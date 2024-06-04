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Happy PaMa 教得樂 第504期

Happy Pa Ma

超人DadDad：0至3歲親子閱讀策略（下）

【明報專訊】與幼兒共讀，可結合繪本內的圖像和爸媽的聲音，令孩子建立對圖畫和詞彙的理解，從而擴展他們對語音的知覺及故事情節的理解。上回介紹了0至9個月的親子閱讀方法，今回再續。

孩子主動溝通 用肢體動作表示滿意

9至12個月：這個時候，孩子已經可以聆聽大人說的故事內容，而且亦開始熟悉書中的人和物。孩子的主動度開始增強，他們願意和爸媽溝通，而且對熟悉的情景會有明顯的反應。他們可以自行爬到喜歡的書的旁邊，並且可以用手拿書，大約可持續5分鐘，反覆來回翻看。當親子共讀完成時，孩子會用肢體動作表示滿意，例如拍手或者擁抱、微笑等。家長可以安排固定的親子閱讀時間，並且重複閱讀已經看過的書。這個時候，孩子會咬書、撕書，家長需要不停地告訴孩子正確的做法，並且示範給他們看。他們有固定的睡前閱讀習慣，爸媽亦可以告訴孩子，隨時選擇自己喜愛的書閱讀，而繪本亦可以放置在家中容易看到和拿到的地方。

讓孩子選擇喜歡的書 延伸活動助表達

1至2歲：孩子進入學行的時期，並且已培養良好的閱讀習慣。當爸爸媽媽說出書名，孩子可以從書櫃中找出這本書，讓爸媽陪伴閱讀；他們亦可以自行挑選喜歡的書。這個時候，孩子會對新的故事較為留心及專注聆聽，並且會關注繪本的內容。而對於熟悉的故事，孩子可以主動用詞彙及動作表示書中的內容，並會打斷父母講述故事。孩子這個時候已有特別喜歡及熟悉的書，他們喜歡重重複複閱讀。孩子會將繪本當成玩具的一部分，爸媽可以將閱讀及其他動態遊戲活動交替進行；另外，孩子亦樂於將書中的內容及生活中的場景結合。家長繼續設固定的閱讀時間，例如早上或睡前閱讀，讓孩子選擇自己喜歡的書，鼓勵他們用言語或身體語言來表達，以擴充繪本的內容。關注孩子最近的愛好，例如：車、動物，或者生活情景等，利用他們比較感興趣的繪本，引導他們自行演繹。爸媽亦可以提供一個小書架及小書櫃，讓孩子取閱繪本，看完繪本後，可結合塗鴉遊戲，或者作一些延伸活動。

2至3歲：這個時候是孩子語言爆發的階段，孩子會不斷豐富自己的詞彙，並能運用句子主動表達意願。孩子閱讀經驗大多是與成人共讀中取得，因此，這個階段可以幫助孩子加強對閱讀的興趣，爸媽可親自示範，引發孩子模仿；另外，在閱讀中可以有更多交流，爸媽可以多些提問，從交流中豐富繪本的內容。另外，要堅持規律的親子閱讀習慣，並且安排更多空間去幫助孩子表達，包括律動、兒歌及手指謠等。

總括而言，0至3歲的孩子，成長有着不同的軌迹，只要爸媽有耐性、愛心，持續地親子閱讀，相信你們的孩子也會愛上閱讀。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

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[Happy PaMa 教得樂 第504期]

相關字詞﹕親子筆陣 親子共讀 陳顯庭（Rio Chan） 超人DadDad

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