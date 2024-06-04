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Happy PaMa 教得樂 第504期

Happy Pa Ma

增添父能量：父子運動有什麼好處？

【明報專訊】為了鼓勵爸爸把握與孩子獨處的時光，建立緊密父子相處，筆者的機構特別推出一個獎勵計劃，讓符合條件的爸爸，可以在指定時段內，帶孩子參與一項父子運動後，獲得一定金額的獎學金。目的是推動父子間培養運動的習慣，建立正面緊密的父子關係。

參加父子足球比賽 注滿正能量

筆者最近在一間小學的講座中分享，當中參與的爸爸們都精神奕奕，聆聽筆者的分享，這與平時講座的爸爸的精神面貌有所不同。為什麼？因為他們在講座完結之後會參加父子足球比賽，所以他們在精神和心態上都注滿正能量。究竟運動會為父子關係帶來什麼正面的影響？筆者有以下3個錦囊與爸爸分享：

(1) 正面互動助建良好關係

教育學家Ruth Jeanes做的研究發現，運動提供良好的平台，讓爸爸可以自在地實踐爸爸角色的領域。當爸爸投入地與兒子參與運動，將有助建立正面的父子關係。縱使兒子的表現未必達到期望，但爸爸也別謾罵或羞辱兒子，因為這會削弱父子關係。鼓勵爸爸與兒子一起運動時少批評，多鼓勵，經常將讚賞和肯定的話說出口，以建立良好和溫馨的父子關係。

(2) 運動讓爸爸建立健康家庭生活

澳洲一項研究顯示，爸爸在兒子的運動習慣中扮演重要的角色。爸爸與兒子相處的時間一般比媽媽少，但在父子相處當中，跑、跳、動的玩樂卻佔很重比例。而且爸爸的積極投入所產生的影響，往往與媽媽發揮的影響有所不同。爸爸的教養方式除口頭鼓勵，也會「落手落腳」，共同參與其中。因此當爸爸與兒子一起參與運動，對兒子有全面好處。爸爸別小看與兒子一起運動的時光，因為爸爸其實轉化了整個家庭的生活習慣，建議周末可定期與兒子一起做運動，建立健康的家庭生活。

(3) 運動讓兒子感受爸爸的支持

英國社會學家Thomas Fletcher的研究指出，在運動方面爸爸對兒子的影響力，相較媽媽的影響力更大。爸爸在兒子的運動生活裏有教練和陪伴者的角色。即使爸爸本身不是某種運動的專業玩家，但也可以給予心態上的鍛煉和一般的提議，例如鼓勵兒子堅持多一會兒，或提議運動後需要做伸展運動放鬆肌肉。因此，建議爸爸在可行的情况下預留金錢予兒子作運動訓練，親自接送和觀賽都是實質支持，爸爸的支持對兒子來說是十分重要。

兒子做或不做運動的各種因素中，影響力最大的是家庭文化，爸爸是這文化中重要的一員。這種影響持續一生，甚至可以說是在童年就決定了一個人將來的運動參與程度。所以，趁着父親節，一起與兒子外出玩樂和做運動吧！每個爸爸都是兒子的啟蒙教練。

文：黃格平（維護家庭基金社工、兩個兒子的爸爸、積極鑽研父子關係）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第504期]

相關字詞﹕親子筆陣 黃格平 增添父能量

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