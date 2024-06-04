家庭有教：創造家庭環境 豐富英語學習

自：鼓勵孩子主動自發

孩子自發的讀寫活動，遠比家長要求的活動更有效促進語言的發展。當孩子主動提出閱讀或寫作要求時，他們往往會更投入，學習效果也更佳。因此，家長不妨多讓孩子選擇感興趣的書籍或故事，有助激發他們的閱讀興趣和動力。另一方面，家長在日常生活中，與孩子一起創造孩子讀寫的機會，例如刻意與孩子一同將購物清單寫下，孩子一旦參與（可以不論對錯），就對孩子的嘗試給予積極的讚賞，以增強他們的信心和興趣。

資：提供充足閱讀資源

家中有足夠的英語書籍或其他閱讀材料，就可以讓孩子隨時取用。這不僅可以提高孩子的詞彙量，還能增加他們接觸英語的機會。例如家長可以在圖書館借閱不同類型的英語書籍或刊物，以滿足孩子不同的興趣和需求。網上的電子閱讀資源往往包含有趣的互動內容，也可以增加孩子的閱讀興趣。

興：重視孩子讀寫興趣

從孩子興趣入手，能更有效讓孩子在學習過程中感受到成就感和滿足感，例如當家長觀察到孩子對一些主題感興趣（例如足球、宇宙、港鐵），可提供相關的閱讀材料或活動，進一步激發他們的學習熱情。可以的話，家長參與孩子的學習，每天安排一定時間親子共讀，讓孩子感受到閱讀的樂趣和重要，並討論書中的內容，分享彼此的想法和感受，加深孩子對閱讀的理解和興趣。此外，家長可以與孩子一同玩拼字遊戲、詞語接龍等有趣的活動來增強孩子的詞彙量和拼寫能力，更可以共同創作有趣的故事情節。

節：尊重孩子學習節奏

家長需理解並尊重孩子的學習節奏，按照孩子的興趣和學習進度，過程中保持耐心，及時給予鼓勵和支持，讓孩子感受到家長的理解和關愛，避免過度施壓，自然更有效地幫助孩子學習英語。

由香港教育大學兒童與家庭科學中心鍾杰華教授帶領的《賽馬會「童步向前」英語學習計劃》，為小學生提供不同的學習資源和材料。有興趣了解更多的讀者，可瀏覽該中心的 facebook專頁或計劃網址：eduhk.hk/jcrise。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第504期]