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副刊
Happy PaMa 教得樂 第504期

Happy Pa Ma

言語自聊：唔好掛住玩，快啲溫習？

【明報專訊】「唔好掛住玩，快啲溫習」這句說話相信各位爸媽都不陌生，無論是在我們自己的成長階段，或是對着自己孩子的時候，都認為「玩」似乎是娛樂、浪費時間的活動，但大家有沒有想過其實「玩耍」對小朋友的學習有莫大的益處？上個月初，Konnie姑娘在大學上了美國研究「遊戲」（play）的先鋒Carol Westby有關遊戲的課堂，發現原來香港的孩子真的玩得太少。

要放心給孩子足夠的時間「玩」，首先要明白玩耍的好處遠比溫習多和重要。在玩耍中，孩子的語言、概念組織、計劃、思考及身體發展都得到鍛煉。在角色扮演遊戲中，例如經營餐廳的遊戲，孩子需要與其他小朋友溝通以協調劇情，誰扮演廚師、侍應、顧客，甚至是「麻煩顧客」，都需要孩子有相應的詞彙、句式、文法，以及語境為遊戲作基礎，並靈活調整自己的大小肌肉（侍應能否成功傳菜 / 廚師能否成功拋鑊等）以配合不同的場景，這些無疑能幫助他們發展以上各方面的技能。

助孩子情緒發展

此外，玩耍有助孩子的情緒發展，培養他們的善良品性。在建構遊戲中，孩子除了可以自由發揮創意搭建城堡外，如果其他孩子建造的城堡不如自己所想，或是其他小朋友不小心推倒了自己的城堡時，孩子可以從中學習處理憤怒、失望等情緒，並在有情緒的環境下學習與朋友協調，這些都是平時在傳統課堂中營造不了的學習環境。又或在扮家家酒遊戲中，照顧自己的娃娃，過程中可表達各種情緒，家長和教師也能適時引導，教導他們如何面對不同的情緒。這樣有助培養他們接納別人和友善的性格。

培養堅韌和解難能力

玩耍更能培養孩子的堅韌和解難能力。當孩子玩球類遊戲時，如果球滾到了難以取回的地方，他們便需要想辦法去解決，例如利用棍子或尋找另外方法。又或是在攀爬繩網遊戲中，怎樣靠自己的力氣完成繩網陣等。透過這種解決問題的經歷，孩子不但獲得成就感，更能培養面對挫折的能力。

學習溝通、包容和分享

最後，玩耍也有助孩子的社交發展。在玩捉迷藏遊戲中，孩子需要與朋友合作，分工尋找藏身之處，又或在遊樂場玩搖搖板時，孩子要學會與朋友輪流使用，從中學會溝通、包容和分享。這些經驗有助培養他們的同理心，並建立和增進與人相處的能力。

「A world without play is a world of robot」（沒有遊戲的世界只是機械人的世界），我對這句說話有很深的感覺，在AI愈趨成熟的世代，我們要養育的是有情感、有聯繫、經得起考驗和挑戰的孩子，正因如此，「玩」就變得更加重要。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第504期]

相關字詞﹕親子筆陣 玩耍 Konnie姑娘 言語自聊

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