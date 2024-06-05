明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Feature

Life & Style

透過設計發掘自我定位 新秀靠實力展時裝生涯

【明報專訊】早前看Timothée Chalamet擔任美國喜劇綜藝節目Saturday Night Live的客席主持，他以Baby Face為主題，以饒舌方式唱出其童顏生活。童顏在現實生活有好有壞，但一般也予人親和力。在歌頌青春的時裝界，年輕設計師卻可能因此被誤會欠缺實力。早前在兩個時裝周分別認識到Mario Keine和Igor Dieryck兩名年輕卻極具實力的新秀設計師，年輕的外貌背後，二人都有着超越年齡的老練，畢業後也有相似的設計生涯規劃。

近年到訪過不少時裝周，時裝設計師與演員一樣行「明星制」，有「明星相」的設計師當然較吸引大家留意，其作品卻未必和他的真人一樣有型。這樣以貌取人或者有點政治不正確，但如何讓人留下良好第一印象，卻是時裝業界求存的殘酷現實。

先談談來自德國科隆，在2020年創立個人品牌MARKE的Mario Keine，是筆者非常看好的德國設計新星。2016年畢業於Design Department-Akademie für Mode und Kommunikation Düsseldorf，Mario在2014年在學期間已小試牛刀推出個人同名品牌，並得到男裝時裝雜誌報道，到2016年畢業後他暫停了同名品牌，加入德國品牌創意工作室Bel Epok。2020年離職後以MARKE為名正式出道，先於2021年推出首個配飾系列，並於2022年推出2023/24秋冬服飾系列。作品完成度高，風格大器。有別於「高大上」的設計概念，MARKE現時以時裝尋找自我，以生活周遭如家人等為靈感，有別於柏林時裝以地下文化為靈感的主流設計。在2024/25秋冬系列，他向生命中具影響力的人致敬。

回顧童年經歷 以父母為創作靈感

Mario說︰「這個系列既是向構成自我的所有人致敬，既是關於我自己，亦能廣及所有人，是一個反思自身的系列。在上季正式創立品牌時，我不時反問自己的設計風格是什麼，緣起是什麼。於是我便回顧童年經歷，看看自己着迷過什麼，哪些事物仍在潛意識影響着我的作品線條等，來發掘自我和定位。我從小已為傳統服飾着迷，在今季的多鈕長褸中可看到從巴洛克時期男裝褸而來的靈感，系列亦有不少海軍元素，源自我小時候到海邊的記憶。整個概念就是我的個人成長，有如白紙般受到身邊人與事的影響，所謂自我便來自這些生活中對我有啟蒙作用、或大或小的人和事，特別是我的家人及朋友。」

Mario以德語MARKE作為品牌名字，一方面是他的名字縮寫，在德文中也有品牌的意思，語帶相關。2024春夏系列以內省為本，2024/25秋冬系列則思考影響自身的外力。「我的設計極受父母影響。我的父親從事金屬工業，事事講求精準，理性同時實際，母親則較為情緒化。這種組合讓我的設計準確簡潔，加入金屬元素，如系列中綴有金屬小圈的芭蕾舞鞋；另一方面亦希望打破理性常規，如加入荷葉邊等較具文化參考的元素。時裝騷以我念天主教學校時感受到的『儀態』為本，服飾中有看似神父長褸的設計，受洗服的荷葉邊等。」

比利時時裝界新星 以權力為主題

另一個值得留意的新秀，是來自比利時盧森堡區、2022年畢業於Royal Academy of Fine Arts of Antwerp的Igor Dieryck。他先於2023年國際時裝攝影及配飾節Hyères Festival以YESSIR系列連中三元，奪得Première Vision Grand Prix du Jury、19M Métiers d'Art Prize和Public Prize共3個大獎。同年他亦得到比利時裝大獎年度最佳新秀（Emerging Talent of the Year）。曾是Meryll Rogge和Acne Studios學徒的他，現於Hermès任初級男裝設計師，亦曾與比利時配飾品牌KOMONO推出太陽眼鏡系列，將於今年10月的Hyères Festival展示新作。他對時裝的熱愛，大抵可見於他早於12歲便在學校展示作品，並在16歲參與Lux Fashion Week的履歷，算是比利時時裝界的新星。

「我生於比利時南部的法語區，中學時念數學與科學，家中亦沒有人從事創意業。」Igor說。但在念完基本課程後，他便到Royal Academy of Fine Arts of Antwerp修畢時裝學士和碩士課程，在學時期推出Wallifornia系列，而2次的畢業系列主題均以權力為題材。學士畢業系列Duty Calls嘗試研究怎樣的時裝能夠賦予權力，將王室服飾與街著合二為一。碩士畢業系列YESSIR則以酒店制服為依歸探討當中的權力架構，以自身當酒店接待員的經驗為起點，都是概念十分成熟的作品。

Igor說︰「我想我的作品某程度算是苛刻（rigorous）而尖銳。我不時將人們認為過氣的元素，如酒店制服、配搭老氣的布料，以不太合身的設計帶出一種超現實感覺，將普通或乏味的服飾變得有趣而具新意，並混合剪裁感重的設計與街著。我的設計不時以權力為主題，可能是因為世代的取向。我們活在手機當道的年代，不停受到影像帶來的衝擊，讓人不能留在大浪漫主義的舒適圈。這種浪漫舒適圈是不少大品牌的主流取向。但在整個時裝工業，不少具名氣的設計師在作決定時，由模特兒到音樂選擇，都具政治意味。時至今日，純以美感作為時裝設計依歸這種取態未免過分瘋狂，與我同期畢業的同學亦鮮有純以美學為出發點，反而各自有想透過作品表達的意見或議題。這可能是因為我們在學時，沒有很大的經濟包袱，可以享受到這種自由，以作品討論真實議題。」

自成一派前的時裝實戰經驗

將Mario Keine與Igor Dieryck對照，皆因兩者有不少共通點。他們年輕的外貌背後，都有着超越年齡的老練，特別是訪問時的對答，又或是他們如何規劃畢業後的設計生涯，都突顯這一點。他們作品的布料和設計比不少品牌好，卻同樣選擇不在畢業後立即推出個人品牌，如Mario Keine到品牌創意工作室工作，學習品牌化和包裝的技巧，Igor Dieryck則到甚具規模的品牌效力。

Igor Dieryck認為︰「在40年前，畢業生可以單按個人意願決定是否成立個人品牌。但今時今日，環境複雜得多，如要找投資者，有成熟的動機，同時亦要政治正確等，對我而言這是個難下的決定，在發展品牌時保持自我定位。我現時24歲，需要花時間了解行業的運作實况。不少人以為我在Hyères得到獎項後會直接成立品牌，但我反而想放慢腳步。對我的作品有興趣的人，該會願意等候。」而現在已成立個人品牌的Mario則說︰「不少德國時裝系畢業生都會直接找工作。以我的同屆同學為例，約有九成人都會做形象指導、美術指導等工作，因為大家不想因為創立個人品牌而放棄自己的生活。另一些畢業生找東家的原因則是建立需要的人脈。我自己也花了5年時間在Bel Epok設計公司工作，學會如何為Bvlgari設計包裝，又或是如何設計Hermès店舖，得到全方位品牌化經驗。」●

網址︰https://marke-brand.com

https://www.instagram.com/igordieryck

文：Dawn Hung （mr.misterdawn@gmail.com

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕Brunello Cucinelli 網球 時裝設計師 Igor Dieryck Mario Keine

上 / 下一篇新聞