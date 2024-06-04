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副刊
Happy PaMa 教得樂 第504期

Happy Pa Ma

讀書時節：書中尋慰藉 會好起來的

【明報專訊】「關於未來，有什麼想要達成的願望或理想？」編寫「畢業紀念冊」的學生問我。我閉目片刻，然後說：「我想好好活下去。」

畫畫成避風港

人生變幻實在太多，熬是熬得過，但難免要受一些苦楚。近年會偶爾擔心年輕人不能承受面對挫敗的痛苦。為此，上星期跟學生分享一本書《會好起來的，就算不是現在》，這是一本畫給成年人的繪本，也適合年輕人看。作者亞歷珊卓拉自言是不能接受改變的人，可惜生活屢遭變化，一段時間內經歷了失婚、失業、媽媽離逝，作者感到「有一塊巨石直接落在我的胸口，壓得我無法呼吸」。終於，畫畫成了她的避風港，並創作了《會好起來的，就算不是現在》，用繪畫和簡單的字句攙扶自己，細訴渡過痛苦時刻的心路歷程。

由封面開始，書中每頁都是作者疲憊不堪的自畫像，以及頹唐的情景。翻看書中的心境，不期然想到自己生活裏的困倦，幾頁過後就有共鳴；圖畫旁的字句，是作者溫柔的自言自語，也是對讀者的安慰。人生有太多不可控因素，曾經的憧憬，終被現實掩蓋。想起蕭紅《永久的憧憬和追求》中寫到小時候爺爺對她說：「快快長吧！長大就好了。」當然蕭紅接着就寫到：「『長大』是『長大』了， 而沒有『好』。」

就像《會好起來的，就算不是現在》裏疲憊的身影，並沒有隨着全書的終結而變得開心和活潑，不過原本彎了腰或躺着的作者，終是直了身子站起來，並向下一條長長的道路進發。這本書說的是實在的生活，而非童話；從那些已經過去的殘酷，反讓讀者找到慰藉，擁抱走出谷底的期盼。

「情緒來了，不要擋」

人在低谷、客觀的逆境中，一定有許多複雜的情緒。若太過壓抑，內心的負擔就更大；控制不好情緒，境况將會更糟。亞歷珊卓拉在《會好起來的，就算不是現在》特別提醒讀者：「情緒來了，不要擋。情緒走了，別強留。」我們需要明白逆境會過去，亦需要懂得承受情緒的冲刷。記得《點解學校無教過情緒科》的序這樣寫到：「未必每一顆心靈都『遍體鱗傷』，但這些記憶深處的『回憶』，也總曾在某一個瞬間令我們在生活變得卻步或膽怯。」年輕人也好，成年人也好，學習面對困局與情緒波動都是必修課。

回答「畢業紀念冊」編輯學生的提問，我最後是這樣說：「繼續對當下有想像，有愛有失望，有想念，懂感恩，會擁有，會失去，能睡覺，能吃飽。」誠如亞歷珊卓拉說：「做人實難。」或許人生還要面對嚴苛的事情，不過在那個時候，我會重新拿起《會好起來的，就算不是現在》翻一下，翻個一兩頁就能找到慰藉。

文：程志森（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第504期]

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