發條擋如雀鳥啄鑿 「白樺樹」表盤 大自然之旅

「白樺樹」表盤腕表是Grand Seiko其中一個最受追捧的設計。白樺樹盛產於日本北部，並在Grand Seiko雫石工坊附近生長茂盛，表盤的設計從挺拔的白樺樹汲取靈感，展現精緻且多層次的樹木紋理。這次用上「白樺樹」表盤的Evolution 9系列手動上鏈Hi-Beat高擺頻80小時動力儲存機械腕表，搭載的是全新手動上鏈、精準高擺頻和80小時動力儲存的機芯。Grand Seiko在1960至70年代曾推出手動上鏈10-beat腕表，在睽違50多年後終推出全新手動機芯9SA4。

相隔半世紀再推手動機芯

以2020年推出的自動上鏈9SA5機芯為基礎重新設計，高效雙脈衝擒縱系統與雙發條盒令9SA4機芯性能緊貼9SA5機芯，每秒擺動10次，滿鏈時能提供80小時動力儲存。儘管9SA4機芯具備許多與9SA5相同的特色，但為了提升上鏈時體驗到的觸覺、聽覺與視覺享受，機芯基本上有近40%被重新設計。將大鋼輪固定以避免發條鬆脫的發條擋和彈簧片均經過特別設計，以改善上鏈時的感覺與聲音，表冠也會在上滿鏈時停止轉動。

發條擋採用鶺鴒造型，此鳥是雫石工坊附近的盛岡地區特有品種。經重新設計的機芯讓人可以在手動上鏈時透過藍寶石水晶表底欣賞到發條擋如同雀鳥啄鑿的動作。傳動輪的佈局和零件的新設計提升機芯上鏈效率，比起9SA5機芯，9SA4上滿鏈所需的表冠轉動圈數少15%。較纖薄的手動上鏈機芯，令腕表厚度縮減至只有9.95毫米。與品牌其他機芯一樣，9SA4在6個位置以3種不同溫度測試超過17天，確保機芯符合品牌標準。表殼與表扣以品牌的超高強度鈦合金（Brilliant Hard Titanium）製成，此合金比傳統鈦合金明亮， Zaratsu超鏡面研磨則令表面更為閃亮，能有效抵抗腐蝕與刮磨，硬度是標準精鋼的兩倍。

向嚴美溪谷、雪谷致敬

Evolution 9系列的另一新作是高擺頻36000 80小時「嚴美溪谷」腕表。嚴美溪谷在當地被視為風景名勝，它位於岩手縣磐井川的中游，長達2公里的河流不斷侵蝕巨石，造成多處坑洼、瀑布和峽谷，最後形成溪谷的自然峽谷美景。表盤結合全新模製圖案和淺綠色調，展現出溪谷宏偉而神秘的景色。表殼和表鏈採用亮麗鋼（Ever-Brilliant Steel）製成，亮麗鋼是一種精鋼材質，比一般高級腕表使用的鋼更耐腐蝕（為常見鋼材的1.7倍），閃耀亮白光芒，這次是系列首次採用這種材質。腕表搭載9SA5機芯，每秒擺動10次，上滿鏈後可連續運作80小時。同樣以山谷為靈感的還有Sport系列高擺頻36000 GMT「雪谷」腕表，設計來自夏天時仍然被白雪覆蓋的高山山谷，採用綠色旋轉表圈與純白表盤對比的設計，精雕細琢的表盤圖案讓人想起雪地的景色。

Spring Drive機芯20周年新作

Grand Seiko的另一特別之處是它創作了結合機械機芯和石英機芯優點的獨門Spring Drive機芯。Spring Drive跟機械機芯一樣由主發條提供動力，能以轉動表冠方式或擺動手腕方式上鏈。但機芯內同時設有三能整律器（Tri-Synchro Regulator），將主發條的動能中產生的微小電流，轉換為驅動晶體振盪器和電子制動器所需的能量。振盪器將信號傳到IC（原理跟石英機芯一樣），該IC運用磁力將磁車的轉速保持在每秒8圈，再通過齒輪系傳遞到指針，令指針能以每天±1秒的精準度顯示時間。

為什麼突然跟大家重新說起Spring Drive機芯的原理？因為2024年是Spring Drive誕生的20周年，品牌為此推出兩枚新作慶祝。Sport系列Spring Drive GMT腕表搭載首款配備GMT功能的Spring Drive機芯9R66，表盤設計靈感源自獅子鬃毛，紅棕色GMT指針與閃亮的白色表盤形成強烈對比。壓軸的重頭戲是Sport系列9R機芯20周年限量版腕表，品牌以夏季山景為靈感設計全新Spring Drive Chronograph GMT表款，表盤經加工以呈現夏季早晨的色彩變化。在夏季清晨日出前後約30分鐘，陽光以耀眼的橙紅色調照耀山峰，品牌便以「多層光學鍍膜」（Optical Multilayer Coating）專利技術製作出變化色調表盤，呈現這一瞬間的光線變化。腕表搭載的9R96機芯，精準度為每日誤差±0.5秒，非常厲害！表殼與表鏈採用高密度鈦合金材質製成。時針、分針與時標填充散發綠色光芒的Lumibrite環保蓄光塗層，GMT指針和表圈數字則散發藍光，提升腕表在黑暗中的讀時。●

查詢：2722 6995

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[Watchout]