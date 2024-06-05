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News：「網球」時尚賽

【明報專訊】網球與時裝一向有着不可分割的關係，如adidas的經典鞋款Stan Smith，便是為同名前美國網球好手而設計。不少人會穿Stan Smith配西裝，呈現網球服飾比足球或籃球更能跨界配搭正裝和便服，別具preppy的靈活感覺。近日由Luca Guadagnino執導、Zendaya主演的電影Challengers，又或是Lacoste新任創意總監Pelagia Kolotouros的首個系列，均將網球風格時裝帶回主流。

以1970年代休閒風格為本

不少品牌亦因為這股網球熱推出新品，如意大利品牌Brunello Cucinelli今季推出全方位Tennis Sets單元系列，由男裝到女裝、球袋到球拍背囊，多方面覆蓋網球時尚。其中皮革配尼龍的球拍背囊設計，以1970年代的French Riviera休閒風格為本。意大利西裝品牌Kiton旗下、由品牌家族第3代成員Mariano和Walter De Matteis兄弟主理的實驗系列Kiton New Textures（KNT）推出的A Grand Journey系列，亦以1970年代多個網球大賽造型為藍本，設計主攻當時的收身風格，展示運動風的優雅一面。●

網址︰

https://www.brunellocucinelli.com

https://kiton.com

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