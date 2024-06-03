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健康

醫路同行：脊柱側彎篩查合適時機

【明報專訊】每年6月是國際脊柱側彎關注月，當中最後一個周六是國際脊柱側彎關注日。適逢這個月份，跟大家分享最近診所一個經歷。一對父母帶6歲孩子求診，原來不久之前，有組織到學校替孩子檢查身體時，告知家長其孩子有脊柱側彎，需要購買長達數月而且昂貴的醫療套餐治療，令這對父母相當擔心，於是向我求證。我檢查後發現孩子其實沒有脊柱側彎，並建議10歲後按照學生健康服務中心安排接受身體檢查便可，父母隨即放下心頭大石。

不少家長都會問，脊柱側彎可以預防嗎？雖然它不能預防，但只要及早篩查，就可以及早治療。香港有十分完善的篩查系統和治療方案，早於1995年開始，兩間大學已聯同衛生署推行免費學童保健評估，為全港滿10歲的小五、中一、中三學童（中四至中六按情况需要而定）提供免費脊柱側彎篩查，先利用目測和莫爾照相初步評估，如果發現學童脊柱不對稱，會進一步安排X光檢查。此方法有效地發現初期的脊柱側彎，令患者盡早及適時接受治療。

大多10至15歲發現

然而，是否應該替幼稚園及小學低年級學童篩查？由於大部分脊柱側彎個案都在學童10至15歲時候發現，所以似乎毋須太早篩查。此外，脊柱側彎的臨牀篩查會先從學童背部，觀察其肩膊有否高低不一、肋骨是否不對稱，以及腰線會否不平衡，由於很多5、6歲的小童表現活潑，難以保持身體立正，因此不是篩查的合適時機。

不少人會把姿勢不良、寒背等與脊柱側彎混為一談，其實這是3種完全不同的情况，彼此亦沒有關聯。姿勢不良、寒背並非嚴重疾病，只要養成良好運動習慣，大多會很快得到明顯改善。

側彎達中度 或需用矯形支架

至於脊柱側彎，家長亦不用過分擔心，脊柱側彎只影響約3%至5%人口，當中約八成患者屬輕微側彎，很多時候只需簡單觀察，或者做運動及物理治療已經足夠。如果側彎程度達到中度，可能要考慮使用矯形支架，它們有不同種類，有些需全日佩戴，亦有些只需晚上佩戴，醫生會按病情替患者選擇合適支架。只有極少數屬於嚴重程度的患者，才需要考慮透過手術治療。近年脊柱側彎矯正手術亦有很大突破，例如引入電腦導航技術，將手術風險大大降低。

多年來，我見證不少患者的畸形身體被矯正後，健康不但獲得改善，而且重拾自信，放下心頭大石，重新投入健康生活。看到他們發自內心的真摯笑容，作為醫生都感到非常滿足。

文︰廖敬樂

（香港中文大學醫院骨科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕學童保健 學生健康服務中心 篩查 物理治療 健康 寒背 骨科 醫路同行 脊柱側彎

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