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the buzz：奢侈品牌運動服 結合美學與技術

【明報專訊】奢華時尚與功能設計，往往互相矛盾，但當兩者結合起來，既碰撞出火花，也同時滿足用家兩種需求。近年奢侈品牌與運動品牌常常走在一起，將彼此美學與技術結合，當中包括第5度合作的Loewe與On，除了再次帶來大熱鞋款，更進軍服飾領域，將產品拓展至一系列男女裝功能運動服裝。

聯乘系列的獨特賣點，往往在於把兩個「大纜都扯唔埋」的名字放在一起，並將雙方截然不同的元素結合，創造出讓人驚喜的服飾系列。自Jonathan Anderson接手Loewe創意總監後，憑着創新獨特的設計美學，讓品牌成為備受注目的奢侈品牌。On則以革新的跑鞋起家，憑着其簡約美學和專業的CloudTec緩震技術，贏得運動愛好者的青睞，更在2019年得到瑞士一代網球天王費達拿（Roger Federer） 的投資和代言，進一步提升品牌地位。

設計講求簡潔與功能

來到第5季聯乘，雙方銳意設計兼顧戶外活動要求和都市生活的節奏，強調簡潔和功能的設計理念。系列的服飾採用高性能衣料製造，以應付各種天氣：當中包括以兩層半防撕裂衣料製作的超輕盈外套和parka大衣，還有3層防水斗篷；至於上衣、T恤和背心，則以回收的功能型平織物料製成；抓絨連帽外套和衛衣，就以黏合平織布縫製提供舒適的效果。系列還包括運動褲、訓練短褲、單車短褲和緊身褲等功能褲裝，滿足不同運動需求。圓筒頸巾、襪子、手套、鴨嘴帽和運動內褲等配飾，亦是在各種天氣環境下運動的必要裝備，配以鮮艷用色如橙、粉紅、藍等柔和的中性顏色，還有暈染效果的粉色調漸層，營造出高識別度的美學風格。

舒適運動鞋加強防護

聯乘系列的運動鞋通常是「話題擔當」，兼掀起搶購熱潮。隨着新一波聯乘推出的Cloudtilt 2.0運動鞋（圖，$4650），以經典Cloudtilt運動鞋的多功能設計和舒適度為藍本，鞋身由多層高性能網布和織物組成，並加入了強化防護細節，包括橡膠鞋頭、加墊鞋舌和鞋領，以及有品牌標誌的鞋跟環。豐富用色設計是賣點之一，備有黑色、黃褐色、綠色、藍色、粉紅色和霓虹黃色選擇，方便配襯不同運動造型，為運動注入時尚生活美學。●

■info

Loewe x ON期間限定店

日期：即日至6月16日

時間：上午10:00至晚上9:00

地點：中環國際金融中心商場1樓中庭

查詢：https://www.loewe.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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