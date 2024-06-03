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健康

知多啲：牙膏宜選單一功能 成分太多或影響成效

【明報專訊】牙膏種類繁多，貨架上林林總總的產品宣稱有不同功效，美白、抗敏感、抗口氣、修護牙齦……消費者怎樣選擇？牙科醫生陳澔賢和牙周治療科專科醫生霍慧心拆解常見的牙膏類型。

美白牙膏密密用 磨走琺瑯質

不少人夢寐以求一口白牙，笑起來時露出燦爛笑容，因而選用美白牙膏。霍慧心指美白牙膏常見含研磨因子如silica powder、carbonate powder、dicalcium phosphate等，透過微細粒子磨去牙齒表面污漬。但有研究指，過分使用或將牙齒表面磨得粗糙，反而更易染上污漬。陳澔賢補充，「初期使用美白牙膏時，或可清去表面的牙漬，使牙齒變白，但及後牙齒可能愈用愈敏感，因為它會磨去表面的琺瑯質」。霍慧心建議，美白牙膏應適當使用，別為美白而密密用，維持基本一日兩次的刷牙習慣就可。

除了物理方法去漬，美白牙膏亦常見以不同成分分解牙漬，例如酵素（如bromelain、papain等）；添加改變牙齒表面光學特性的藍色染料blue covarine，中和黃色的牙漬；又或加入漂牙療程所用的過氧化物如過氧化氫（hydrogen peroxide），但牙膏所含的濃度一般低很多，成效較不明顯。

抗敏感牙膏需持續用

吃喝冷熱食物時會牙痛？受牙齒敏感困擾者常用抗敏感牙膏。霍慧心指研究證實抗敏感牙膏有助減低牙齒敏感，常見成分有potassium nitrate、arginine、stannous fluoride等。陳澔賢解釋，它們主要透過降低牙齦神經的敏感度，或者封閉牙齒負責傳遞信號的微細管道，讓外在刺激較難傳至牙髓神經，減低牙齒敏感度，「但通常需要持續使用，一不用就可能回復敏感」。

抗口氣牙膏 無助牙周病者

抗口氣牙膏多數透過添加薄荷、香料等成分，掩蓋口腔氣味，但陳澔賢提醒，「如果患有牙周病，就算用了抗口氣牙膏，過一段時間後都會有口氣」，因此當發現有牙周病相關病徵，應處理問題根源。「這些牙齒護理產品，可能（短期內）抑壓到表面病徵，有時卻因而延誤治療的黃金時間；其實只要找到病因，消除病原，就可減少口氣。」

霍慧心提醒，市面上的牙膏時常強調多種功能，一支集抗敏感、美白、抗菌、防口氣於一身，她建議選擇單一功能的牙膏，如只專注抗敏感功能，因牙膏內的活性成分太多，成分之間可能會有相互作用，或影響成效。

[健康]

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