日常實踐：Zone 2訓練融入生活 提早下車快步回家

同一運動 對不同年齡有不同強度

不過，歐陽健提醒，同一項運動，因應不同年齡，強度亦有所不同。舉例一個80歲婆婆，最大心率的60%約等於84bpm，所以婆婆日常走動若已達到84bpm，已是帶氧運動；而一個20歲年輕人，最大心率的60%是120bpm，就需要相對較「劇烈」的慢跑、急步行才達標。

若想在日常生活中融入zone 2訓練，歐陽健建議，「放工後，早2個巴士站下車，快步回家；或吃完晚飯到公園快步行，甚至慢跑30分鐘至1小時」。然而，zone 2訓練並非萬能藥，它的關鍵在於持續，建議與有氧運動原則一樣，每個星期訓練3至5次。而制訂運動計劃前，應考量自身健康狀况或運動能力。如有任何疑惑，建議向相關專業人士諮詢。

每周至少2次肌力鍛煉

中大體育運動科學系助理教授潘梓竣亦強調，zone 2訓練並非唯一改善健康的運動方法，根據世衛建議，成年人除了有氧運動外，每星期應有至少2次肌力鍛煉，「因zone 2訓練不包含肌力訓練，所以需要另加鍛煉，例如舉啞鈴或使用健身室器械，再簡單一點，徒手訓練如掌上壓亦可」。