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Happy PaMa 教得樂 第504期

Happy Pa Ma

感創航道：「童你心」，同理心

【明報專訊】教育局早前公布加入「同理心」作為首要培育學生的正面價值觀和態度，希望學生能懂得易地而處，考慮別人的處境及感受，尊重不同的意見。父母或教師本身也先要有同理心，有時我們以為是為孩子好，但忘記了孩子真正的需要或感受，我們先要站在他們角度思考問題（換位思考），不加批判，正如西方有句諺語﹕Walk a mile in her shoes（穿別人的鞋子，走一英里的路）。

簡單來說，同理心（empathy）就是能感同身受。成年人處事往往會根據自己已有的經驗，少考慮他人的感受，當見到小孩跌倒時，通常會說：「不要哭了！沒事的！」長大了的我們已忘記當初那種痛，愈叫孩子不要哭，他們通常哭得愈厲害；當小孩不開心時，大人會上前安慰說：「不打緊！會過去的！」在教學方面舉例說，學生在測驗中取得80分，在教師角度來說，雖然不是100分，成績已算不錯，但對某些學生來說，卻是一個挫敗。際遇環境不同也會影響不同人的感受及價值觀。教師需放下成年人的身段，走進孩童的世界，感受他們真正需要，才可以完全理解。

童言無「技」 多引導鼓勵

態度是個複雜的心理過程，涉及情感、認知和行為之間的互動。認知是指個體對事物的知識、信念和看法，有時可透過楷模學習的過程，建立對某件事情的「看法」，那就是態度的認知成分。

同理心是需要練習的，同理心的語句也可以練習，教師可提供不同的情景，例如：父母偏心、兄弟姊妹間爭執、同學間意見不合等，引導學生代入不同角色中，讓他們想像事情發生在自己身上，會有什麼感覺，把自己放在他人的立場，換位思考，想想為什麼他會這樣做？如果你是這個角色，應該說什麼？又想別人向你說什麼呢？所以教師有沒有「童你心」是十分重要的，遇事時要先穩定學生情緒再讓他們表達，但學生童言無「技」，他們的詞彙貧乏，又如何有效運用口語表達？其實可藉着角色扮演，引導學生用簡單話語及語氣、配合適當的態度去表達，多嘗試由對方感受說起，並多以「你」為句子的開頭：「你很傷心，不用擔心，我一直都在的！」、「你現在一定很難受吧！你想哭就哭吧！」、「你一定發生了什麼事？告訴我好嗎？」、「你需要我怎樣幫助你？如何讓你好些？」或者說句鼓勵話，讓他感受到被尊重及理解，再根據他的狀態及角度提供方法。

最後，我想用早前看過的一套電影的對白作結，就是「我未必幫到你，但我會陪住你」。別人幫不上忙，你會說出自己的需要或感受嗎？陪伴的意義又是什麼呢？我聽過有人分享：陪伴患有抑鬱症的人時，他訴說自己的事後，你回應說我理解，勸說想開一點，對方聽後，心想你是絕不理解，你怎可能理解呢？抑鬱者想法悲觀，所以才有負面情緒。如半杯水的哲理故事，誰不想樂觀正向面對一切？有誰想事情發生呢？每個人都希望別人對自己有同理心，不希望接收太多的道理，只想有人明白自己，否則覺得身邊人是在唱反調，樂觀正向的話語不合用，甚至令對方更難堪，怎能建立良好的人際關係呢？

教師及家長們，希望你們先理解學童，和孩子一起培養同理心，以他人立場作出具體行動或適度的附和，當說什麼也不能改變事情時，可以做的就是陪伴及聆聽，甚至一個擁抱已勝過千言萬語。

文：盧麗娟（教育大同學校同行者）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by Doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第504期]

相關字詞﹕同理心 感創航道 親子筆陣

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