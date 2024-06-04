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本地金錢龜大頭龜極危 認清來源勿亂飼養

【明報專訊】剛過去的5月23日是世界烏龜日（World Turtle Day），設立目的是呼籲公眾對龜類保育的關注。長久以來，龜類被視為長壽象徵，其祖先可追溯至侏羅紀之前的三疊紀時代，在地球存活超過2億年，可是現今卻有超過60%的品種面對瀕危威脅。

龜類溫和、安靜，擁有堅硬的外殼，走起路來總是慢吞吞，因此往往令人誤以為牠們易於飼養和照顧。然而，飼養龜的需求高而複雜，飼養者需要真正了解牠們的習性和需要，更要對牠們有一生一世的承諾。

■知識篇

龜殼為脊椎肋骨 藏神經線

烏龜，只是一般人的籠統叫法，牠們的學名為龜鱉目（Testudines），屬爬行類動物，目前全球有360多種龜類。嘉道理農場暨植物園高級動物護理督導員（生物教育展覽組）李兆鏗指，龜大致分為淡水龜、陸龜及海龜3大類，根據其生活特性區分。牠們擁有不同生活方式及習性，身體結構亦有差異，大家較易接觸到淡水龜及陸龜。

淡水龜陸上能跑 陸龜足部沒蹼

淡水龜大部分時間生活在水中，陸龜則在陸上生活。李兆鏗表示：「淡水龜硬殼比較流線形，牠可以在水中呼吸及進食，手（足部）長有蹼，比較擅於游泳，但在陸地上也走得很快，有的甚至可以跑。」多被本地人視為寵物龜的巴西龜，就是屬於淡水龜的一種。相反，陸龜走路時比較笨重，硬殼呈圓拱形，「（陸龜）皮膚會比較粗糙，因為多數生活在較乾燥的環境，而且足部一般沒有蹼，如迷你的象腳」。

許多人都會好奇，龜類擁有堅硬的外殼，它有感覺嗎？李兆鏗指龜殼是脊椎和肋骨，龜殼下有許多神經線，「概念就像是將人類的肋骨反轉在外一樣」，因此龜是不能走出龜殼或與龜殼分離。當人們撫摸龜殼時，牠們一樣能夠感受得到；同理，若是龜殼受傷，牠們亦會感到疼痛。●

■保育篇

全球逾60%龜瀕危 主因非法捕獵

雖然不同種類的龜的模樣及生活方式有異，但同樣在大自然生態系統中扮演相當重要的角色。嘉道理農場暨植物園保育經理楊劍煥指，龜作為食物鏈的一員，連接水陸生態系統的能量循環，有助維持其他生物的數量平衡。「例如海龜到岸邊產卵，這些蛋是很多動物如海鷗、蛇的主要食物；陸龜又可以作為種子的傳播者；而不少水龜是吃腐肉的，某種程度上在河流或濕地能夠起到清潔功能。」他續指，有些陸龜會掘洞休息或產卵，洞穴之後又會變成其他小動物的棲息及躲藏地，間接保護許多動物。

金錢龜售價高達逾萬

在現存的360多種龜類中，香港擁有5種原生淡水龜，包括為人熟悉的三線閉殼龜（金錢龜）、烏龜、眼斑水龜、大頭龜及中華鱉（水魚）。龜在地球上生存超過2億年，但如今正面臨嚴重的保育危機。根據國際自然保護聯盟（IUCN）的瀕危物種紅色名錄，有超過60%的龜類處於受威脅的狀况，其中金錢龜及大頭龜更是極度瀕危。香港嶺南大學科學教研組亦曾於去年發表調查，表示香港野生金錢龜、大頭龜及眼斑水龜瀕臨絕迹。教研組助理教授宋亦希表示，估計香港野外的成年大頭龜只剩數百隻，而成年眼斑水龜甚至不足100隻。

究其原因，牠們的主要威脅是非法捕獵。楊劍煥指，以金錢龜為例，此為全球最瀕危龜類之一，以往在香港、雲南低地河流或濕地中經常發現金錢龜足迹，但由於牠們被視為吉祥和財富的象徵，坊間亦流傳金錢龜有治療癌症的藥用價值，因此造成人為的過度捕獵。野生金錢龜數量急降，市場價格隨之急升，其售價甚至高達上萬元一隻，引來不少人捕捉以出售或飼養。

污染損棲息地 「放生」破壞生態鏈

此外，棲息地受破壞及減少也是其瀕危的主因。隨着人類活動影響，如農地開發、城市擴張、環境污染等，亦影響了水陸生態環境，造成許多野生動物生存的自然棲息地遭到破壞或消失。他亦指，氣候變遷也可能帶來影響，如氣溫上升、降雨量不確定及頻繁出現極端天氣，或令許多品種無法適應，「一些生活在山澗中的水龜，可能被一場暴雨冲走，適應不了新環境而死亡」。

隨着寵物龜的盛行，棄養或放生行為也日益增加。年幼的巴西龜小巧可愛，相信不少人小時候也曾飼養過，每隻數十元便有交易。正因如此，牠們被棄養機率也十分高。而一些宗教團體甚至以「放生」之名，將生活在淡水的巴西龜扔進大海中。楊劍煥表示，很多時這些外來品種被「放生」到野外，會跟本地原生品種相互競爭生境和食物等天然資源，破壞本土生態平衡，繼而影響本地品種的數目。

始終飼養寵物是重大責任，李兆鏗建議，如果喜歡龜，可到動植物園欣賞野生龜類，不要因一時衝動而購買。若是決定帶寵物龜回家，也最好以領養代替購買，並要做好周密準備，了解牠們的習性和需要。●

■飼養篇

日光浴助攝鈣 免殼變軟身「菠蘿包」

經過「金魚街」，紅色膠盆內的一隻隻巴西龜，每隻售價只是幾十元，加上體型細小，所佔空間不多，因此不少人都會把牠們帶回家飼養。然而，香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研（Victor）卻指，普遍陸龜能長至超過1呎（約30.5厘米）長，「視乎品種，常見的蘇卡達象龜可生長至60至80厘米；豹紋陸龜大約40至60厘米，就算是較小型的赫曼陸龜都有30、40厘米」。至於淡水龜，如香港人喜愛的寵物巴西龜普遍可長至20至30厘米，而俗稱忍者龜的黃頭側頸龜則有可能大於40厘米。

一如大家認知，大多數龜種非常長壽，他指，「一般淡水龜能有20至30年壽命，陸龜則有40至60年，有些品種壽命可以更長」。被記錄在「健力士世界紀錄」的陸龜Jonathan已經達到191歲的高齡。因此，飼養龜隻確實是一生一世的承諾，主人必須做好長期照顧的準備。一旦無法繼續飼養，要重新安置牠們也是一個挑戰。

水缸超過2呎 水深足免「反肚」

龜類的飼養並不如大家想像中容易，以為用一個小水缸就足夠，其實不同品種龜類有各自生活習性和需求，包括適當的棲息環境、飲食、溫度、濕度等。如果條件不足，很易會令龜隻健康出問題。Victor解釋，以巴西龜為例，「他們原本生存於美國密西西比河，那裏有不同的位置可以曬太陽，有不同的動物作為食物，甚至有很多位置供牠們躲起來，但來到香港可能只能在一個膠箱或浴缸生存，長年不見天日，水位也沒有淹過龜背，經常導致反甲（背甲邊緣翹起）」。

他教路，飼養淡水龜最基本需要一個不少於2呎，即是超過60厘米的水箱或水缸，亦需要有一個浮台作陸地供上水休息。水位需要超過龜背，最好是龜殼的兩倍以上，「水位有足夠深度，就算反轉了也可以借助水的浮力轉身，比較安全，因為牠們長期處於翻身狀態有可能窒息而死」。

至於陸龜，大部分體型比較大，最好有一個花園或天台空間才較適合飼養，並能給牠隨意走動。地面亦需要有合適的底材如牧草或草粒，並放置一個水盆供牠喝水或泡水，還要為牠準備一個人造山洞，可以讓牠隨時躲藏起來。

暖燈照浮台 按品種餵糧

不管是淡水龜還是陸龜都喜愛「日光浴」，故要不時讓牠們曬太陽或曬燈。李兆鏗解釋，紫外線（UVB）對龜來說很重要，用來合成維他命D及攝取鈣質。「有些主人忽略了紫外線，養大後的龜殼就會變得軟綿綿，像菠蘿包一樣。」主人需要讓牠們照射紫外光燈，模仿自然棲息環境中曬太陽。另外，Victor也提及，龜是變溫動物，不懂自行調節體溫，「牠們是依靠外界來改變自己的溫度，因此一般的爬行動物都需要溫度梯度，例如在水中26℃，陸地30℃，供牠們自行選擇」。一般建議使用暖燈照射缸內的陸地。

食糧方面，基本上提供龜糧已能夠令龜隻攝取均衡營養。Victor指，根據不同的品種亦可餵食額外的食物，「有些品種來自森林的，可多餵水果，來自沙漠的則多餵一些草」。而不論什麼品種也好，可為牠們添加鈣粉或維他命，確保有足夠營養。 ●

文：陳真紀

編輯：周淑樺

美術：謝偉豪

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