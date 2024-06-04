西九復刻大千宴 脆皮遼參扮黃山奇石

張大千是書畫巨匠，相信人所皆知；其實張氏對美食也一樣有研究。出生在天府之國四川，藝術帶領他闖南走北，吃遍天下，對食材追尋極為認真，曾在敦煌沙漠尋找野生蘑菇，並繪製蘑菇地圖。他愛吃，更愛分享，近代名人徐悲鴻、張學良等都曾是其座上客，每次宴請朋友在家吃飯，他都會擬寫菜單，赴宴者往往索之留念。因緣際會，主修考古的餐飲業老闆吳振宇（Vincent），以20多萬港元在蘇富比投得張大千於1960年代在美國的一次家宴中親筆撰寫的菜單，為了解大師的飲食口味，他輾轉聯絡了張氏後人，取得詳細食譜及做法，經數月反覆測試和研究，終於將大千宴帶到西九。

如此有意思的一頓飯，用餐環境自然也講究。位處M+16樓的CVIEW 華，曾獲得2023年VOGUE生活設計大獎的「最佳餐廳室內設計獎」，以江南園林為靈感，簡約優雅，配上無敵維港景，將古典和現代景致完美融合。

注入現代元素 重組「六一絲」

當時大千宴曾吸引名人雅士聚會，時移世易，食材和味道都變化很多，Vincent就與廚師團隊花了2個月時間，將菜單上的8道菜，由食材、煮法到擺盤都重新研究，在原味為藍本的基礎上，注入現代元素，創作出全新版本。以名菜「六一絲」為例，這道由日本四川飯店創辦人陳建民為張氏慶祝生日而創作的名菜，原著是以魚板、蘆筍、芹菜、香菇、筍、韭菜切絲混炒而成，食材厚薄齊一，色澤口感都融和均衡。而今次廚師決定將菜式推倒重來，以蟲草花、鮑魚凍、金菇韭黃、火腿豆乾、萵筍、茭白筍切成細絲，分別以川菜代表味型：鹹鮮、椒鹽、紅油、麻辣、甜香、椒麻來製作，一道菜幻化出6種味道，風格各異，盡顯特色。

香炸遼參釀蝦滑 外酥內彈

其餘7道菜，除了乾燒蝦外，每道菜同樣加入了全新的「煮」意。客人可以一面欣賞張大千菜單的墨寶，一面用餐，感受這位大師在藝術以外的品味。大千宴中，最讓人印象深刻的還有大烏參，現代版選用關東遼參，非常矜貴。以高湯煨過的海參，釀入蝦膠和豬肉，再薄薄裹上脆漿炸香，令人望見已經喝采。千萬別急住起筷，Vincent拿起放在桌上，每名賓客都有一張以供留念的張大千畫作明信片，其中一款正是名作《黃山奇松通景》。原來海參的造型靈感來自黃山的奇石。有多像真，就看個人想像力了，但脆皮海參外酥內彈，肉厚加上鮮爽的蝦滑，真的好味極了﹗●

CVIEW 華

價錢：大千宴每位$1880；另加一及茶芥

地址：尖沙嘴西九文化區博物館道38號M+16樓

查詢：2880 5535

註：須預約

文：胡慧敏

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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