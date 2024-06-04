台灣夢幻花海優游打卡 萬里幸福繡球形態萬千

號稱全台最大、最新的繡球花海就在新北市萬里的「高家繡球花田第三園區」，面積不但比原本在竹子湖第一、第二園區的花田大5至6倍，花期更可以持續至7月中旬。來這裏賞花，不僅能避開人潮，還能順路到訪野柳和金山老街，享受一天有花、有海、有美食的初夏小郊遊。

3月日本看櫻花，4月荷蘭看鬱金香，5月法國看薰衣草，到初夏的6月，可以來台灣欣賞在梅雨季節滋潤下盛放的繡球花。

台灣看繡球花的景點不少，除了最多人熟悉的台北陽明山竹子湖，在桃園、新竹、苗栗，以至台中也有數個規模不小的繡球花田，但要數面積最大、花量最多，就要來到位於新北萬里區的「高家繡球花田」。萬里在基隆和金山之間，距離台北約1個半小時車程，靠海有著名野柳地質公園的「女王頭」，靠山就有這個目前台灣最大的繡球花田。

「高家」三代人都在陽明山種植繡球花，現時由第三代主理人高逢謙打理；花品除供應本地花卉市場外，花季期間也會開放花田給遊客參觀。近年，高家在萬里設立新園區，佔地達1.5萬坪（約53萬平方呎），相當於約2.5個維園中央草坪面積。隨着愈來愈多人喜歡在花季到農場賞花和拍照，花田在配合耕種作業之餘，亦配合遊人喜好，結合景觀造園，所以在園區，人們除了被寬廣花田、遍山遍野盛放的繡球花海震撼，也會被園主用心規劃的地景設計和遊覽步道而感動。

3層繡球花田 處處打卡位

高家萬里園區採用梯田概念，規劃出3層繡球花田，從遠處便能看見一片由低至高、繁茂壯麗的花海。這片繡球花主要以水藍色為主調，層層延綿到山邊，令人彷彿置身於花的海洋，被一整片浪漫繡球花包圍。

園區設置多個拍照區，從入口繽紛夢幻的紫藤繡球隧道，到園區中央的雙心繡球花圃，再緩緩漫步於繡球花小徑，經過充滿畫意的拱橋與小溪，來到高處眺望整片美麗花田的觀景台，讓人感受到濃厚的自然美態，又不會感到過度人工化。

特別欣賞這裏幾個網紅最愛的繡球花牆打卡位，園主都細心規劃一個讓遊客站進去或坐進去的花洞，也特別準備了階梯，可以讓遊客安全和輕鬆地取景構圖，拍出美照。這裏佔地廣闊，不用擔心人擠人，可以隨時停下來慢慢看、慢慢拍，享受寫意的賞花體驗。

真正繡球「花」僅3毫米大

既然說來賞花，也應該好好認識一下繡球花。繡球花又稱八仙花、紫陽花，花語是幸福和希望，喜歡生長在濕潤清涼和光線充足的地方。初夏的梅雨季正是它們盛開的季節，花期一般由數周至數個月不等。目前在台灣的繡球花大概有百多品種，而在這園區，除了常見的球狀形大葉繡球外，也看到很重瓣形的玫瑰繡球和花形碩大的洋繡球等。

我們看見的繡球花，是由許多「小花」聚集成為一大花球，但其實那些小花只是花萼，又稱為「裝飾花」，用以保護和支撐花朵；想看真正的繡球「花」，就要靠近一點，在花萼中間大概只有3毫米大的小花，才是具有雄蕊、雌蕊的花朵。

花色隨土壤酸鹼值改變

驟眼看，花田主要是深淺不一的藍色繡球，但再細心觀察，會發現花叢裏偶爾出現粉紅色、紫色、深紅色、純白色等不同的花色，有些花瓣還有漸變色。原來，花瓣的顏色是隨土壤的酸鹼值而改變，酸性土壤通常會使花朵呈現藍色，而鹼性土壤則會使花朵呈現粉紅色或紅色。像高家這一類新一代花農，都會採用生態友善的灌溉技術，有效控制土壤的酸鹼值，調整開花時間和花色。這不僅提高花卉的質量，也延長花季的觀賞期，並且大大改善種植環境。

友善設施 步道寬敞輪椅可通行

相比以往參觀其他花田的經驗，這次最令人印象深刻的是這裏整潔的環境和對遊客友善的設施。

許多花田受地理所限，路窄人多，行走起來需要小心翼翼，拍照也要抓緊時機避開人頭，無法停步細賞。而這裏面積廣闊，加上貼心設施，使遊客能更寫意自在地欣賞花田美景。園區除了用心佈置景觀，平坦寬敞的步道也相當加分，輪椅族，推嬰兒車、寵物車的遊人都能輕鬆遊園；泥路鋪設防滑墊和米糠，減少濕滑狀况，即使在雨天來訪，也不必擔心沾得滿腳泥巴。

每逢假日，園區會舉行小農市集，附近的農夫帶上新鮮農產品來擺攤，還有永生花DIY活動體驗，很適合一家大細一起來賞花。●

文：司徒鳳恩

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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