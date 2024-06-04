情緒管理：學憤怒管理 培養同理心 讀繪本改善情緒 不做小霸王

文︰顏燕雯

繪本《珍妮小霸王》講述珍妮在下課時間總是以「老大」的身分欺負同學，沒有人敢反抗。直至有一天，一個新同學凱絲除了破壞珍妮立下的所有規矩，更主動與珍妮一起玩，讓珍妮得到理解和愛，從此化解了班上的霸凌危機。香港道教聯合會雲泉學校（下稱雲泉學校）三年級學生霍迪敏說，很喜歡書中凱絲這個角色，她不但很勇敢而且有趣，同時用了很聰明的方法與珍妮做好朋友。

提升社交、解難能力

迪敏是從「悅讀新視野」計劃中認識到這本繪本。這個計劃是安徒生會自2015年伙拍香港城市大學合作推行，旨在以繪本作媒介，走進不同的小學，建立有教無「戾」的和諧校園。計劃更在2017至2019年展開研究，探討採用國際認可「社會信息處理理論」（Social Information Processing Model，SIP）作基礎的「故事介入治療法」去減低學童欺凌和侵略行為的問題。之後安徒生會再以課外活動形式向學校推出「悅讀新視野」計劃，合共服務超過58間學校，當中包括學生小組、家長工作坊及學生講座等形式，單是今個學年（2023/24）已有約20間學校參加。

大部分學校均如雲泉學校一樣，以課外活動形式讓有興趣的學生自由報名參加「悅讀新視野」計劃，計劃共分兩部分，各有5節學童小組及1節可選擇的家長工作坊。第一部分聚焦憤怒管理及社交技巧；第二部分則是同理心的培養。每節的時間分配為15至20分鐘故事時間，30分鐘活動時間，另外10分鐘會與參加者一同討論和理解工作紙內容，讓參加者回家完成有關工作紙，鞏固所學。

由於活動的目的，是透過繪本分享，讓學生學習情緒管理、溝通技巧、處理衝突及提升解難能力，因此導師都以註冊社工及具碩士資歷的輔導員為主，並且接受過此課程的特別培訓，除了加深導師對侵略行為（aggression）的認知（包括背後成因、可見行為、情緒及認知），也讓他們熟習每一課節的重點、目標和技巧。經過團隊多年的研究和實踐，發現故事介入治療有效改善兒童的情緒管理，以及學習控制憤怒和處理社交問題。學童在參加計劃後，偏激行為亦減少了。

代入角色 發揮同理心

雲泉學校校長張寳雯認為，這個計劃十分值得支持，「第一，我們學校一向致力推廣閱讀，因為閱讀是讓孩子打開眼界的切入點，只是疫情過後要再慢慢建立他們的閱讀習慣；第二，我們也試過用繪本教學，因為繪本圖像多，文字又精簡，小朋友不會太抗拒。而以繪本來教導小朋友情緒管理就更加好，要知道人不是獨處的，即使上學、遊戲，以至他日出來工作，我們都需要學習與人相處和社交技巧。小朋友看繪本，會很容易代入角色之中，能發揮同理心，從他人的角度去思考問題」。

雲泉學校有八成學生為少數族裔人士，張寳雯稱他們最需要加強語文學習，特別是中文，除了刻意安排多些活動讓不同國籍的學生一起參與，互相學習，也希望透過故事情景，讓他們增加運用和認識中文的機會。負責這次活動的教師許婥雯在10節的活動中，也有陪同學生上課，她發現小朋友最初都是坐定定聽故事，但隨後很快便投入起來，例如有一個學生一向比較害羞，不太回應教師的提問，但活動開展幾節之後，便在課堂上主動提出幫忙教師派簿，令她感到十分意外。「在講故事以外，還有角色扮演時間，導師亦會教小朋友管理情緒的方法，如以『紅綠燈』來教他們，當出現負面情緒時，要像紅燈停一停，冷靜一下，再想想如何向別人表達自己的感受。有時候他們懂得表達，老師或第三者才會明白整件事的來龍去脈，懂得如何幫助他們。」她指活動不單學生受用，教師也獲益良多。

悅讀新視野計劃

查詢網址︰shorturl.at/D6niw

[Happy PaMa 教得樂 第504期]