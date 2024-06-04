論盡教育：只有今天的教育局長

電子教學成爛尾工程

英治時代不計，回歸祖國後，教育龍頭從教統局長改名教育局長，無一個教育局長任期長過5年。特首上台他上台，特首退任他收工，名為問責，小婦人睇唔到歷任教育局長有問過責。最明顯的例子是電子教學，王師奶寫過N篇「鴻文」，預測電子教學必成爛尾工程。小婦人烏鴉嘴靈過廟街盲公陳，自吳克儉盲舂舂以為電子教學是寶，初期一輪虛張聲勢又話電子教科書，又話學生人手一iPad，又話全港學校鋪網絡。雷聲大全無雨點，單是電子教科書及一人一iPad就爛尾至今。楊潤雄唔敢接，科班出身的蔡若蓮更加提都唔提。

唔好以為王師奶講爛gag，1998至1999年間，好多家長話學生書包太重，又課本、又作業、又功課，影響學生健康，於是有人照抄外國的「應用資訊科技」文件，以推行電子學習為名，回應家長書包重的責難。這一招連官場老差骨孫明揚都執口水尾用過，小婦人金睛火眼，知道這是虛招，所以鐵口斷定必爛尾收場。

「沒有昨天，沒有明天，只有今天」

從3司11局到今日的15局，除3司外，15局中只記得教育局的蔡若蓮，其他的連名字都念不出一個，甚至上屆的楊潤雄亦印象模糊了。3司15局中，最難啃的應是教育局長，他或她是「沒有昨天，沒有明天，只有今天」的官員。「只有今天」的教育局長不單是指蔡若蓮，也指曾任龍頭的李國章、孫明揚、吳克儉、楊潤雄。回歸祖國以來，政務司尚有之前的政制可循；財政司更有回歸前已在營運的數千億美元財政儲備；律政司開埠以來有普通法可循，所以3司有「昨天」，同時兼有「明天」。歷史告訴我們：昨天是依據，今天是實踐，明天是發展。我們的教育局卻沒有這樣的幸運，自問責制一出，教統會報告書中止，教育局就沒有了「昨天」。沒有了昨天的依據，擁有問責無限權力的局長可以天馬行空，「今天」的新猷不斷，將本來紮實的教育基礎打得七零八落，最慘是他的新猷跟着他的退任而人亡政息。小婦人說教育局只有「今天」，是傷感兼迷惘。連今天都七顛八倒，談什麼明天？

當所有教育局長都自知前途不遠，邊個咁傻瓜想明天？能夠搞掂今天平平安安回家已經我佛慈悲。教育局長做工做到無昨天無明天，就算個個月袋幾十萬人工都唔安樂喇！

註：在《教得樂》寫了24年〈論盡教育〉專欄，是時候停止了，感謝歷任編輯的執漏，更多謝本港及外地讀者閱讀及指正。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第504期]