安

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