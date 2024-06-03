「畢業護老者」接棒替假 助同路人唞一唞

下一步，可以利用自己經驗成為「替假護老者」，重建新生活，同時幫助社區上的其他護老者。

根據2021年香港人口普查數據，全港約有23萬名長者需要接受照顧，照顧者多為配偶、子女等家庭成員。

護老者這個身分，是近10年才漸漸被社會人士關注。不少調查研究顯示，照顧者每日24小時、全年無休的照顧責任，帶來甚大壓力，出現情緒、健康、經濟等問題。有照顧者難抵壓力，傷害被照顧者後輕生的新聞經常出現，令人唏噓。

從事教育和培訓工作多年，我在半年前投身老年學會「陪住你」上門看顧支援計劃，為「畢業護老者」提供系統訓練，讓他們成為「替假護老者」，有收入之餘，更能以過來人身分幫助有需要的護老者。

照護中風媽媽8年 邊做邊學

阿珍是老年學會「替假護老者」證書課程的學員，分享自己長達8年的護老歷程。她在50歲時，媽媽因中風導致行動不便和影響語言表達力，她決定放下工作，獨力照顧媽媽。回想起媽媽剛出事，她成為「新手護老者」時，徬徨無助，不知如何照顧，請了傭工卻不合適，送老人院又不忍，壓力瀕臨崩潰邊緣。幸好她鼓起勇氣求助，才避免成為「潛危護老者」傷害長者和自己。

阿珍不斷摸索，邊做邊學習照護工作，過程中充滿困難和辛酸；但她樂觀和主動的性格，正面面對挑戰。在第2至6年，阿珍自言已是「成熟護老者」。她由不懂得怎樣照護，逐漸對長者飲食、個人衛生、傷口處理以至心理狀態都有一定程度了解。雖然照顧工作仍辛苦，但已懂得調節心情，會定時讓自己唞一唞。她說，參加同路人小組很有用，那種有人明白你的感覺很悸動。

隨着媽媽腦部退化，逐漸喪失自理能力，阿珍有做不完的照護工作，全天候處理媽媽起居生活，如擦臉、餵食、上廁等。後來媽媽需要長期臥牀，這時期進入「晚晴護老者」階段，要預備媽媽離開。當媽媽離世後，阿珍這個「畢業護老者」充滿不捨之情，但回想過去8年全心全意照顧，她感恩能夠陪伴媽媽走完人生最後旅程。

傳承護老經驗 重新面對社會

長者離世後，「畢業護老者」完成長期照護工作，一般認為他們終可放下沉重的照護壓力和負擔；但由於角色和日常生活節奏的轉變，有「畢業護老者」未能夠走出悲傷，或因與社群疏遠了一段時間，不容易重新融入社會；再加上大部分「畢業護老者」都步入中老年階段，長期未有更新工作技能，可能會感到迷失。然而，許多「畢業護老者」期望在第二人生中，把護老經驗傳承下去，成為他們角色轉變再面對社會的動力，並為其他護老者提供幫助。

作為「畢業護老者」，阿珍很快就投入另一個身分——「替假護老者」。她接受香港老年學會培訓，以過來人身分為有需要的照顧者提供上門看顧服務。所謂「替假」，是指由受過訓練的過來人或有心人，提供短暫上門看顧服務，讓照顧者有時間處理個人事務或外出休息，暫時離開照顧壓力，有一個喘息空間。

完成課程後，阿珍被分派去為幾名護老者服務。其中一名護老者與阿珍當年一樣要照顧中風長者，因不知如何應付而不知所措，經常為小事而與家人爭執，甚至哭着表示無助。阿珍回應：「我也經驗過這種無力感，當時我試着想想媽媽此刻需要什麼，因她中風後無法表達，心情低落，她非常需要我們。」正因為這番說話，讓這名護老者感到安慰，發現自己並不孤獨，有許多同路人可互相分享和幫助。

鐵漢退休學護理 支援護老者身心

護老者予人溫柔及細心的形象，大多數人認為是女性專長，但其實鐵漢亦可以柔情。老年學會「替假護老者」證書課程也有男學員，阿強是其中一人。他過往從事工程相關工作，過去數十年在工作上較少與長者接觸，也未曾涉足有關護理及照顧長者的領域。退休後，阿強尋找人生另一跑道，想做一些有意義、不用長時間且有兼職收入的工作。他得知有「替假護老者」證書課程後，決定報名參加。「這裏所有主題，導師和同學的分享，對我來說都是新鮮和有意義。」儘管沒有護理經驗，但他渴望學習照顧長者，又積極投入實務課，學習生命表徵量度及扶抱轉移技巧等。

通過學習和實踐，阿強逐步掌握照顧長者技巧。他發現即使簡單的動作和溝通，對於照顧者及被照顧者都能帶來很大的安慰。同時，他的父母也成為了他照顧的對象，他能夠更細心地照顧他們，給予更多關愛和陪伴。完成培訓後，他有一個深刻經驗。一次上門與一名認知障礙長者做認知訓練遊戲，「當日只是簡單玩紙牌配對遊戲，過往我很執著訓練能否完成和老人家是否做得正確，但當日一直看伯伯微笑和投入玩遊戲的樣子，我意識到毋須太在意玩紙牌的結果，更重要是人與人之間的關懷和回應。臨走時，伯伯表示希望下次再玩，我相信他同樣感到很大的滿足」。同時，阿強亦有感當天能讓照顧者——伯伯的太太，難得放心出外「唞一下氣」，到附近商場理髮和購物，體現到「替假護老者」的價值。

阿珍和阿強的故事讓我體會到培訓護老者工作的意義。香港人口老化嚴重，為不少家庭帶來挑戰；但有「畢業護老者」或有志成為護老者的人士，通過培訓，為社區的護老者提供身心支援。雖然「替假護老者」並非提供長時間護理服務，但即使只是短短2、3小時，亦足以給予照顧者喘息空間，感受到總有人陪住你的人情味，亦為「替假護老者」帶來有意義的人生。

文：盧家偉（香港老年學會課程主任）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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