小一派位：統一位被「蠶食」 學校轉小班雙重打擊 叩門競爭大 本區跨區齊出擊

雖然今年全港只有約1300個統一位被「蠶食」，是近10年的新低，有助間接降低叩門熱度，但個別如荃灣區熱門62校網，卻是重災區，有約117個統一位遭「蠶食」，而新學年，全港亦再有32間小學因推行小班教學而削減叩門額，當中更不乏地區名校，料對部分家長來說，今年叩門，仍要面對一場硬仗。

文︰沈雅詩

根據教育局的《2024年度統一派位 各小一學校網選校名冊》計算，今年全港約有1337個統一位遭自行收生階段的「必收生」所「蠶食」，數目雖然比去年減約一成六，不過，仍然有9個校網是「逆市」增長的，若以被「蠶食」的增幅計算，最多為荃灣區62校網，增幅達77.3%，其次是油尖旺區31校網，較去年增加60.1%。由於統一位減少的學校一般都較受家長歡迎，在僧多粥少的情况下，可預料到了叩門階段，戰况依然激烈。」

62、31網「蠶食」重災區 32校轉小班

另一方面，在2024/25學年再有9區共32間小學加入小班教學行列，當中不乏老牌名校，如中西區11校網的嘉諾撒聖心學校、聖公會聖彼得小學，以及灣仔區12校網的聖若瑟小學、瑪利曼小學等。與此同時，教育局在新學年將繼續試行削減小一叩門額，小班25人的，由昔日每班2個叩門位減至1個；大班30人的，則由每班3個叩門位減至2個。在雙重夾擊下，相信部分學校同時會出現叩門「爭崩頭」的情况。

專家：派二三志願也不妨叩門

升學專家梁永樂認同，若家長心儀的，是那些即將由大班轉小班的熱門學校，就要有心理準備，今年的叩門難度很高，「會預計到競爭更大，成功機會則更細，加上這類學校，甚少獲派的學生會放棄學位的，即很少出現『音樂椅』效應」。梁永樂奉勸家長不要抱着很高的期望，避免對自己及小朋友構成太大的壓力。

然而，梁永樂卻不反對叩門，反之，他絕對贊成子女獲派第二、第三志願的家長繼續出擊，到第一志願叩門，碰碰運氣。他鼓勵家長不要放棄：「尤其是那些在填寫『大抽獎』表格時傾向保守的家長，他們在第二志願，或許已經揀一間不太熱門又並非自己很心儀的學校，這樣就更加需要去第一志願叩門，就算最終失敗，也曾經嘗試過、盡力過，否則將來很大機會後悔的。」

面試展才華 表現輕鬆添分數

至於子女獲派較後志願的家長，他亦說，切勿因為擔心最心儀的學校競爭過於激烈而退而求其次，改去第二、第三志願學校叩門，「其實除非你揀一間很弱勢、不受歡迎的學校去叩，否則每間學校的面試難度、取錄機會都是相差無幾，既然如此，當然是選自己的第一志願、最心儀的學校去叩」。

他又教路，除了在本區叩門，家長不妨跨區出擊，成功率可能更高。他解釋︰「有時同區適齡學童人數緊張，學校之間或有君子協定，不會互相搶學生，但跨區叩門就不存在這個問題，因此可增加取錄機會。所以，只要家長在外區也有心儀學校，甚或在自行及統一派位都無申請過的，其實都可以抱『博一博』的心理，大膽跨區叩門。」

到了終極叩門階段，為人父母的，心情難免緊張，但梁永樂再三提醒，切忌向子女施加太大壓力，免影響他們的表現，「因為不少校長都分享，表現得愈輕鬆自然的小朋友，成功機會就愈大」。他又建議家長可事先構想好，如何幫助子女在叩門面試時，能在教師面前展現子女學術以外的興趣或才華，替自己增添分數。◆

小一派位明揭盅 註冊證郵寄上門

印有2024/25年度小一統一派位結果的《小一註冊證》，將於6月5至6日透過郵寄方式，上門派遞給家長；選擇透過電話短訊（SMS）或「小一入學電子平台」接收結果的家長，亦會在6月5日獲得通知。倘若家長在6月7日仍未收到《小一註冊證》，可於6月8至9日到指定的「領取中心」取回。而家長亦必須於6月11至13日，帶同《小一註冊證》，到獲派學校辦理註冊手續。●

新油天叩門位減半 料500人爭10學額

向來熱門、位於油尖旺區31校網的油蔴地天主教小學（海泓道）（下簡稱新油天），新學年將轉行小班教學，小一5班減至只剩125個學額，在早前自行階段，該校已取錄82人，換言之，統一位只剩下43個，料不少失落於「大抽獎」的學童，都會加入叩門行列。

校長陳淑儀透露，新油天近年叩門人數，每年平均約500人，但由於該校今年會大幅減少叩門位，因此，預料競爭會更激烈。「在舊制下，我們以前大班30人，每班最多有3個叩門位，5班就合共15個，連同留班位，即可在叩門階段收約20人；但在新制下，小班25人，每班只可收1個叩門生，5班也共得5個，即使加上留班位，總額亦只有約10個，這些變動，家長是需要知道的。」惟她補充，在近年大環境下，「音樂椅」效應依然存在，學位隨時會有少許變動，家長不用太悲觀。

次輪面見家長學生 禮貌態度最重要

新油天轉行小班教學兼削減叩門位，令收生人數減少，對不少家長來說無疑是噩耗，但從學校角度看，陳淑儀認為，減少叩門位有助維持一個較穩定的小學生態，而小班教學則有助提升教學質素，兩者她都表示支持的。「現在的教育事業，是應該轉向質素型教學的，尤其在基礎教育，班房的學生人數少一定是比人數多為好，因為不論在傳授知識和學習技能，以及價值觀教育，老師會有更多空間為個別學生提供學習支援、跟學生建立關係，對小朋友是更有利的。」

談到今年叩門安排，陳淑儀說，一如以往，所有申請者都會獲得首輪面試機會，第一輪面試只見學生，以500名申請者計算，約有150人有機會進入第二輪面試，次輪面試則會連同家長一起面見，好讓校方了解家長平日如何培育孩子，以及他們的親子關係，同時亦讓家長了解學校的辦學方針。

至於擇「生」條件，陳淑儀表示，首要是禮貌和態度，其次是小朋友的中、英文表達能力、思維能力，以及日常生活的解難能力。「我們沒可能要求年紀這麼小的孩子什麼都懂，但他是否願意去嘗試、有否信心，這個我們是看得出來的，亦很重要。」●

德兆統一位減20 叩門只接受「1-1-1」申請人

位於觀塘區48校網的聖公會德田李兆強小學（下稱德兆），每年的統一位都幾乎都有被「蠶食」，今年就少了20個。校長温志揚解釋，除了是該校的兄弟姊妹「必收生」 數目比較多，父母是畢業舊生的，亦為數不少。「雖然這間學校創校只有20年，但我們學校前身、聖公會兆強小學下午校的畢業舊生，他們的子女都一樣會獲加分的，若再加上首名子女、宗教分，其實不少人都手持25分，縱使有20分也未必有機會入到。」

德兆除了統一位不足，跟新油天一樣，新學年同樣轉小班教學，導致叩門位緊絀。温志揚表示，該校去年叩門人數超過100人，假如今年情况相若，叩門位連留班位約10個，成功率約十分之一。他透露，德兆只設一輪叩門面試，只接納「1-1-1」選校的申請人，面試亦只見學生，不用見家長，「因為我們想看到小朋友最真實的一面，有時家長在旁，氣氛會很緊張，我們都不希望讓孩子覺得太大壓力」。

校長倡叩門最多3校 免影響表現

温志揚不諱言，德兆不論在學術、品德以至活動參與上，都很有要求，亦期望學生入學後，能盡快適應，跟得上學校的學習環境氣氛，因此在叩門面試，亦會關注孩子的中、英、數水平，亦會考兩文三語，並提問一些生活常識和時事題。「當然，亦會看學生是否有禮貌、言談舉止、衣著怎麼樣，而我們亦很重視閱讀，也會看學生是否喜歡看書。」

統一派位結果將於6月5日揭盅，不少學校都會在本月中安排叩門面試，温志揚認為，家長不應「漁翁撒網」，宜以2至3間學校為限。「小朋友要頻頻撲撲去面試，都很辛苦的，若去太多學校叩門，表現可能會適得其反，並非一件好事。」

温志揚又寄語家長，萬一孩子叩門失敗，都不要在他們面前流露負面情緒，也不要令小朋友覺得自己獲派的學校很差勁。他解釋：「其實香港每一間學校都很好的，只是各有不同的辦學特色、宗教信仰，所以才會有不同的學校供大家選擇。只要小朋友用心讀書、有能力，不管哪一間學校，都一樣有機會發揮。」

[Happy PaMa 教得樂 第504期]