明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Food & Beverage

飲食

年產量歐洲第6 羅馬尼亞葡萄酒「希望之地」

【明報專訊】上期談過保加利亞的葡萄酒，今次我們跨過多瑙河，來到德古拉伯爵的「領地」羅馬尼亞；這個東歐國家的葡萄酒產量位居歐洲第6，出口不多，令他們的葡萄酒跟吸血鬼的故事一樣神秘。

上次說起保加利亞時，我說會聯想到足球明星史岱哲哥夫；同期，羅馬尼亞亦有一代球星赫傑（Gheorghe Hagi），但數他們最出名的運動員，卻不得不提美麗的歌曼妮茲（Nadia Comaneci），1976年蒙特利爾奧運時她以14歲之齡連奪3金，在高低槓更獲得奧運體操史上第一個完美10分。

那時候，羅馬尼亞還是共產國家，葡萄酒當然是為人民服務，生產方向是重量不重質，因此，雖然他們就像希臘、保加利亞等國家一樣，葡萄酒釀酒歷史可上溯幾千年前，但與現代葡萄酒世界接軌，卻是近幾十年的事。鐵幕倒下，羅馬尼亞的葡萄酒業於1990年代重新起步，大約10多年前曾來港參展，我對其品質的印象就是沒太深刻的印象；到前年朋友帶了一支羅馬尼亞白酒來跟我用膳，才覺驚為天人，花香四溢，當中的石榴味道十分宜人，朋友說只是在超市買的便宜貨，5英鎊（約50港元）就有交易，自此我便多了留意這國家的作品，也開始明白著名葡萄酒評人Jancis Robinson為何形容羅馬尼亞為「 希望之地（the land of hope）」。

緯度與法國相近 氣候適合葡萄

查一查資料，羅馬尼亞葡萄酒的年產量位列歐洲第6，僅排在法國、意大利、西班牙、德國、葡萄牙這些舊世界葡萄酒大國之後，但羅馬尼亞葡萄酒不為世界熟悉，因為超過九成的葡萄酒都在國內消耗掉。由於羅馬尼亞的緯度與法國相近，國土多山，卻毗鄰黑海，因此氣候十分適合種植葡萄，基本上你說得出的國際葡萄品種如Merlot、Cabernet Sauvignon、Pinot Noir、Syrah、Chardonnay、Pinot Grigio等，都有種植，而且產出跟舊世界品質不相伯仲的葡萄酒。

「羅馬尼亞3公主」原生葡萄

如果想嘗試一下羅馬尼亞的原生種，可以記住這幾個名字Fetească Neagră、Fetească Albă、Fetească Regală。Fetească是姑娘的意思，因此這3種葡萄並稱「羅馬尼亞3公主」。Fetească Neagră是「黑姑娘」，呈紅寶石色澤，口感濃郁，也帶少許辛辣感覺，很適合配牛扒、羊肉，或者是朱古力蛋糕等甜品。Fetească Albă是「白姑娘」，當然是用來釀製白酒，酸度中等，口感較dry，通常有桃、杏等水果風味。Fetească Regală也是用來釀造白酒，酒體較輕盈，其最大特色是花香，我前文提及的那支白酒，就是出自Fetească Regală。

Tămâioasă Românească是另一種羅馬尼亞原生品種，又稱小麝香白葡萄或是乳香葡萄，因獨特香氣而得名，是該國最古老的葡萄品種之一，有人形容這種葡萄是「羅馬尼亞Muscat」，可以想像釀造出來的酒，會有瓜果、柑橘、蜂蜜等風味。

羅馬尼亞有8大產區，包括Transylvania Highlands、Moldavian Hill、Muntenia Hills、Oltenia Hills、Banat Hills、Dobrogea Hills、Crișana Maramureș Hills和The Danube Terraces，但初入門者暫時不用理會，不如先記住位於Muntenia的Dealu Mare，可以類比為羅馬尼亞的波爾多。這區域有Domeniile Săhăteni、Davino、Budureasca、Basilescu等很多著名酒莊，今次主力介紹在香港較易找到的Domeniile Săhăteni。

Domeniile Săhăteni好幾年前已來過香港參展，近期在港亦有代理，酒莊最出名的是其女釀酒師Aurelia Vișinescu。Aurelia曾到澳洲、南非等新世界酒莊學法，為傳統釀酒工藝注入新元素，最著名的是將過往風格偏甜的Fetească Neagră葡萄，以橡木桶陳年的方法，製造出乾型（dry）的葡萄酒，「我沒有做什麼特別的事情，只是嘗試了一些新方法而已」，現在大部分釀酒師都學她的方法，難怪Aurelia獲譽為Lady Fetească Neagră。

原生葡萄紅白酒 口感豐富有層次

Domeniile Săhăteni有兩大系列值得留意：Artisan和ANIMA。Artisan Tămâioasă Românească這款白酒，100%用了這種香味芬芳的原生葡萄釀造，釀製過程中非常嚴格控制溫度，才能製造出如此宜人的桃與梨子等水果氣息，配搭亞洲菜一流。ANIMA的3 FETE NEGRE紅酒，用上3種不同年份的Fetească Neagră葡萄酒混搭，經過在本土產橡木桶12至24個月的陳釀，製造出豐富有層次的口感，除了黑色水果，還有黑朱古力、咖啡，甚至少許煙草氣息，我上次配着風乾牛肉來吃，完全是上癮狀態，吃完一包又一包，喝完一瓶又一瓶。

其他推介的酒莊，還有Drăgăşani地區的Prince Știrbey、Drîncea地區的Crama Oprişor和Domeniile Segarcea、Dobrogea地區的Alira，都值得一試。另外我還有一個提醒：羅馬尼亞是吸血鬼「故鄉」，當地有不少葡萄酒都會以Dracula或吸血鬼的字樣和圖案招徠，之前跟朋友試過其中一款這類「吸血鬼」葡萄酒，但質素卻是欺騙遊客的貨色，大家在選擇羅馬尼亞葡萄酒時，可要小心。●

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕原生葡萄 葡萄 白酒 紅酒 葡萄酒 羅馬尼亞

上 / 下一篇新聞