明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Food & Beverage

飲食

廚房說書人：去晏菲路吃高普批

【明報專訊】上月，為了送別利物浦球隊一代名帥高普，特別飛了去當地一趟。到了當地，旋即感受到高普之受歡迎，處處都看到他的大型戶外壁畫。

向高普致敬的餡餅

《金融時報》說，高普領軍利物浦9年來的成就，不單見於該隊奪得多少項錦標，也可見於賣出多少個高普批（Klopp Pie）。

什麼是高普批？那是晏菲路球場門外一間食店Homebaked，特別以這位名帥命名並向他致敬的餡餅，據報道，每個比賽日，該舖都售出數以千計高普批。過去幾十年，能夠獲該舖如此垂青的利記名帥，只有2位，另一位是辛奇利（Shankly）。

一場來到晏菲路睇波，聞名當然不如試食，到Homebaked立即叫了高普批，但因為該餅好賣暫時售罄，店員嘗試游說我們，高普批要等10多分鐘，但辛奇利批就可以即刻有，我說「唔緊要」，我可以等，心裏咕嚕：「如果我要辛奇利批，我就50年前來咗啦！」

以牛肉、薯仔、啤酒作餡

終於等到，餅熱燙手，嘗一口，餅原來以牛肉、薯仔、啤酒作餡，高普是德國人，啤酒和薯仔是德國國飲國食，以此作餡，也可謂順理成章。朋友連呼好吃，覺得味道對胃口，尤其欣賞沒多用牛油，吃來並不膩，但我就只覺普通。但無論如何，4.2英鎊（約42港元）一個，無傷大雅，况且英國食物也難苛求。

朋友好奇問，高普批和辛奇利批有何不同？我答道聽說後者的餡料有煙肉，但怕且都如麥兜所說，「常餐咪等於快餐，快餐又等於午餐」，毋須深究啦。

朋友又觀察到，附近食肆，似乎沒有類似招徠，不單沒有賣高普批，也沒有賣高普熱狗、高普漢堡、高普咖啡、高普炒飯……照計冠名後如此好賣，附近食肆應該有樣學樣，香港人就一定會如此，或許英國人還是比較君子，也比較重視社區關係，不想得罪鄰舍吧。●

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：蔡子強​（隔周刊出）

相關字詞﹕Klopp Pie 高普 高普批 晏菲路球場 蔡子強 廚房說書人

上 / 下一篇新聞